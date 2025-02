Ekonomskom fakultetu u Zagrebu dodijeljena AACSB akreditacija

Ovom reakreditacijom EFZG zadržava status trostruko akreditirane institucije (AACSB, EQUIS, AMBA) čime se svrstava u skupinu od samo 135 poslovnih škola u svijetu, što dodatno potvrđuje posvećenost najvišim globalnim standardima poslovnog obrazovanja

Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je službeno dodijeljena AACSB akreditacija na razdoblje od šest godina, čime se potvrđuje predanost kontinuiranom unaprjeđenju poslovnog obrazovanja. Ovom reakreditacijom EFZG zadržava status trostruko akreditirane institucije (AACSB, EQUIS, AMBA) čime se svrstava u skupinu od samo 135 poslovnih škola u svijetu, što dodatno potvrđuje posvećenost najvišim globalnim standardima poslovnog obrazovanja.

- Dodjela AACSB akreditacije za narednih šest godina veliko je priznanje za naš Fakultet i potvrda kako sustavno ulažemo u razvoj obrazovanja, istraživanja i suradnje s gospodarstvom. Naš cilj je kontinuirano unaprjeđivati akademske programe i omogućiti našim studentima vrhunske uvjete za stjecanje znanja i vještina relevantnih za globalno tržište rada - izjavila je dekanica Ekonomskog fakulteta Zagreb, Sanja Sever Mališ.

Ova reakreditacija rezultat je dugogodišnjeg rada nastavnog i nenastavnog osoblja, istraživača, studenata i svih dionika uključenih u rad Fakulteta. Proces reakreditacije bio je temeljit i zahtjevan, a obuhvatio je evaluaciju akademskih programa, nastavnih metoda, istraživačkih aktivnosti i suradnje s poslovnim sektorom. Peer Review Team (PRT), sastavljen od troje dekana prestižnih svjetskih institucija – Hanna-Leena Pesonen (Jyväskylä University School of Business and Economics, Finska), Allen Amason (Georgia Southern University, SAD) i Grzegorz Karasiewicz (University of Warsaw, Poljska) – boravio je na Fakultetu od 10. do 12. studenoga 2024. godine i kroz niz sastanaka s upravom, studentima, alumnijima i predstavnicima gospodarstva procijenio kvalitetu i utjecaj Fakulteta.

Evaluacija je provedena prema strogim AACSB standardima koji uključuju strateško upravljanje i inovacije, uspješnost studenata, nastavnu izvrsnost te društveni i znanstveni utjecaj. Posebno su analizirani aspekti poput osiguranja kvalitete kurikuluma, nastavnih metoda, istraživačkih aktivnosti i doprinosa društvenoj zajednici. Nakon inicijalne akreditacije 2019. godine, EFZG je kontinuirano izvještavao AACSB o svom napretku, a u završnoj fazi reakreditacijskog ciklusa provedena je sveobuhvatna analiza postignuća i preporuka za daljnje unaprjeđenje. Ekonomski fakultet Zagreb jedina je sveučilišna institucija u Republici Hrvatskoj kojoj je dodijeljena AACSB akreditacija, koja otvara nove mogućnosti za suradnju s vodećim svjetskim akademskim i poslovnim institucijama.