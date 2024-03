EFZG i ove godine domaćin Tjedna financijske pismenosti

U ožujku, točnije u tjednu Svjetskog i Europskog tjedna novca (19.-22.ožujka), Zagreb će postati središte stručnih, edukativnih i zabavnih događanja usmjerenih na promicanje financijske pismenosti. Tjedan financijske pismenosti, koji drugu godinu zaredom zajednički organiziraju Ekonomski fakultet- Zagreb i Raiffeisen mirovinski fondovi, okupit će vodeće stručnjake iz svijeta financija, politike, biznisa, estrade i medija kako bi razmijenili iskustva, uspostavili suradnju te raspravljali o ključnim temama financijske pismenosti, obrazovanja i financijske sposobnosti.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, održat će se niz besplatnih aktivnosti, među kojima su i "Akademija financijske pismenosti za mlade" i "FLxTalk".

Akademija financijske pismenosti za mlade pruža srednjoškolcima i studentima priliku za besplatno financijsko obrazovanje putem radionica i predavanja koje će se održavati na Ekonomskom fakultetu 21. ožujka od 9 do 14 sati. Sudionici će imati priliku učiti od profesora i stručnjaka iz financijske industrije, dobiti edukativne materijale, kao i certifikat o pohađanju Akademije.

Financial Literacy Talk (FLxTalk), inspiriran konceptom TEDx događaja, održat će se 19. ožujka od 11 do 13 sati u knjižnici Ekonomskog fakulteta i okupit će vodeće financijske stručnjake, poduzetnike, edukatore i influencere kako bi istražili ključne aspekte financijske pismenosti i promovirali zdrave financijske navike. Tema FLxTalka je “Financije budućnosti”. Sudionici će imati priliku čuti izlaganja eminentnih stručnjaka iz područja financija, ekonomije i poduzetništva te dobiti konkretne alate i savjete za unapređenje financijskog znanja i vještina. Govorit će se o primjeni AI-a u poslovanju i svakodnevnom životu, ulaganju u kripto imovinu, digitalizaciji financijskih proizvoda i usluga, pokretanju vlastitog biznisa, korištenju TikToka kao poslovne platforme i drugim aktualnim temama te će govornici podijeliti svoje inspirativne priče o uspjehu.

Na FL Talku će sudjelovati sljedeći govornici:

1. Ana Zovko, Chief Digital Officer u Croatia osiguranju, vodi digitalne brendove LAQO,CO digital i Koreqt te projekte digitalne transformacije poslovanja i unaprjeđenja korisničkog iskustva. karijeru u sektoru telekomunikacija, a svoje akademsko obrazovanje stekla je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je uspješno magistrirala i završila MBA studij te na Leeds Metropolitan Universityju gdje je magistrirala u području međunarodnog menadžmenta i marketinga. Uspješnu karijeru je izgradila u sektoru telekomunikacija. U Hrvatskom telekomu ostvarila je brojna postignuća u područjima digitalizacije, marketinga, strategije i ljudskih resursa. Ana Zovko održat će talk na temu: "Kako iskoristiti moć digitalne transformacije i uspjeti".

2. Dario Marčac, TikTok mentor i osnivač Crewa

Dario je završio dvije srednje škole; strojarstvo i glazbenu školu te je studirao strojarstvo na Sveučilištu u Rijeci. Jedan je od vodećih TikTok kreatora u regiji i s preko 500,000 pratitelja na svom profilu te preko 120 milijuna impresija ostvarenih za klijente, odigrao je ključnu ulogu u formiranju i uspjehu Crew zajednice. Pod njegovim vodstvom, Crew danas broji preko 60 kreatora s ukupno više od 8 milijuna pratitelja, čineći je najvećom TikTok zajednicom kreatora u regiji koja je ostvarila suradnje sa 70+ brendova. Dario Marčac održat će talk na temu: Zašto baš TikTok?

3. Marc Piano, savjetnik u području digitalne imovine, zaposlen u globalnoj pravnoj firmi Harneys s uredom na Kajmanskim otocima.

Marc posjeduje bogato iskustvo u području blockchain tehnologije i virtualnih financijskih usluga te je aktivno sudjelovao u nekim od najpoznatijih projekata u ovoj industriji. Suautor je izvješća "Blockchain: Pravne i regulatorne smjernice" i član Upravnog odbora Udruženja blockchaina Kajmanskih otoka. Također, suvoditelj je podcasta "Piano Lessons" koji ima za cilj demistifikacijju digitalne imovine, kriptovaluta, blockchaina, NFT-a i tehnologije. Marc Piano će održati talk na temu: “The Future of Finance, the Economy and Humanity - blockchain, cryptocurrency, digital fiat, and AI.”

4. Tea Tipurić Zavacki, biznis mentorica, osnivačica podcasta #radimposvom

Po struci inženjerka, Tea Zavacki je nakon završenog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, radila kao voditeljica projekata razvoja aplikacija za bankarski i ICT sektor. Tea je danas biznis mentorica i osnivačica #radimposvom brenda koji okuplja ambiciozne poduzetnike, freelancere i kreativce iz cijele regije. Tein #radimposvom podcast jedan je od najslušanijih poslovnih podcasta u regiji te broji više 100.000 pregleda i preuzimanja na omiljenim podcast platformama. Kroz godine, Tea Zavacki je radila s više od 800 poduzetnika u sklopu popularnih online programa među kojima je i #radimposvom AKADEMIJA - poslovna akademija za moderne poduzetnike. Tea će održati talk na temu: “Osobni brend kao nepoštena prednost”.

5. Patricija Topić, AI stručnjakinja i porezna savjetnica

Patricija je završila dvije srednje škole; opću gimnaziju i glazbenu školu. Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te trenutno završava svoj magistarski rad na RRiF Visokom učilištu za financijski menadžment na temu oporezivanja kripto imovine. Sa samo 23 godine postala je PR i marketing menadžerica u Ford Hrvatska, a trenutno je zaposlena u Mazarsu kao porezna savjetnica. Patricija je suosnivačica iOS Question GPT aplikacije na kojoj radi zajedno s partnerom, Hrvojem Prpićem. Patricija Topić održat će talk na temu: “AI u Džepu: Sutra je počelo jučer”

Osim Akademije i FLxTalka u Tjednu financijske pismenosti, mladi imaju priliku posjetiti Festival i izložbu financijske pismenosti koji se održavaju u prostorijama Ekonomskog fakulteta - Zagreb, od 19.-22. ožujka, od 10 do 14 sati.