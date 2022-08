Trikovi i savjeti: može li školska godina biti jeftinija?

Ako se sa znatnim poskupljenjem opreme školaraca i studenata bore i Amerikanci pa traže načine kako uštedjeti na priboru i prijevozu, onda su hrvatske obitelji u još težem položaju. i jesu

Bez obzira na to što se gleda na svaku kunu jer 'tko zna što sve donose jesen i zima', teško je štedjeti kad su djeca u pitanju. Dokazuju to podaci američkoga Nacionalnog maloprodajnog saveza, koji očekuje da će ukupni troškovi opreme osnovnoškolaca i srednjoškolaca u Sjedinjenim Američkim Državama za novu školsku godinu dostići prošlogodišnji rekord od 37 milijardi dolara.

Amerikanci s djecom u osnovnim i srednjim školama potrošit će u prosjeku 864 dolara na školski pribor, što je neznatno više nego prošle godine, ali i 168 dolara više nego prije tri godine. Obiteljima sa studentima račun se pak penje na 1200 dolara, zbog čega će povratak na fakultete stajati najviše od kada se prate podaci – gotovo 74 milijarde dolara, odnosno tri milijarde više nego lani.

Štednja na sve strane

Najvećom inflacijom u posljednjih četrdeset godina u Americi posebno je pogođen srednji sloj, kojem će kupnja za školu znatno opteretiti kućni proračun, zbog čega mnogi čak razmišljaju o zaduživanju kako bi djeci osigurali sve što treba za školu. Amerikancima se također savjetuje kupnja rabljene odjeće, rabljenih školskih torbi i naprtnjača, što je povoljnije i u skladu s očuvanjem okoliša.

Zbog visokih cijena goriva pak djeca iz istoga razreda mogu se na izvanškolske aktivnosti prevoziti tako da se roditelji dogovore o rasporedu dijeljene vožnje. Gleda se, kao i kod nas, kako proći jeftinije prateći sniženja i posebne ponude te se držati kupnje onoga što je nužno.

Ako su popusti viši za veće kupnje, preporučuje se zajednička kupnja u koju se udružuje više roditelja – ako se, recimo, radi o dezinfekcijskim rupčićima, plastičnim vrećicama za pohranu, papirnatim ručnicima i dezinfekcijskim sredstvima koje djeca upotrebljavaju u učionici (škole u SAD-u to traže).

Strpljivo s rasprodajama

U Hrvatskoj trgovački lanci i ostale trgovine već od sredine kolovoza nude školske potrepštine, a očekuje se da će biti i rasprodaja. Treba strpljivo pratiti informacije o rasprodajama i društvene mreže jer se posebne ponude objavljuju na Facebooku, Twitteru ili Instagramu za pratitelje određene trgovine ili lanaca. Katkad je jeftinije platiti odmah sve ili pak na rate te treba odvagnuti što iskoristiti.

Sve što je od pribora ostalo od prošle godine, a može se ponovno upotrijebiti, svakako je odličan način uštede. Međutim, ako se dijete naviknulo da svake godine dobije novu pernicu, torbu ili tenisice, možda je dobar mali trik zahvaljujući kojem može mnogo naučiti. Može mu se dati određeni novčani iznos za školski pribor i odjeću te reći da sve što mu ostane od kupnje smije upotrijebiti kao džeparac. Dijete će, zasigurno, mnoge stare školske potrepštine gledati drugim očima i pri kupnji novih stvari tražiti jeftinije.

Pametna kupnja

Ako djeca budu sudjelovala u kupnji, to je zgodan način da ih se pouči financijama i kupovanju. Određivanjem proračuna naučit će da se novac ne može trošiti bez kraja i konca te da je vrijedan zato što se do njega dolazi radom. Inače se savjetuje da se ne ide u kupnju s djecom, pogotovo onom manjom. Ona odabiru uvijek ono što im se sviđa, ne mareći za cijene, a one često mogu biti paprene i prelaziti iznos odvojen za školu.

Prije odlaska u kupnju treba pregledati i je li ostalo nepotrošenih zaliha bojica, bilježnica ili papira kako bi se kupilo ono što je najpotrebnije. Uputno je stoga sastaviti popis i držati ga se kako se ne biste prepustili stihijskoj kupnji. Možda ne bi bilo naodmet razmisliti o kupnji više pribora kako bi se stvorila zaliha ako su sniženja doista povoljna i ima još prostora u obiteljskom proračunu. Kupnja za godinu dana bi onda mogla biti lakša jer očekuje daljnji rast cijena.

U slučaju da je školarcu potrebno računalo, moguće je u servisima računala kupiti rabljeno i nadograđeno po nižim cijenama od novih računala. No, ako u obzir dolazi samo novo, treba pratiti sniženja i posebne akcije koje proizvođači često nude. Ako računalo nije toliko hitno, moglo bi se i pričekati do Crnog petka, posljednjeg petka u studenome kad mnoge trgovine, pa i one s računalima i pripadajućom opremom, znatno spuste cijene.

Jednaki savjeti vrijede za opremanje dječje sobe novim namještajem i rasvjetnim tijelima. Sniženja su česta, treba ih pratiti i u pravom trenutku odlučiti kad krenuti u kupnju.