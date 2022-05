Milijun kuna jako Algebrino MBA stipendijsko natjecanje

Traju prijave za još jedno Algebrino MBA stipendijsko natjecanje jedinstveno cjelodnevno događanje na kojem možete odmjeriti poslovna znanja s kandidatima iz različitih industrija. Natjecanje sada ima stipendijski fond od preko 1.000.000 kuna, a ovaj puta uz tri glavne nagrade, za čak 50 finalista tu su i djelomične MBA stipendije!

Algebrino MBA stipendijsko natjecanje već se godinama u poslovnom svijetu očekuje s nestrpljenjem. I to s razlogom! Izvrsna je to prilika za procjenu vlastitih sposobnosti i znanja, za networking s visokomotiviranim kolegama, te za osvajanje stipendije za jedini e-Leadership MBA studij u regiji koji se izvodi u suradnji s predavačima prestižne Kelley School of Business, Sveučilišta u Indijani. Riječ je o vrhunskim profesionalcima koji dolaze iz poslovne škole čiji su online MBA studij ove godine U.S. News & World i The Princeton Review proglasili najboljim u SAD !

Kako bismo vam približili atmosferu MBA studija porazgovarali smo s Dubravkom Štefanac Vinovrški, direktoricom korporativnih komunikacija u A1 Hrvatska. Dubravka je super sugovornica za ovu temu jer je izuzetno uspješna e-Leadership MBA studentica.

Dubravka, predstavi nam se ukratko – što i gdje radiš, ali i što te veseli i usrećuje izvan radnog okruženja...

- Ja sam prvo mama, a onda i sve drugo, među ostalim i stručnjakinja za korporativne i marketinške komunikacije s 20 godina iskustva te studentica Algebrinog e-Leadership MBA studija. Karijeru sam počela u tada najvećoj izdavačkoj kući Europapress holding, radila sam za RTL Hrvatska i Siemens, a preko 10 godina provela sam u retail industriji vodeći marketing i PR odjel u tvrtki dm-drogerie markt. Zadnje tri godine radim kao direktorica korporativnih komunikacija u A1 Hrvatska. Kako su retail i telekomunikacije izuzetno brze i sklone promjenama, rekla bih da mi upravo ta dinamika odgovara. To potvrđuje i ljubav prema sportu, prvenstveno planinarenju i skijanju. Ono što volim i što me najviše usrećuje je biti okružena kvalitetnim ljudima. I poslovno i privatno imam tu sreću.

Kako si se odlučila za MBA studij, a kako baš za Algebrin e-Leadership MBA studij? Kako je izgledao proces prije upisa, kako si time bila zadovoljna?

Odavno su prošla vremena kada je fakultetska diploma bila vrhunac obrazovnog puta. U skladu s dinamikom vremena u kojem živimo promijenila se i dinamika rada, a time i obrazovanja. Danas je cjeloživotno obrazovanje osnovna higijena, bilo u obrazovnim institucijama, bilo kroz manje formalno usvajanje novih znanja i vještina. I u A1 Hrvatska smo to na vrijeme prepoznali i upravo su nova znanja i vještine područje na koje stavljamo fokus. Tako sam se i ja odlučila za Algebrin e-Leadership MBA studij. Kurikulum je prilagođen današnjem vremenu digitalne transformacije, ne zanemarujući osnove poslovanja i razvoj upravljačkih vještina polaznika, što smatram da je odličan balans.

Iskustva sa studija? Ima li nešto posebno, nešto što želiš istaknuti, nešto što te se posebno dojmilo?

Moje iskustvo studija je višedimenzionalno; a najbitnije - digitalizacijom procesa za studente olakšava se administrativni dio studiranja. Algebrin portal za studente na jednom mjestu nudi potpuni pregled rasporeda, silabus, pristup materijalima, a digitaliziran je i sam proces prijave i upisa na studij. Nadalje, ljudi koji organiziraju MBA studij su izuzetno angažirani, imaju osobni pristup i stalo im je do svakog pojedinca, dok istovremeno rade na povezanosti i klimi u grupi. Ono što sam očekivala je i proširivanje vidika u poslovnom području u kojem radim, dodatna teorijska i praktična znanja iz novih područja, izlazak iz zone ugode, a dobila sam i kvalitetne diskusije i kolegijalne odnose sa zaposlenicima Algebre i inspirativnim kolegama s kojima studiram.

Imaš li možda neku preporuku, poruku za one koji razmišljaju o studiju?

Razmišljanje o edukaciji je kao razmišljanje o vježbanju: obuj tenisice i kreni. S financijskog aspekta postoji opcija stipendije, što osigurava pristupačnost neovisno o budžetu. Vjerujem da je kvaliteta e-Leadership MBA studija na Algebri vrlo usporediva s regionalno dostupnim sličnim studijima, no ipak dozvoljava veću fleksibilnost i usklađivanje s privatnim i poslovnim životom. Istovremeno, student dobiva kvalitetne predavače iz priznate poslovne škole Kelley School of Business, kao i Algebrine predavače zavidnog poslovnog iskustva i karijernog puta.