Marina Klačmer Čalopa (FOI): Predinkubacija će omogućiti mladim inovatorima da od ideje dođu do proizvoda spremnog za tržište

Varaždinski Fakultet organizacije i informatike (FOI) prošlog je tjedna objavio da uskoro započinje s izgradnjom prvog akademskog centra za predinkubaciju u Hrvatskoj. Takozvani Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji koštat će preko šest milijuna eura, a cilj mu je, kažu s Fakulteta, pokrenuti poduzetničke inicijative te primjenu pametnih tehnologija. Centar će biti smješten u samom centru Varaždina, u blizini FOI-ja, a zašto je on tako važan otkrila nam je dekanica FOI-ja Marina Klačmer Čalopa.

Kako ste se odlučili za projekt Regionalnog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji i zašto je baš naglasak na predinkubaciji?

– Odluka o pokretanju ovog projekta vrijednog oko 6,1 milijuna eura rezultat je dubinske analize potreba studenata, tržišta rada i tehnološkog (IT) sektora. FOI, kao institucija s dugogodišnjom tradicijom poticanja inovacija i poduzetništva, prepoznao je potrebu za osiguravanjem infrastrukture (transfer znanja i tehnologije) koja bi podržala razvoj inovativnih ideja, posebice u fazi kada je podrška najpotrebnija – predinkubaciji. Ta faza ključna je jer većina mladih inovatora, uključujući studente, ima izvrsne ideje, no često nemaju dovoljno znanja, resursa i financijskih sredstava kako bi ih razvili do komercijalno održive razine. Kroz predinkubacijski program želimo pružiti sveobuhvatnu podršku studentima, mladim poduzetnicima i istraživačima kako bi svoje ideje transformirali u održive poslovne projekte.

Fokus je na razvoju pametnih tehnologija, koje su budućnost industrije i tržišta rada. Pametna industrija okosnica je buduće tehnološke transformacije, a mi kao institucija želimo našim studentima i svim drugim korisnicima osigurati priliku da sudjeluju u tim promjenama od samog početka. FOI želi biti most između ideja i tržišta, a Centar za predinkubaciju pod vodstvom prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep omogućit će upravo to – platformu gdje inovativne ideje dobivaju priliku za rast i razvoj.

Što studenti mogu očekivati od ovog projekta i kada bi mogao Centar otvoriti svoja vrata prvim korisnicima?

– Studenti koji se uključe u ovaj projekt mogu očekivati sveobuhvatnu podršku u razvoju svojih inovativnih ideja. Profesorica Ređep zajedno sa svojim timom već sada intenzivno radi na izradi sadržaja i programa Centra kako bi već s početkom nove kalendarske godine krenuli s pilotiranjem. Centar će omogućiti pristup modernoj tehnološkoj infrastrukturi, uključujući opremu i tehnologije potrebne za razvoj pametnih rješenja (Smart Living Labovi opremljeni specijaliziranom opremom).

Osim toga, radit će u multidisciplinarnim timovima gdje će ih mentorirati stručnjaci iz akademske zajednice i partneri iz industrije. Poseban fokus bit će na razvoju ključnih vještina potrebnih za uspjeh na tržištu, uključujući upravljanje projektima, razvoj poslovnih planova, marketing, pravne aspekte poslovanja i financijsko planiranje. Program predinkubacije omogućit će im da od ideje dođu do proizvoda spremnog za tržište, uz podršku iskusnih mentora i investitora.

Partner u ovom projektu vam je švicarski inovacijski tehnološki park Biel, a u program će biti uključena i brojna poduzeća s kojima FOI njeguje dugogodišnju suradnju. Koliko je važna ta povezanost s akademskog i gospodarskog sektora?

– Povezanost između akademske i gospodarske zajednice ključna je za uspjeh ovog projekta, jer omogućuje studentima da svoje teoretsko znanje primijene u stvarnim poslovnim okruženjima. Partnerstvo sa švicarskim inovacijskim tehnološkim parkom Biel omogućit će FOI-ju i svim korisnicima Centra pristup globalnim tehnološkim inovacijama i ekspertizi u području pametnih tehnologija, što će značajno pridonijeti kvaliteti programa.

Sinergija između akademskog i gospodarskog sektora pruža studentima priliku za rast i omogućava im da se izravno uključe u tržište rada s relevantnim iskustvom. FOI surađuje s više od 400 IT tvrtki, od kojih je dvadesetak strateških te s nama sudjeluju gotovo u svim područjima i aktivnostima. Neke od njih pokrenuli su naši alumniji, u nekim alumniji zauzimaju ključne pozicije dok u trećima čine vrijedan asset. S obzirom da je Centar za predinkubaciju akademski centar koristit će se istraživački i partnerski potencijal FOI-ja te 15 istraživačkih laboratorija, kao i naša bogata međunarodna mreža partnera te partnerstvo s NUQLEUSOM i BIRD inkubatorom, uz naravno Tehnološki park Varaždin čiji smo suosnivači.

S obzirom da su u fokusu predinkubatora ‘pametne tehnologije‘, na koji način će se to odraziti na FOI? Planirate li možda neke nove kolegije ili studijske programe?

– Pametne tehnologije su već postale ključni dio obrazovnog programa na FOI-ju i kroz modernizaciju studijskih programa uveli smo cijeli niz novih kolegija koje se bave temama poput umjetne inteligencije (AI), Interneta stvari (IoT), automatizacije, big data analitike te digitalne transformacije industrije. Ovi kolegiji prilagođeni su novim industrijskim potrebama i omogućit će studentima stjecanje specifičnih znanja i vještina koje su potrebne za rad u IT sektoru.

Koliko FOI prati najnovije trendove u obrazovanju i koje ste nove trendove usvojili u svoje programe?

– Brzo usvajanje najnovijih obrazovnih trendova za javne institucije može predstavljati svojevrsni izazov zbog mnogih birokratskih promjena koje se na to vežu, no usprkos tome nastojimo držati korak s promjenama s posebnim naglaskom na digitalizaciju i inovacije u obrazovanju. Među prvima smo uveli model ‘učenja kroz rad‘ (eng. Work-Based Learning), gdje studenti već tijekom studija stječu praktično iskustvo surađujući s tvrtkama iz industrije. Ovaj model omogućava studentima da razviju vještine koje su neposredno primjenjive na tržištu rada. Također, FOI je pionir u primjeni hibridnog modela učenja u Hrvatskoj, što znači da studenti u pojedinim situacijama mogu birati između pohađanja nastave uživo ili online, što se pokazalo iznimno korisnim tijekom pandemije. Također tu je i više od 400 inačica e-kolegija. Naš cilj je pripremiti studente za budućnost rada koja će biti sve više digitalizirana i tehnološki orijentirana.

Uskoro vam stiže i prva međunarodna akreditacija za studijski program za studij u polju ekonomije. O čemu je riječ?

– FOI je u postupku stjecanja prestižne EFMD akreditacije (eng. European Foundation for Management Development) za naš interdisciplinarni studijski program Ekonomika poduzetništva. Ova međunarodna akreditacija prepoznaje visoke standarde kvalitete u obrazovanju i upravljanju studijskim programima te je jedan od najvažnijih certifikata u svijetu obrazovanja u domeni ekonomije i poslovanja. Stjecanje ove akreditacije pozicionirat će naš program među vodeće u Europi i među našim akademskim partnerima u svijetu te osigurati međunarodnu prepoznatljivost. Studentima će akreditacija otvoriti vrata za lakšu međunarodnu razmjenu, pristup globalnim tržištima rada te suradnju s prestižnim svjetskim sveučilištima i visokim školama. Vjerujem da će ovaj certifikat dodatno potvrditi kvalitetu našeg obrazovnog programa i povećati konkurentnost naših diplomanata na tržištu rada.

Zbog čega je važna interdisciplinarnost u studijskim programima koju je FOI uveo u sve studijske programe?

– Interdisciplinarnost je ključna u suvremenom obrazovanju jer zahtjevi industrije i tržišta rada postaju sve kompleksniji. Na FOI-ju smo prepoznali važnost kombiniranja različitih područja, kao što su informatika, tehnologija, organizacija i poduzetništvo, kako bismo studentima pružili cjelovito obrazovanje koje im omogućuje da se prilagode promjenama u industriji. Uveli smo i kontinuirano uvodimo interdisciplinarne kolegije u sve svoje programe kako bi osigurao da studenti stječu šire razumijevanje poslovnih procesa. Na taj način naši studenti razvijaju niz generičkih kompetencija koje su neophodne za konkurentnost na tržištu rada. Jedna od tih kompetencija svakako će biti poznavanje i upravljanje AI alatima jer se njena primjena proteže kroz različite industrije i širok spektar profesionalnih uloga. Responzivnost, ali i interdisciplinarnost studijskih programa sada dolazi u fokus više nego ikada.