Još malo pa gotovo – LUMEN natjecanja došla su do svoje završnice

Studenti iz četiri područja, Business, Development, Data science i Engineering zasukali su rukave, naporno radili kroz cijelo područje te dovršili svoje projekte što znači samo jedno - došlo je do kraja ovogodišnjeg izdanja LUMEN natjecanja u organizaciji studentske udruge eSTUDENT. Svečana završnica održat će se u subotu 29. svibnja u hotelu Antunović za STEM područja.

Svi studentski timovi koji su se kvalificirali za finale najprije će moći održati svoje prezentacije te će zatim imat vrijeme za upoznavanje i dodatan networking s ostalim natjecateljima i poduzećima. Zatim slijedi proglašenje pobjednika svakog od područja koje sa sobom osim odličnog iskustva i poznanstava nosi i posvemašnje novčane nagrade.

LUMEN platforma koja taj naziv nosi već dvije godine najveća je platforma studentskih natjecanja u Hrvatskoj te obuhvaća četiri područja, tri STEM područja i jedno društveno. Svrha svih natjecanja je da studenti pokažu svoje znanje, kreativnosti i sposobnost inovativnog razmišljanja. Ono što dobiju zauzvrat je povezivanje s renomiranim poduzećima koji nemalom broju njih kasnije ponude i poslovne prilike na temelju znanja koje su pokazali.

LUMEN Business, do prije nekoliko godina poznatiji kao Case Study Competition, natjecanje je na kojem studenti rade na rješavanju poslovnih slučajeva zadanih od strane partnerskih poduzeća. Studentski sami biraju koji će pet case-ova rješavati te na temelju toga osvajaju nagrade. Ovogodišnji partneri projekta i ujedno poduzeća koja stoje iza case zadataka su: Pliva Teva, Privredna Banka Zagreb, Njuškalo, L'Oreal i BAT.

Drugo u nizu je LUMEN Data science natjecanje čiji je prethodnik Mozgalo također bio namijenjen primarno studenti kojima leži analitičko razmišljanje, predikcija, računalne znanosti i matematika. Studenti su rješavali case koji je ove godine osmislio poduzeće Photomath, a natjecanje također ne bi bilo moguće bez ostalih partnerskih poduzeća koje se ove godine sastoji od: Atomic Intelligence, Axilis, BE-terna, bonsai.tech, Koios, Megatrend, mStart, Tokić i Visage Tehnologies.

LUMEN Development jedino je studentsko natjecanje u izradi web i mobilnih aplikacija u Hrvatskoj. Partnerska poduzeća koja su ove godine pomogli studenti s rješavanjem njihovog case-a su podijeljeni u tri kategorije, premium, regular i prijatelji projekta. Premium partneri LUMEN Development natjecanja su: phishAR, Photomath, Axilis, Undabot, Rimac Automobili, Decode, Span, Barrage i 2e Systems, dok su regular partneri: FIVE, Little Code, Ars Futura, Agency04, Asseco SEE i mStart. Na posljetku, prijatelj projekta je tvrtka bonsai.tech.

Posljednje od četiri natjecanja je LUMEN Engineering. Radi se o natjecanju u izradi praktičnog idejnog rješenja u području elektrotehnike te se u sklopu ovog natjecanja studenti imaju priliku okušati u svijetu inovacija. Glavni partneri ovog natjecanja također su podijeljeni na premier i regular partnere te su ujedno i žiri koji će odlučivati o pobjedniku. Premium partneri ovog projekta su: Xylon, Altpro i Rimac Automobili dok su regular partneri: GlobalLogic, vertiv i Inetec.