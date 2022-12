Na EFOS-u održan ‘Alumni Talk‘ s ciljem približavanja tržišta rada studentima

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održano je božićno izdanje manifestacije pod nazivom EFOS Alumni Talk, u sklopu kojeg su kroz predavanja i panel raspravu svoja iskustva i razmatranja podijelili uspješni alumni EFOS-a te predstavnici lokalne poslovne zajednice. Uz krovnu temu ‘EFOS na tržištu rada – kako nakon diplome?‘, okupljeni su raspravili o najvažnijim trendovima na tržištu rada s ciljem razmjene znanja i iskustava za one koji tek trebaju diplomirati ili traže zaokret u karijeri.

Kako navode u priopćenju, ovim je okupljanjem nastavljena tradicija kvalitetne suradnje i umrežavanja poslovne i akademske zajednice, koje za zajednički cilj imaju pružanje što kvalitetnijeg obrazovanja i boljih prilika za zaposlenje te opći društveno-gospodarski razvoj Osječko-baranjske županije.

Pod moderatorskom palicom alumne EFOS-a, Ane Živković, na posljednjem u nizu manifestacija pod imenom EFOS Alumni Talk, sudjelovali su Ivana Bestvina Bukvić, alumna EFOS-a, Aleksandar Zemunić, Managing Partner, SELECTIO Ltd i alumni EFOS-a, Marko Todorović, Head of Ops & People, Rentlio, Ivan Jurlina alumni EFOS-a, HR Manager, COBE i Kristina Ribičić, alumna EFOS-a, Head of Human Resources, ENNA/PPD.

– Danas je za razliku od prije nekoliko godina zaposleno puno više ekonomista, a ako tržište promatraju kao globalno, kvalitetni pojedinci ne bi trebali imati problema sa zapošljavanjem. Sudjelovali smo u izradi istraživanja globalnog tržišta koje pokazuje kako su zanimanja budućnosti data scientist, data analyst te digital marketing specialist, odnosno zanimanja vezana uz informacijske tehnologije. Od studenata ekonomije se ne očekuju konkretna tehnička znanja i iskustva, to će naučiti na poslu. Očekuju se soft vještine poput timskog rada i komunikacija, osnova project managementa i vještina prezentacije, a to podrazumijeva da su studenti još za vrijeme studiranja razmišljali o budućem zaposlenju i kroz studentske poslove i rad udruga stjecali iskustvo – poručio je Zemunić.

Unatoč kontinuiranim pozitivnim trendovima pri zapošljavanju mladih u Osječko-baranjskoj županiji, još je uvijek primjetna diskrepancija između uvriježenog narativa i stvarnih pokazatelja. Stoga već neko vrijeme postoji osjetna potreba za dodatnim educiranjem mladih, odnosno srednjoškolaca i studenata iz Slavonije i Baranje o mogućnostima zaposlenja po završetku fakulteta. Upravo je to, navode, jedan od najvažnijih strateških ciljeva Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

– Na pozicijama kao što su project manager i u područjima poput prodaje, marketinga i računovodstva ekonomisti se mogu istaknuti jer imaju razvijene socijalne i komunikacijske vještine te financijsku podlogu koju su stekli na fakultetu. Takvi studeni kasnije lakše napreduju pa je s njima i lakše raditi. Sudjelovao sam u izradi novog programa diplomskog studija Poslovne informatike i dat ću sve od sebe da taj program i uspije. Poslovna informatika je budućnost pa je naš cilj postići da svi studenti odmah po završetku studija počnu raditi u struci i da zaposlenost bude sto posto – istaknuo je Jurlina.