U 2023. manje potpore za ulazak u poduzetništvo, osim za zelene i digitalne poslove

Kao i na početku svake godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je uvjete i načine dobivanja potpora za samozapošljavanje za 2023. godinu, a neki su segmenti promijenjeni u odnosu na prošlu godinu. Osim što se potpore od ove godine iskazuju u eurima, najveća promjena jest i to što su iznosi nešto manji u odnosu na lani zbog zaokruživanja na euro. S druge strane, iznosi potpore u kategoriji samozapošljavanja u području zelenog i digitalnog, uvedenoj prošle godine, ostali su jednaki, ali iskazani u eurima.

U HZZ-u, čije Upravno vijeće donosi uvjete potpora, tom odlukom nastoje potaknuti ljude da pokreću poslove u području održivosti i digitalnih djelatnosti.

– S obzirom na intencije jačanja zelene i digitalne tranzicije u gospodarstvu poticanjem zelenih i visoko digitalnih poslova, naglasak je stavljen na mjeru potpore za samozapošljavanje zeleno-digitalno gdje se potpora dodjeljuje u iznosu do 20 tisuća eura, odnosno 150.690 kuna – kažu u Zavodu.

Izuzevši kategoriju zeleno i digitalno, smanjenje iznosa potpora HZZ-a odnosi se na sve kategorije aktivnih politika zapošljavanja. Osim već spomenutih potpora za samozapošljavanje, te politike uključuju i potpore za zapošljavanje, pripravništvo, usavršavanje, obrazovanje i osposobljavanje, aktivacijski program, javni rad, potpore za očuvanje radnih mjesta te mjeru stalni sezonac.

U 2023. godini ukupno će za potpore za samozapošljavanje biti osigurano 46,5 milijuna eura, odnosno 350 milijuna kuna iz proračuna. Taj iznos uključuje potpore za samozapošljavanje, potpore za samozapošljavanje zeleno/digitalno i mobilnost radne snage – biram Hrvatsku.

Manji iznosi

Novost u 2023. godini su tri umjesto dosadašnje dvije skupine djelatnosti za koje se može dobiti potpora.

Maksimalnih 15 tisuća eura (113 tisuća kuna) moguće je dobiti u prvoj skupini djelatnosti u koje spadaju prerađivačka industrija (odjeljci 25-33 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) i građevinarstvo. Do sada je taj iznos bio do 120.000 kuna, odnosno 15.900 eura.

U drugu skupinu, za koju je moguće dobiti najviše 10 tisuća eura potpore, spadaju prerađivačka industrija (odjeljci 10-24 prema NKD-u) te informacije i komunikacije.

Do 7 tisuća eura moguće je dobiti u trećoj skupini djelatnosti koja uključuje ostale djelatnosti, osim onih za koje nije moguće dobiti potporu. U trećoj je kategoriji najviše smanjen iznos potpora – s prošlogodišnjih 80.000 kuna na 7 tisuća eura (52 tisuće kuna).

Slično vrijedi i za već spomenutu, najizadšniju kategoriju zeleno i digitalno, gdje u prvoj kategoriji potpore iznose do 20.000 eura, u drugoj 15.000 eura, a u trećoj 10.000 eura.

Iz HZZ-a napominju da se fiksni iznos potpore dodjeljuje u visini od 5 tisuća eura (37.672,50 kuna) svim korisnicima potpore, neovisno o organizacijskom obliku budućeg poslovnog subjekta.

Fiksni i varijabilni troškovi

Jedna od važnih promjena tiče se i priznavanje PDV-a kao troška. Naime, trošak PDV-a više nije prihvatljiv za financiranje kroz varijabilni iznos potpore. Do sada su paušalni obrti i j.d.o.o. koji ne ulaze u sustav PDV-a mogli pravdati taj trošak, ali od ove godine to više nije moguće, stoga se visina poticaja za te poslovne subjekte dodatno smanjuje.

Umjesto dosadašnjih 40 tisuća kuna za paušalne obrte te 55 tisuća kuna za ostale poslovne subjekte, fiksni dio potpore iznosi 5 tisuća eura (37 tisuća kuna) za sve poslovne subjekte.

Također, varijabilni dio potpore sada je minimalno 2000 eura i maksimalno 15 tisuća eura, a do ove godine su bili minimalno 25 tisuća kuna (3300 eura) i maksimalno 110 tisuća kuna (14.600 eura).

Skraćeni rokovi

Kod samozapošljavanja skraćen je i rok za zaprimanje zahtjeva za potpore – umjesto do 31. listopada kao prošle godine, ove godine rok je kraći za punih mjesec dana i traje od 1. siječnja 2023. do 30. rujna 2023., odnosno do iskorištenja financijskih sredstava.

Kod ostalih navedenih mjera aktivne politike zapošljavanja, zahtjevi se zaprimaju od 1. siječnja 2023. do 30. studenoga 2023. Mjere stalni sezonac i mobilnost radne snage (Biram Hrvatsku) zaprimaju se do kraja godine, odnosno do 31. prosinca 2023.

Iz Zavoda ističu da je tijekom 2022.godine predano ukupno 10.382 zahtjeva za potporu za samozapošljavanje i potporu za samozapošljavanje zeleno i digitalno.

– Odobreno je 6462 zahtjeva te u 2023. godini očekujemo sličan odaziv – zaključuju iz HZZ-a.