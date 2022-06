Ljetna škola Innovation Academy srednjoškolcima donosi edukacije iz robotike, programiranja i digitalnog marketinga

Omiljena ljetna škola za srednjoškolce iz cijele Hrvatske vraća se s novim programima i znanjima koje treba svaka mlada osoba. Kao odredište razdoznalosti svakog srednjoškolca, šesti Innovation Academy održat će se od 22. do 26. kolovoza u Zagrebu, a organiziraju ga Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), Ured UNICEF-a za Hrvatsku te Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilište VERN’ kao akademski partner.

Na osam različitih programa – Future skills, IT genius (početni), IT genius (napredni), Future Leader, Future Entrepreneur, Digital Skills, Robotics i Master of Debate – 180 odabranih srednjoškolaca dobit će priliku pohađati niz interaktivnih radionica na kojima ih čekaju mladi, stručni i iskusni mentori, navodi se u priopćenju.

Cilj akademije usmjeren je na stjecanje relevantnih znanja i vještina za 21. stoljeće pa će tako sudionici moći birati hoće li razviti koncept vlastitog robota, lansirati marketinšku kampanju za digitalne medije, razraditi vlastitu poduzetničku ideju ili naučiti više o javnom nastupu te vođenju timova i projekata.

Za sve učenike s prebivalištem izvan Zagreba osigurano je 30 stipendija koje pokrivaju trošak smještaja u Zagrebu tijekom trajanja programa, a organiziran je na bazi dijeljenih soba.

Tijekom šest godina održavanja, Innovation Academy broji više od 500 srednjoškolaca i 18 predavača, a programi u okviru akademije nude polaznicima priliku da zarone u svijet inovacija, programiranja, globalnih trendova na tržištu, tehnologije te između ostalog nadograde 'meke' vještine i steknu nezaboravno iskustvo na petodnevnom programu sa svojim vršnjacima.

Prijave su otvorene za srednjoškolce iz cijele Hrvatske i traju do 6. srpnja, a sudjelovanje je u potpunosti besplatno. Nakon zatvaranja prijava, žiri će pregledati sve prijave te odabrati do 180 sudionika. Svi sudionici će o rezultatima biti obaviješteni 11. srpnja.