Platforma Misli more, misli plavo studentima približava nautičku industriju

Na mladima je da uz ‘Misli more, misli plavo‘ otkriju karijerne mogućnosti u nautičkoj industriji, a nautičari uz mlade i ambiciozne ljude mogu uspješnije provoditi projekte digitalizacije i održivog razvoja

Uvidjevši rupu u znanju (i interesu) o nautičkoj industriji među mladima, mlada poduzetnica Ana Čalić odlučila je to promijeniti nedavno pokrenuvši interdisciplinarnu platformu 'Misli more, misli plavo' kako bi temama održivog razvoja povezala milenijce i generaciju Z s pionirima nautičke industrije. Budući da se do mladih najbolje dopire online, platforma djeluje na mrežnoj stranici, na blog-postovima i društvenim mrežama, a uskoro će i na događajima uživo na kojima će mladi imati priliku upoznavati buduće poslodavce.

– Nautička industrija može mladima prvenstveno ponuditi mjesto za napredak, mnoštvo kontakata i mogućnosti koje su još neotkrivene. U nautičkoj industriji se mogu pronaći mladi s akademskom pozadinom iz brodogradnje, strojarstva, elektrotehnike, fizike, računarstva, ekonomije, financija, menadžmenta, računovodstva, logistike, turizma, ali i održivog razvoja. Mogućnosti je mnoštvo te one ne moraju biti isključivo uredski ili isključivo terenski posao. Mladi se mogu pronaći u nekoj od postojećih branši ili pronaći nišu gdje bi mogli plasirati svoju inovaciju – objašnjava Čalić.

Sa svojim dugogodišnjim iskustvom u nautici želi potaknuti interes mladih 'kako bi unutar Hrvatske stvorili zajednicu koja je vođena inovacijama i napretkom, a ne je tražili izvan Hrvatske'. Čalić veliku ulogu u tome vidi u akademskoj zajednici, ali i industriji koja mlade može uključiti u projekte održivog razvoja.

– Ta dva dionika trebala bi surađivati kako bi napravila što kvalitetniji sadržaj za mlade i ponudila im bolje prilike te posljedično unaprijedila i svoje poslovanje. Studentima se nautička industrija može približiti na terenskoj nastavi i u suradnji s edukacijskim ustanovama na praktičnom dijelu nastave. I nautičku industriju potresa digitalizacija i prijelaz na održivije poslovanje. Za digitalizaciju u nautičkoj industriji također su potrebni mladi, u vidu korištenja softvera za projektiranje, customer relationship managementa, marketinga preko društvenih mreža, ali i networkinga. Dakle, mladi mogu biti uključeni u niz modernih poslovnih pozicija, ali i sami ih stvarati – smatra Ana.

Bolje i mali napori nego nikakvi

Osim studenata, Misli more, misli plavo nastoji okupiti i dionike nautičke industrije poput brodograditelja, čartera, projektanta, marina, distributera itd.

– Ti dionici također moraju držati korak s vremenom, pratiti trendove održivog razvoja, ali i uključivati mlade i ambiciozne ljude koji bi provodili takve projekte. Mladi tu igraju veliku ulogu, jer kroz odabir školovanja i radnog mjesta mogu utjecati na stvaranje novih trendova, učenje o inovacijama i utjecati na vođenje tranzicije – kaže Ana kojoj je u planu pobuditi interes za nautičkom industrijom kod mladih i uživo uz panele, edukacije i B2B sastanke.

Uz implementaciju kružne ekonomije u nautičku industriju cilje je i stvoriti suvremena radna mjesta za mlađe generacije u Hrvatskoj.

– I mali napori su bolji nego nikakvi te bi se edukacija o održivom razvoju trebala nastaviti kako bi se uspješno implementirala u narednim godinama. Bez našeg utjecaja i napora, bolje okolnosti se neće stvoriti same. Imamo kapacitet i mogućnosti biti uz korak sa svjetskim liderima te bi uz motivaciju, upornost i podršku od institucija i industrije mogli napraviti našu lokalnu zajednicu mjestom za rast, za nas i buduće naraštaje – zaključuje Čalić.