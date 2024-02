Na EFZG-u predstavljena knjiga Poslovne kombinacije: financijska analiza

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (EFZG) predstavljena je knjiga Poslovne kombinacije: financijska analiza autora Silvija Orsaga i Emila Mihaline. Knjiga je rezultat dugogodišnjeg istraživanja tržišta korporacijske kontrole i na njemu temeljenih poslovnih kombinacija.

Kako je rečeno na predstavljanju, dijelovi materije prikazani u knjizi nastali su iz potreba edukacije studenata na različitim razinama sveučilišnog obrazovanja te financijskih eksperata. Knjiga će poslužiti svima koje zanima tržište korporacijske kontrole za proširenje ekonomskih i financijskih zrenika.

– Poslovne kombinacije provode se preko tržišta korporacijske kontrole, dijela tržišta kapitala koji je dodatno reguliran te se zbog toga ekonomska analiza poslovnih kombinacija mora provoditi međuovisno s institucionalnim i zakonodavnim ograničenjem. Financijska analiza najatraktivniji je dio ekonomske analize poslovnih kombinacija pri tome autori ove knjige određuju financijsku analizu poslovnih kombinacija kao međuovisnost interne i eksterne analize, odnosno međuovisnost poslovnih financija i investicijske analize, a u fokus stavljaju vrednovanje i upravljanje vrijednosti kao financijskog potencijala te oblika metoda i instrumenata njegova financiranja – kazao je prodekan za kvalitetu i internacionalizaciju EFZG-a Zoran Krupka na predstavljanju dodajući da je ovom knjigom fakultet postao bogatiji za nova znanja te da se poslovne kombinacije na fakultetu izučavaju zadnjih tridesetak godina i to primarno pod ‘kapom‘ profesora Orsaga na diplomskim i poslijediplomskim kolegijima.

Nije to prva knjiga na ovu temu koju je napisao profesor Orsag što je i sam rekao u govoru na današnjem događanju.

– Na prijelazu sa osamdesetih na devedesete godine prošlog stoljeća mijenjala se ekonomija, a naravno čim se mijenja ekonomija mijenjao se i Ekonomski fakultet, dapače u naravi je fakulteta da se stalno mijenja i da ostane mlad. Tada smo počeli s izradom nastavnog plana i programa u kojoj smo odlučili proširiti područje izučavanja poslovnih financija pa smo tako i povećali satnicu poslovnih financija i uveli smo još jedan predmet iz tog područja; poslovne kombinacije. Mene je pripala ta sreća da razradim program. Tako je sve krenulo. Kolegij je kasnije prepušten poslijediplomskom studiju jer je izvorno bio zamišljen da se uz poslovne kombinacije još bavi i vrednovanjem poduzeća što je preširoka materija, ali posljedica toga su bile moje dvije knjige iz 1997. godine Vrednovanje poduzeća i poslovne kombinacije – ispričao je Orsag.

Zanimljivo je da je upravo Mihalina bio student profesoru Orsagu, a kako je i sam rekao, dvadeset i jedna godina je prošla otkad je naučio temelje poslovnih financija pa ovu knjigu zapravo vidi kao nekakav lokalni vrhunac suradnje.

– Što se same knjige tiče ona je strukturirana u pet poglavlja; uvodno o poslovnim kombinacijama, bavi se preuzimanjem i rastom, zatim vrednovanjem i nastavlja se segment o poslovnim kombinacijama tijekom vremena života poduzeća i na kraju destrukturiranjem i propadanjem te je opisan žargon tržišta korporacijske kontrole. Ja sam više za osnivanja, rast i preuzimanja, više sam se bavio kombiniranjima i nekim poslovnim transformacijama nego dekombiniranjem, no eto život natjera čovjeka da se bavi baš onim što ne želi pa smo tako dosta duboko ušli među procese propadanja, destrukturiranja i konsekventno nagodbi. U tom smislu je jedno poglavlje posvećeno upravo tom dijelu – objasnio je Mihalina dodajući da je velik dio materije poznat profesionalcima u ovom području, no neovisno o tome mogu se pronaći dijelovi koji su zanimljivi i mogu popuniti praznine u znanju.

Na predstavljaju knjige bile su i recenzentice Marina Klačmer Čalopa koja obnaša funkciju dekanice Fakulteta organizacije i informatike te profesorica EFZG-a Lidija Dedi koje su istaknule da su u knjizi iznesene brojne nove sponzaje i rezultati istraživanja autora, ali i da knjiga stvara dodanu vrijednost svim studentima i profesionalcima koji će ju uzeti u ruke.

– Knjiga zapravo doprinosi znanstvenoj i stručnoj relevantnosti jer su koncepti koje opisuje primjenjivi u stvarnom životu – zaključila je Klačmer Čalopa.