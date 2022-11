Predstavnici poslovne, akademske i političke zajednice na EFOS-u raspravili o oporavku domaćeg tržišta rada

Ekonomski fakultet u Osijeku u ponedjeljak 21. studenoga ugostio je šesti po redu Susret znanosti i gospodarstva uz krovnu temu ‘Tržište rada i postpandemijski oporavak: restrukturiranje, fleksibilnost i otpornost?‘.

U organizaciji ove tradicionalne stručno-znanstvene manifestacije EFOS-a također je sudjelovala i Hrvatska udruga poslodavaca te Alumni Ekonomskog fakulteta u Osijeku, a svoj obol u vidu pokroviteljstva dalo je i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

O odgovorima na ključne s kojima se suočava domaće tržište rada i postpandemijskom oporavku, tijekom tematskih rasprava govorili su Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, Luka Čirko, ravnatelj Uprave za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH, prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, Velimir Vilović, član Uprave Nexe-a, Jozo Ljubičić, član Uprave Žita te brojni drugi stručnjaci.

- Svake godine radimo vrlo detaljne analize i dajemo jasnu poruku prema obrazovnom sustavu na razini županija i države koja zanimanja su potrebna na tržištu rada. U tom području se kao nadležno ministarstvo maksimalno trudimo dati svoj obol, a ovakvi susreti s poslodavcima i studentima važan su dio upravo tih nastojanja da stimuliramo mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi koji dolaze izravno sa sveučilišta - istaknuo je Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Cjelokupna manifestacija imala je za cilj potaknuti raspravu oko ključnih problema hrvatskog tržišta rada, problematike strukturne nezaposlenosti i njezinih dugoročnih posljedica te mjera koje u kraćem i dužem roku mogu rezultirati poboljšanjem stanja na tržištu rada, iz pozicije ponude, ali i potražnje. Uz to, cilj je bio i ponuditi odgovore na pitanja vezana uz problematiku uzroka i posljedica sveprisutnog jaza između poslovne i akademske zajednice te ključnih izazova sustava upravljanja karijerom, ali i prikazati poglede iskusnih poduzetnika i karijernih savjetnika te mladih poduzetnika na stanje hrvatskog tržišta rada i pristupa obrazovanju.

- Oporavak tržišta rada, kako na našoj lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini za Ekonomski fakultet u Osijeku predstavlja pitanje od strateške važnost i izazov prema kojem oblikujemo i naš pristup visokom obrazovanju te stvaranju budućih stručnjaka u području ekonomskih znanosti i gospodarstva. Stoga već dugi niz godina razvijamo sve kvalitetniju suradnju s poslovnom zajednicom i nadležnim ministarstvima, što je polučilo konkretnim rezultatima u vidu izmjene studijskih programa, organizacije studentskih praksi te povezivanja naših studenata s budućim poslodavcima. Upravo u takvom principu integracije znanosti i gospodarstva vidimo ispravan i dugoročno perspektivan smjer za stabilizaciju tržišta rada - istaknuo je Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Ekonomski fakultet u Osijeku je do sad u suradnji s HUP-om održao pet Susreta znanosti i gospodarstva, uslijed čega je, između ostaloga, do sad realizirano preko 326 dobrovoljnih studentskih praksi, a Fakultet je uspostavio i suradnju s regionalnim koordinatorima pet županija Regije, kako bi se studentima omogućila i praksa iz područja strateškog planiranja, regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

- Danas u gotovo svim industrijama bilježimo nedostatak kvalitetne radne snage i to je izazov koji iziskuje uključivanje svih potrebnih razina, od demografije i obrazovanja do samog tržišta rada. Ovakav način dijaloga u krugu znanosti, poslodavaca i nadležnih ministarstaca je ključan za pronalazak odgovora na izazove s kojima se suočavamo. U obrazovane, motivirane i ambiciozne mlade ljude treba kontinuirano ulagati, a to potvrđuje i sveprisutna potreba za kvalitetnim kadrom kod sve više poslodavaca diljem naše zemlje - poručila je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.