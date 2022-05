Infinum Academy ove godine i u regiji, kreće novi ciklus tečajeva programiranja

Sanjate o programiranju, ali nemate dovoljno znanja ili iskustva? Možda ste upravo završili fakultet pa vam nedostaje prakse, želite usavršiti svoje znanje ili ste jednostavno spremni za promjenu karijere? Otvorene su prijave za novi, ljetni ciklus Infinum Academyja, programa besplatne edukacije programiranja u organizaciji vodeće domaće tvrtke za dizajn i razvoj digitalnih proizvoda.

Ove godine u ponudi je pet programa edukacije, a po prvi se put održavaju u četiri grada u regiji; Zagrebu, Ljubljani, Podgorici i Skopju.

Preciznije, Android tečaj održava se na sve četiri lokacije, iOS u Zagrebu, Ljubljani i Skopju, a Spring and Kotlin, JS and Angular te Ruby on Rails održavaju se samo u Zagrebu. No,na određenoj lokaciji morate biti prisutni samo prilikom prijemnog ispita. Sva predavanja i konzultacije s mentorima moguće je odraditi online.

Iako su u početku bili namijenjeni prvenstveno studentima, danas se može prijaviti svatko s osnovnim znanjem koje se provjerava na prijemnom ispitu.

Infinum Academy mentori iskusni su stručnjaci čiji je zadatak u pet tjedana, koliko traju programi, polaznicima prenijeti praktična i konkretna znanja. Tečaj iOS-a vodi Filip Gulan, Head of Mobile, koji je i sam pohađao Academy, i to u prvoj sezoni održavanja.

- Prijavio sam se dok sam bio na 2. godini fakulteta, a posao u Infinumu dobio sam nekoliko mjeseci kasnije. Kao najveću prednost Academyja istaknuo bih individualni pristup i savladavanje vještina koje su odlična baza za daljnje usavršavanje - ističe Filip Gulan.

Dosad se za programe Infinum Academyja prijavilo više od 2.000 ljudi, a većina onih koji su prošli edukacije kasnije su se zaposlili, bilo u Infinumu, bilo u drugim IT tvrtkama.

Program su pokrenuli stručnjaci iz Infinuma prije sedam godina kako bi pokušali smanjiti jaz između teorije i prakse programiranja, što se itekako primijeti nakon što studenti izađu s fakulteta.

Kroz programe edukacija dosad je prošlo 347 polaznika, od kojih je njih 87 svoju karijeru nastavilo u ovoj tvrtki, a čak 50 posto svih dizajnera u Infinumu bili su polaznici njihovih besplatnih edukacija i programa.

Prijave za besplatne edukacije Infinum Academyja otvorene su do 15. svibnja, predavanja počinju 4. srpnja i traju pet tjedana.