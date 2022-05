Bojan Jerbić, profesor s FSB-a, postao akademik

Robotičar, prof. dr. sc. Bojan Jerbić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, postao je – akademik. Na sjednici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održanoj 19. svibnja izabran je u Razred za tehničke znanosti HAZU.

Jerbić je redoviti profesor u trajnom zvanju na FSB-u i voditelj Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava i Katedre za autonomne sustave i računalne inteligencije, te voditelj CRTA-e, regionalnog centra izvrsnosti za robotske tehnologije.

Vrsni je znanstvenik i robotičar, inicijator je projekta RONNA i autor istoimenog robota za neurokirurgiju kojega je razvio u suradnji s doc. dr. sc. Darkom Chudyem iz Kliničke bolnice Dubrava. RONNA je 2018. nagrađena s Best Integration and Innovation Award na 11. Hamlyn Symposium on Medical Robotics u organizaciji Imperial College London. Dosad je taj robot sudjelovao u više od sto neurokirurških operacija u KB Dubrava, a sada je u razvoju već peta generacija sustava.

Akademik Jerbić sa suradnicima u CRTA-i trenutačno radi na nekoliko novih projekata i novim robotima koristeći najnovije tehnologije poput umjetne inteligencije (AI), strojnog vida i motoričke inteligencije te surađuje s gospodarstvom na raznim projektima.

Također je i član žirija Lider investa, nagrade koju Lider već nekoliko godina dodjeljuje za najbolje proizvodne investicije. Čestitamo akademiku Jerbiću na novom postignuću u bogatoj znanstvenoj karijeri.