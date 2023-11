Nova dekanica FOI-ja: Ako istekne građevinska dozvola za novi Sveučilišni kampus, projekt će se suočiti s ozbiljnim izazovima

Iako je projekt novoga Sveučilišnoga kampusa u Varaždinu proglašen strateškim projektom Vlade RH, za njega svih ovih godina nije osigurano financiranje na nacionalnoj razini. Novi se objekt trebao sagraditi na prostoru na kojem se sada nalazi zgrada FOI 2, koja nije dostatna za fakultetske potrebe. Marina Klačmer Čalopa, nova dekanica Fakulteta organizacije i informatike, kaže da su oni sa svoje strane napravili sve što su mogli. Kako nam je ispričala u razgovoru, njezin rad i rad novoizabrane Uprave, u kojoj su Zlatko Erjavec, Ivan Malbašić, Martina Tomičić Furjan i Zlatko Stapić, uvelike će se oslanjati na cilj da FOI i dalje bude prepoznat po kvaliteti obrazovanja i istraživanja u polju informatike, organizacije i poslovanja. Klačmer Čalopa na FOI-ju radi već 22 godine te ima bogato područje ekspertize u poduzetništvu, poslovnim financijama, strateškom menadžmentu i korporacijskom upravljanju. Zbog toga će joj, kako nam je otkrila, na prvom mjestu biti briga o studentima i zaposlenicima.

Što će biti vaši prvi potezi na mjestu nove FOI-jeve dekanice?

– Naglasak će i dalje biti na kontinuiranoj modernizaciji studijskih programa te uvođenju i razvijanju novih modela učenja i poučavanja. I dalje ćemo razvijati projektnu i međunarodnu suradnju jer želimo znatno povećati broj stranih studenata na svom fakultetu i na Sveučilištu. To treba pratiti i veći broj nastavnika i stručnjaka, ali i prostornih resursa, stoga nećemo odustati od realizacije Sveučilišnoga kampusa Varaždin na mjestu sadašnje zgrade FOI 2, kao i od započete ideje Centra za predinkubaciju u pametnoj industriji. Cilj će nam biti i dalje se povezivati s najjačim i najkonkurentnijim predstavnicima IT i poslovnog sektora, a sve u cilju da naši studenti dobiju što kvalitetnije i raznovrsnije znanje, poslovne i generičke vještine. Važan nam je cilj obogatiti FOI s dvije nove međunarodno prepoznate i važne akreditacije naših studijskih programa. Također, konkretnije ću se baviti pitanjima rodne ravnopravnosti. Naime, samo je 33 posto studentica na informatičkom studiju i samo 25 posto studenata na ekonomskom studiju. Želimo rodnu ravnopravnost i smatram da trebamo biti oni koji posebno promiču žene u STEM-u, žene u informatici. Dodatno, u skladu s politikama EU-a, naglasak u ovom mandatu bit će i na povećanoj primjeni ‘zelenih‘ mjera uz podršku IKT-a.

Vaša su ekspertiza poduzetništvo, poslovne financije, strateški menadžment i korporacijsko upravljanje. Kako će se FOI tijekom vašeg mandata razvijati u tom smjeru?

– S obzirom na to da imam iskustvo u upravljanju financijama i ljudskim potencijalima, što su područja za koja sam kao prodekanica i članica Uprave FOI-ja bila odgovorna u posljednje četiri godine, na prvo mjesto stavit ću brigu o našim studentima i zaposlenicima. Student nam treba biti u fokusu i zato u svom mandatu želim posebno poticati mlade na studentsku izvrsnost i poduzetničke inicijative s naglaskom na jednakost i inkluziju svih studenata. Želim da se studenti što više uključe u projekte koje zajedno možemo provoditi i da se uspostavi još snažniji most između studenta i nastavnika. Uspostava onboarding procesa, povećanje vidljivosti svih djelatnika u akademskom i poslovnom okružju, efikasno upravljanje radnim mjestima, kao i zastupljenost u relevantnim sveučilišnim i drugim tijelima na razini odlučivanja bit će moji prioriteti, jer želimo da FOI bude mjesto inkluzije, u kojoj svaki pojedinac može ostvariti svoj puni potencijal i karijerno se razvijati i rasti.

S tim u vidu, koje ćete studijske programe modernizirati i kako?

– U proteklom smo mandatnom razdoblju posvetili mnogo pozornosti modernizaciji studijskih programa i sada je vrijeme da ih učinimo još vidljivijima. Pri tome ističem naš stručni studij koji počinjemo izvoditi u Zagrebu, jer nam naša prisutnost u metropoli otvara dodatne prilike i povezanost s matičnim sveučilištem. Sve se više javlja potreba za online studijima, stoga želim napraviti strateški iskorak i u tom području. Imamo velik broj kolegija na engleskom jeziku, ali i kolegija koji se izvode uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Kada se može očekivati proširenje FOI-jevih prostornih kapaciteta, odnosno otvorenje novoga Sveučilišnoga kampusa u Varaždinu?

– Projekt Sveučilišnoga kampusa (druga faza) Varaždin trenutačno je u fazi status quo. Iako je taj projekt proglašen strateškim projektom Vlade RH, za njega svih ovih godina nije osigurano financiranje na nacionalnoj razini. Novi se objekt trebao sagraditi na prostoru na kojem se sada nalazi naša zgrada FOI 2, koja nije dostatna za fakultetske potrebe. Sa svoje smo strane napravili sve što smo mogli i žalosna je činjenica da u prvoj polovini sljedeće godine istječe građevinska dozvola za taj projekt, a koju više neće biti moguće produljiti. Protekle dvije godine problemu nedostatnih prostornih kapaciteta djelomično smo doskočili obnovom povijesne Vile Oršić u centru Varaždina te smo u taj prostor smjestili dio svojih aktivnosti, centara i ureda. To smo napravili investicijom od 1,2 milijuna eura, ponajviše zahvaljujući pomoći svojih partnera iz industrije, uza sredstva koja smo dobili od Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva kulture i medija, Grada Varaždina i Varaždinske županije. No problem je i dalje kapacitet dvorana za izvođenje nastave, jer mi na pojedinom studiju moramo osigurati i do 250 mjesta, a to ćemo moći samo gradnjom novog objekta koji će ispuniti sve uvjete za to.

Što ako istekne građevinska dozvola za novi Sveučilišni kampus prije nego što uspijete osigurati financijska sredstva za njegovu gradnju?

– Nedostatak financiranja predstavlja ozbiljnu prepreku i ako istekne građevinska dozvola, projekt će se suočiti s ozbiljnim izazovima. Najveći problem u svemu tome su neadekvatni uvjeti u kojima se trenutačno odvija nastava za naše studente i smanjeni prostorni kapaciteti za izvođenje nastavnih i nenastavnih programa FOI-jevaca. Unatoč tim izazovima, svjesni smo da svaka prepreka može biti i prilika. Odlučni smo pronaći rješenja koja će poboljšati trenutačnu situaciju.

Cijeli intervju pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.