Otvorene prijave za prvi hrvatski deep-tech venture builder Nuqleus, FER-ov i ICENT-ov program za buduće hrvatske tehnološke gigante!

Kroz FER-ov startup inkubator SPOCK do sada je prošlo šest generacija studentskih i znanstvenih startupa. U zadnje dvije generacije SPOCK-a, čak 30 posto startupa je osnovalo tvrtku i zajedno prikupilo više od €100.000 za nastavak razvoja poslovanja. Nastavno na to iskustvo i kako bi znanstvenici dobili još kompletniju potporu u komercijalizaciji rezultata znanstvenih istraživanja kroz osnivanje startupa, FER je u sklopu Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT) pokrenuo prvi hrvatski deep-tech venture builder Nuqleus. Nuqleus želi povezivanjem industrije, znanstveno-istraživačkih institucija i startup ekosustava pomoći razvoju deep-tech startupa – od ideje do izlaska na tržište.

Program je svečano predstavljen 30. 11. u FER-ovom Alumni klubu, a prijave su otvorene od ponedjeljka 5. 12. i traju do 15. 1. 2023.

Nuqleusovi industrijski partneri AVL-AST, GDi, Infobip, InfoDom, Končar Digital i Rimac Technology zadali su izazove čijem se rješavanju prijavitelji mogu posvetiti kroz program. U Nuqleusovom programu moguće je sudjelovati na način da prijavite vlastiti projekt ili ideju ili prijavom u svojstvu stručnjaka koji želi svoju stručnost i iskustvo uložiti u izgradnju prijavljenih ideja i/ili rješavanje izazova naših industrijskih partnera.

Osim industrijskih partnera, timovima u Nuqleusu na raspolaganju će biti i potpora dva stručna odbora

investicijski odbor koji se sastoji od nekih od najaktivnijih hrvatskih investitora; Božidar Pavlović ( AYMO Ventures ), Luka Abrus ( FIVE ), Damir Sabol ( Photomath ), Alan Sumina ( Nanobit ), Izabel Jelenić ( Infobip ) i Jakob Gajšek ( Ljubljanski univerzitetni inkubator )

znanstveni odbor kojeg čine vrhunski FER-ovi profesori; akademik prof. dr. sc. Sven Lončarić, prof. dr. sc. Dubravko Babić, akademik prof. dr. sc. Ivan Petrović, prof. dr. sc. Mislav Grgić i prof. dr. sc. Mario Kovač

Ovi odbori će se brinuti o kvaliteti programa i svojim znanjem i iskustvom usmjeravati ga prema ostvarivanju zadanih ciljeva. Odbori će također pomoći u odabiru startupa koji imaju najveću šansu postati uspješne kompanije u bliskoj budućnosti.

Uz FER kao organizatora programa, znanstveni partneri Nuqleusa su Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF), Fakultet organizacije i informatike (FOI) i Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB).

Više o programu možete saznati na web stranicama Nuqleusa.