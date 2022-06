Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedini u Hrvatskoj akreditiran je trima prestižnim akreditacijama

Europska zaklada za razvoj menadžmenta (EFMD), uz američki AACSB vodeće međunarodno akreditacijsko tijelo za kvalitetu ekonomskih i poslovnih fakulteta u svijetu, uvrstila je EFZG među jedan posto najboljih svjetskih fakulteta

Od 1. ožujka 2022. Ekonomski fakultet – Zagreb postao je jedina institucija u Republici Hrvatskoj i jedna od 207 u svijetu akreditirana prema sustavu EQUIS. EFMD –​ European Foundation for Management Development (hrv. Europska zaklada za razvoj menadžmenta) uz američki je AACSB vodeće međunarodno akreditacijsko tijelo koje omogućuje neovisno i profesionalno vanjsko vrednovanje kvalitete ekonomskih i poslovnih fakulteta u svijetu.

Dostizanje vrlo rigoroznih EQUIS-ovih kriterija objektivan je dokaz izvrsnosti i pripadnosti najboljim obrazovnim institucijama na svijetu. Dobivanjem tog priznanja Ekonomski fakultet – Zagreb pridružio se popisu jedan posto najboljih svjetskih fakulteta koji su udovoljili rigoroznim EQUIS-ovim standardima. U našoj regiji to je pošlo za rukom još Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, WU Vienna University of Economics and Business, te četiri talijanska sveučilišta, Bologna University Business School, SDA Bocconi University, Politecnico di Milano i LUISS Business School.

Nije prvi put

Međunarodne akreditacije na svjetskoj razini AACSB i EQUIS studentima otvaraju mnoga vrata za nastavak studija bilo gdje u svijetu i zapošljivost u internacionalnim kompanijama u kojima je međunarodna akreditacija kriterij dokaza izvrsnosti i kvalitete obrazovanja.​ Akreditacijska povijest Ekonomskog fakulteta – Zagreb prilično je intenzivna: od 2011. studij Bachelor Degree in Business (BDIB) bio je prvi međunarodno akreditirani studij u Republici Hrvatskoj. EPAS-ova akreditacija odabranog studijskog programa, danas EFMD Programme Accreditation; jedino je BDIB studiju, u cijeloj Hrvatskoj dodijeljena dva puta na maksimalnih pet godina, što je najbolji dokaz izvrsnosti programa BDiB i odličnih karijera koje studenti BDiB-ja ostvaruju nakon završetka tog studija.

Tijekom 102 godine svoje duge povijesti EFZG je uvijek bio usmjeren na postizanje izvrsnosti u svim aspektima svoga rada, a najbolji dokaz izvrsni su rezultati i uspjesi u karijeri koje ostvaruju EFZG-ovi alumni: do sada je više od 90.000 polaznika steklo diplomu Ekonomskog fakulteta – Zagreb, čemu treba pridodati i gotovo 900 doktora znanosti.

Stjecanjem EQUIS-ove akreditacije i svih ostalih akreditacija prošlih godina Ekonomski fakultet – Zagreb dokazuje da i prema objektivnim, rigoroznim međunarodnim kriterijima akreditacijskih tijela sastavljenih od dekana najboljih fakulteta u svijetu ima izvrsne studijske programe koji su potpuno usklađeni s potrebama tržišta rada, da studiranje na EFZG-u omogućuje kompetitivan osobni razvoj i brzo napredovanje u poslovnoj karijeri, da su EFZG-ovi profesori najveći nacionalni, regionalni i međunarodni stručnjaci, znanstvenici i istraživači na svom području rada.

Tradicija i inovacija

U akreditacijskom očitovanju stručnjaci iz prakse osobito su pohvalili EFZG-ovu suradnju s gospodarstvom, prilike za praktični rad i učenje. Na gotovo svakom kolegiju i na svim studijskim programima studenti rješavaju praktične zadatke, imaju redovita gostovanja vodećih lidera i stručnjaka iz prakse koji im prenose najnovije trendove i iskustva te tako uče od najboljih. No to je samo nastavak dugogodišnjih EFZG-ovih napora u ostvarenju ishoda učenja prema kojima studentice i studenti stječu najnovija opća i praktična znanja te vještine koje im omogućavaju brzu zapošljivost, napredak u karijeri i prilagodbu promjenama na tržištu. Mnogi su inovativni poduzetnički projekti pokrenuti na EFZG-u postali svjetski prepoznati, primjerice 'SMS parking' još 2002., 'Teddy the Guardian' na studiju BDiB te niz uspješnih poduzetničkih startupova.

Otvorili vrata svijeta

Sve više EFZG-ovih studenata stječe međunarodno iskustvo učenja: 616 studenata na razmjeni putovalo je u 48 zemalja. Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u posljednjim godinama studiralo je 1000 studenata iz cijelog svijeta, što je rezultat međunarodne razmjene s 181 fakultetom s kojim je potpisan 'Erasmus' ili bilateralni ugovori o suradnji.

Zanimljivo je kako su studijski programi EFZG-a inspirirali slične programe u drugim institucijama. Među novijim inovacijama u izvođenju nastave na EFZG-u jest i kolegij Affective Computing in Digital Economy koji se izvodi na studiju BDiB, a nudi se samo na nekoliko sveučilišta u svijetu, primjerice na MIT-u (Massachusetts Institute of Technology). EQUIS-ov međunarodni akreditacijski tim osobito je pohvalio kvalitetu studijskih programa i primijenjene pedagoške metode, suradnju s gospodarstvom te kvalitetu znanstvenog rada i međunarodni uspjeha EFZG-ovih studenata i alumna.