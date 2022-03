Algebra, INCO i Google.org omogućuju besplatno obrazovanje za žene

Prijave za edukaciju traju do 27. ožujka, a fokus ove godine je na ženama u nepovoljnom položaju poput onih koje rade na određeno, samohranim majkama, ženama s invaliditetom, ženama iz manjih mjesta, nezaposlenim ženama, ženama zaposlenim u sektorima pogođenima COVID-om te studenticama završnih godina fakulteta.

Projekt pod nazivom 'Work in Tech', koji izvode INCO, Google.org i Algebra ima za cilj osposobiti polaznice za posao specijalistice za informatičku podršku ili na engleskom 'IT Support Specialist'. Kroz protekli ciklus ovih edukacija u EU uspješno je prošlo više od 9.500 osoba koje su u velikom broju upravo zahvaljujući stečenim vještinama napredovale, promijenile radno mjesto ili čak okruženje. Cilj ovoga edukativnog programa je postići veće uključivanje žena u perspektivnu IT industriju.

- Za sudjelovanje u prvom krugu programa u Hrvatskoj prijavilo se više od 2.000 polaznica za 300 slobodnih mjesta, a 210 njih uspješno je završilo program, steklo certifikate i hrabro kreće u ostvarenje IT karijere. Algebrini predavači devet mjeseci su mentorirali polaznice, kako bi ih što bolje pripremili za daljnju karijeru. 120 polaznica odradilo je i praksu na kojoj su zaista mogle vidjeti kako izgledaju izazovi s kojima će se susretati u novoj karijeri - istaknula je Ana Rustinjac, voditeljica projekta ispred Algebre, povodom predstavljanja novog izdanja projekta 'Work in Tech'.

U prvom izdanju programa čak 20 polaznica dobilo je priliku odraditi praksu u IT tvrtki Span, a osam ih je nakon prakse dobilo i trajni angažman.

- U Spanu pratimo i potičemo inicijative koje su usmjerene na involviranje što većeg broja IT entuzijasta u edukativne programe s ciljem ulaska na IT tržište rada. I sami organiziramo ljetne akademije, studentske prakse i radionice koje u velikom broju slučajeva rezultiraju zapošljavanjem najboljih studenata i polaznika unutar naše organizacije. Budući da imamo odlična iskustva s takvim projektima, prepoznali smo INCO edukaciju kao dobru priliku da proširimo krug potencijalnih kandidata za zapošljavanje u Spanu. Dodatno nas je potaknula činjenica da je program namijenjen ženama jer nam je u Spanu dugoročan cilj povećati udio žene na IT pozicijama što iz godine u godinu postepeno i ostvarujemo - rekla je Vlasta Carević, HR Operations Team Leader u Spanu povodom početka drugog izdanja ovog projekta.