Sanja Sever Mališ (EFZG): Ključne trebaju biti sposobnosti

Kratak je bio put od početka sveučilišne karijere prof. dr. sc. Sanje Sever Mališ do dekanice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (EFZG). Iako joj ta pozicija prvotno nije bila cilj, prepoznala je i iskoristila priliku želeći pridonijeti razvoju i osuvremenjenju Fakulteta. No kao žena, unatoč novonastaloj praksi uključivanja više žena na upravljačke pozicije, morala se dodatno dokazivati u odnosu na muške kolege. Prema riječima Sever Mališ, to se često događa ambicioznim ženama koje osvajaju prostor u kojem su donedavno dominirali muškarci. Nju je to samo još više nadahnulo na putu do čelnog mjesta Ekonomskog fakulteta Zagreb, a najvažniji joj je cilj jačanje kvalitete i međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta.

Dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu postali ste 2022. Je li ta pozicija bila jedan od vaših zacrtanih ciljeva ili ste na nju došli i spletom okolnosti?

– Pozicija dekanice svakako nije bila nešto o čemu sam razmišljala od početka karijere. Međutim, tijekom godina rada i posvećenosti akademskoj zajednici prepoznala sam priliku i izazov da pridonesem razvoju i osuvremenjenju Fakulteta. Tako sam još 2018. počela raditi u Upravi Fakulteta kao prodekanica odgovorna za poslovanje. Na putu prema poziciji prve dekanice Ekonomskog fakulteta Zagreb bilo je potrebno mnogo truda, ali i potpore kolega i mentora koji su mi dali povjerenje i motivaciju da ustrajem u tom izazovu. Kombinacija planiranog razvoja karijere, strasti za unapređenjem visokog obrazovanja i nekih okolnosti omogućila je tu priliku. Iskustvo vođenja Fakulteta profesionalno me unaprijedilo, a i osobno obogatilo. Zahvalna sam na povjerenju koje sam dobila, na prilici da radim sa sjajnim timom i da zajedno pridonosimo obrazovanju novih generacija.

Kakav je utjecaj na vas i poziciju dekanice imao trend većeg udjela žena na upravljačkim funkcijama?

– Ne mogu zanemariti činjenicu da postoji veća svjesnost o važnosti rodne ravnopravnosti u upravljačkim strukturama, ali vjerujem da je moj izbor prije svega rezultat prepoznatog truda, stručnosti i postignutih rezultata. Fakultet ima dugogodišnju tradiciju izvrsnosti i postupak evaluacije kandidata za takvu poziciju vrlo je temeljit i strog, a u izboru dekana sudjeluju svi profesori, kao i drugi zaposlenici i studenti – tako da me za dekanicu izabrao velik broj ljudi, nisam imenovana na tu funkciju. Rodna ravnopravnost nedvojbeno je pozitivna smjernica, ali na kraju kvaliteta, vizija i sposobnost ostaju ključni kriteriji.

Mislite li da taj trend rodne ravnopravnosti doista koristi ženama ili bi to moglo razviti novi stereotip o kvotama?

–​ Vjerujem kako je ključna kvaliteta. Razgovor o ravnopravnosti općenito je poželjan jer otvara novu perspektivu i aspiracije osobama koje su možda bile neravnopravne. No ključne trebaju biti sposobnosti – a ima izrazito mnogo sposobnih žena koje svojim radom mogu pridonijeti i na najvišim funkcijama. Dakle, kvote ne smiju biti same sebi svrha. Najvažnije je da se žene na vodećim pozicijama prepoznaju po svojim sposobnostima i postignućima, a ne samo kao sredstvo za ispunjavanje cilja u ostvarivanju kvota.

Koliko ste morali biti karijerno uspješniji od muških kolega da biste bili u istoj poziciji s njima pri izboru za poziciju dekana?

– Ovo je pitanje koje otvara diskusiju o nejednakim kriterijima koji možda još postoje u nekim sektorima koje možda karakterizira svojevrsna tradicionalno muška dominacija. Ne mogu reći da je to bilo pravilo u svim situacijama. Zadovoljna sam što na Fakultetu rade iznimni ljudi koji su prepoznali moj rad, bez obzira na spol. Na EFZG-u je 57 posto profesorica i predrasude prema ženama nisu očekivane. Kao i moji muški kolege, za važnu funkciju dekana potrebno je pokazati iznimnu posvećenost, ostvariti konkretne rezultate i kontinuirano se dokazivati. Vjerujem da je ključno da svaki uspjeh žena koji se dogodi kao rezultat takvog truda nosi sa sobom snagu i inspiraciju za druge žene da se ohrabre činiti odvažne korake prema vodećim pozicijama u društvu.

Prema analizi Sveučilišta Stanford, profesorice, doktorice znanosti Marina Dabić, Mirjana Pejić Bach te Ana Tkalac Verčić ubrajaju se među najcitiranije znanstvenike na svijetu u svojim područjima. Znači li to da žene na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu preuzimaju inicijativu?

– Ni u tom aspektu nije potrebno dijeliti oprema spolu. Ti impresivni rezultati dokaz su individualne izvrsnosti i podupiruće akademske sredine koja potiče znanstveni rad bez obzira na spol. Svi zaposlenici zajedno na našem fakultetu ostvaruju velik doprinos i u znanosti na međunarodnoj razini, što pokazuje kako imamo snažnu i ambicioznu generaciju znanstvenika koji postavljaju nove standarde. Kolegice koje ste spomenuli iznimne su znanstvenice i inspiracija su i motivacija za sve, a zasigurno posebno za mlade žene koje se tek odlučuju za akademsku karijeru.

Što je vaš izbor na funkciju dekana donio Fakultetu?

– Moj mandat donio je novi pristup upravljanju, s naglaskom na inovacije, internacionalizaciju i veću povezanost s gospodarstvom. Posebno sam ponosna na unaprjeđenje programa studija koji odgovaraju suvremenim potrebama tržišta rada te poboljšanje studentskog iskustva digitalizacijom i osuvremenjenjem nastavnih procesa. Uz to smo pokrenuli inicijative za održivost i društveno odgovorno poslovanje, što je Fakultet svrstalo među institucije koje prednjače u ovim važnim područjima. Također je pokrenuta prva rekonstrukcija fakultetske zgrade, koja je zadnji put obnovljena 1987., što je velik korak u stvaranju modernijeg i funkcionalnijeg prostora za naše studente i osoblje. Nadalje, Ekonomski fakultet Zagreb nositelj je trostruke akreditacijske krune. Prestižna međunarodna priznanja AACSB, AMBA i EQUIS zrcale kvalitetu rada naših nastavnika, istraživača, studenata i svih drugih koji pridonose uspjehu našeg fakulteta. Biti dekanica fakulteta s trostrukom akreditacijom velika je čast i odgovornost. Ponosna sam na postignuća i visoke standarde koje održavamo, ali također sam svjesna važnosti daljnjeg rada i razvoja kako bismo svojim studentima omogućili najbolje obrazovanje, kako bismo bili relevantni čimbenik u društvu te ostali konkurentni na globalnoj razini.

Koliko možete samostalno odlučivati na svojoj poziciji?

– Uloga dekana zahtijeva visoku razinu odgovornosti i samostalnog odlučivanja, ali unutar okvira koji propisuju Sveučilište i mjerodavne institucije. Uloga dekana ponajprije ovisi o proaktivnosti osobe koja obnaša tu funkciju. Kao dekanica imam priliku surađivati s iznimnim timom prodekana i bliskih suradnika na razvoju Fakulteta, sa svim našim profesorima te zajedno s Fakultetskim vijećem i Sveučilištem uspješno rješavati sve izazove, ali i kontinuirano usmjeravati Fakultet prema novim razvojnim politikama.

Članica ste akreditacijskog tima koji odobrava akreditacije za prestižne fakultete diljem svijeta. Kako je biti akreditatorica najboljih fakulteta?

– Zahvaljujući tomu što smo uspješno osigurali da naš fakultet bude među 128 najprestižnijih, trostruko akreditiranih fakulteta u svijetu, kao dekanica dobila sam mnoge pozive da sudjelujem u postupku akreditiranja prestižnih svjetskih visokoobrazovnih institucija. Osim što je to iznimna časi i za Fakultet i za mene osobno, to je ujedno prilika za neposredan uvid u najbolje prakse i inovativne pristupe visokom obrazovanju na globalnoj razini. Ta uloga omogućuje razumijevanje kako vrhunske institucije stvaraju vrijednost za svoje studente i širu zajednicu te kako provode strategije za postizanje izvrsnosti. Takvo iskustvo obogaćuje moj rad na Ekonomskom fakultetu Zagreb jer mogu primijeniti mnoge dobre prakse i prilagoditi ih našim specifičnostima. To je također prilika za stvaranje kontakata s liderima obrazovanja diljem svijeta. Ujedno me svaki takav angažman me motivira i inspirira da i dalje radim na jačanju kvalitete i međunarodne prepoznatljivosti našeg fakulteta, što je moj najvažniji cilj.