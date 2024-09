BAT pokrenuo prijave za treće hrvatsko izdanje programa ‘Battle of Minds‘ u kojem mladi poduzetnici mogu osvojiti do 50.000 funti

Globalno natjecanje koje je pokrenuo BAT, ‘Battle of Minds‘ potiče mlade ljude u kreiranju inovativnih poduzetničkih rješenja, a najuspješniji tim ima priliku osvojiti nagradu u iznosu do 50.000 funti. Prijave su otvorene do 12. listopada 2024. godine, a mogu sudjelovati studenti i oni koji su diplomirali u posljednjih pet godina.

Natjecanje se održava u 25 zemalja širom svijeta, a cilj je mladim ljudima približiti važnost praktičnog znanja i suočavanje sa stvarnim poslovnim izazovima te ih potaknuti da budu oni koji će činiti pozitivne promjene u društvu.

- Iznimno nam je važno pružiti mladim ljudima priliku za ostvarivanje njihovih punih potencijala i pripremiti ih za budućnost. Kontinuirano radimo na pronalasku i vrednovanju talenata koji svojim pristupom mogu obogatiti naše poslovanje i vrijednosti kojima težimo, a istovremeno tražimo i načine da doprinesemo ekosustavu kojeg smo dio - rekla je Asli Oktay, voditeljica HR odjela za Adria Cluster u BAT-u.

Timovi se sastoje od najmanje dva, a maksimalno četiri člana, a zadatak je osmisliti poslovnu ideju u jednoj od dvije ponuđene kategorije – umjetna inteligencija (AI) ili kreiranje brenda. Preliminarna faza natjecanja uključuje formu pitch-a, dok se u nastavku natjecanja ideja razrađuje.

Tehnološki izazov se odnosi na kreiranje alata uz pomoć primjene umjetne inteligencije, a omogućuje kompaniji da pronalazi, generira i validira nove ideje za proizvode i prilagodi ih potrebama potrošača. U drugom izazovu natjecatelji imaju zadatak osmisliti inovativni brend proizvoda za svakodnevnu uporabu, a rješenje mora sadržavati strateško pozicioniranje i marketinšku promociju.

Prvi krug natjecanja odvija se na lokalnom nivou čiji istaknuti timovi imaju priliku osvojiti prikladnu nagradu ili mogućnost za razvoj karijere putem pripravništva u BAT-u. U ovoj fazi natjecanja, ideje će vrednovati lokalni timovi među kojima su menadžeri kompanije. Nakon lokalne faze, 30. studenog 2024. bit će poznati timovi koji svoje natjecanje nastavljaju na globalnoj razini. Prijaviti se može putem linka: About the Competition - Battle of Minds 2024.

BAT kontinuirano ulaže u razvoj novih talenata, a osim toga, u Hrvatsku je od 2015. godine uložio više od 700 milijuna eura te tako postao jedan od najvećih stranih privatnih investitora. BAT u Hrvatskoj direktno zapošljava 1.500 ljudi, a indirektno podržava čak 6.000 radnih mjesta, kroz jedinstveni lanac vrijednosti koji obuhvaća poljoprivrednu proizvodnju duhana u Slavoniji i Podravini kroz Hrvatske duhane, tvornicu u Kanfanaru koja proizvodi cigarete i nove kategorije proizvoda, drugi najveći nacionalni lanac kioska iNovine, logistički centar u Rijeci te logistički hub u Pitomači koji prikuplja duhan iz čak 26 zemalja i opskrbljuje tvornice u Poljskoj, Njemačkoj i Mađarskoj. U Hrvatskoj se nalazi i komercijalni ured u Zagrebu iz kojeg se upravlja s osam tržišta Adria regije.