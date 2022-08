Na 6. izdanje Innovation Academyja stiže 180 srednjoškolaca iz cijele Hrvatske

Novo izdanje ljetne škole Innovation Academy je pred vratima! Počevši od idućeg ponedjeljka, 22. kolovoza, čak 180 srednjoškolaca iz cijele Hrvatske će besplatno pohađati 6. izdanje petodnevnog edukativnog programa s osam modula kojeg organizira Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta VERN’ kao akademskog partnera.

Vještine koje trebaju mladima

– Ove smo godine uveli novi modul Master of Debate koji se po broju prijava pokazao kao jedan od najtraženijih programa! Na njemu će sudionici učiti više o argumentaciji i debati, ali će dobiti i priliku usavršiti vještine javnog nastupa te učiti od iskusnih fonetičara i debatanata – otkrila je Tena Žganec, voditeljica projekta iz HUKI-ja, neprofitne organizacije usmjerene na promicanje neformalnog obrazovanja.

Uz Master of Debate, tu je i preostalih 7 modula na kojima će srednjoškolci “baždariti” vještine 21. stoljeća pod vodstvom mladih, iskusnih i stručnih mentora. Moduli Future Skills, IT Genius (početni), IT Genius (napredni), Future Leader, Future Entrepreneur, Digital Skills i Robotics čekaju na nove polaznike 6. izdanja Innovation Academyja koji je dosad okupio preko 600 polaznika iz cijele Hrvatske te više od 20 vrhunskih mentora i predavača iz različitih industrija.

Cilj akademije usmjeren je na stjecanje relevantnih znanja i vještina za 21. stoljeće te polaznici imaju priliku razvijati koncept vlastitog robota, lansirati marketinšku kampanju za digitalne medije, razraditi vlastitu poduzetničku ideju ili naučiti više o javnom nastupu te vođenju timova i projekata. Innovation Academy se provodi u okviru UNICEF-ove platforme za adolescente i mlade ZABUM - za budućnost mladih.

Za 30 sudionika s prebivalištem izvan Zagreba osigurane su stipendije koje pokrivaju trošak smještaja u Zagrebu tijekom trajanja programa.

Interaktivne radionice i demonstracija znanja

Sudjelovanje je za sve sudionike besplatno, a programi u okviru akademije nude polaznicima priliku da zarone u svijet inovacija, programiranja, globalnih trendova na tržištu, tehnologije te između ostalog nadograde "meke" vještine i steknu nezaboravno iskustvo sa svojim vršnjacima. Na interaktivnim radionicama mogu demonstrirati postojeća znanja za što do sada nisu imali prilike, a u suradnji s mentorima imaju priliku razvijati vlastite projekte.

– Smatram da ću naučiti puno korisnih vještina za upravljanje i komunikaciju s ljudima, kako se snaći s projektima te organizacijom vremena – izjavila je prošlogodišnja polaznica programa Nikolina Musa.

– Govorimo o budućim liderima, odnosno kako uopće voditi tim i kako raditi unutar tima. To može biti unutar razreda ili čak ovdje. Tu ima već nekoliko učenika koji imaju svoje startupove, tako da će im sigurno ova znanja biti primjenjiva - pojasnila je Nikolina Jamičić, jedna od mentorica modula posvećenom vodstvu Future Leader.

Šesto izdanje Innovation Academyja održat će se od 22. do 26. kolovoza u prostorijama Sveučilišta VERN’ te će okupiti 180 srednjoškolaca iz cijele Hrvatske. Više informacija o programima na poveznici te na društvenim mrežama UNICEF-ovog programa za adolescente i mlade ZABUM - za budućnost mladih.

ZABUM - za budućnost mladih je program za adolescente i mlade koji je pokrenuo Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a provodi se u suradnji s Hrvatskim uredom za kreativnost i inovacije.