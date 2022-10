Sanja Sever Mališ preuzela dužnost dekanice EFZG-a, predstavila i novoizabrane prodekane

Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ danas je službeno preuzela dužnost Dekanice Ekonomskog fakulteta – Zagreb i time postala prva žena na funkciji dekana Ekonomskog fakulteta – Zagreb.

Titulu doktora znanosti Sever Mališ stekla je 2010. godine na temu 'Interni nadzorni mehanizmi u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja', a dodatno usavršavanje nastavila na European Institute for Advanced Studies in Management u Barceloni u Španjolskoj te na University of Applied Sciences Osnabrück u Njemačkoj.

Sever Mališ dobitnica je i brojnih nagrada, nagrade Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za njezin diplomski, a kasnije i magistarski rad. Dobitnica je i nagrade 'Mijo Mirković' Ekonomskog fakulteta – Zagreb za knjigu 'Analiza financijskih izvještaja'.

Od 2018. godine, Sever Mališ obnašala je funkciju prodekanice za poslovne procese i strateška partnerstva. Danas je predstavila i novoizabrane prodekane:

Izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković - prodekan za student, studijske programe i digitalizaciju

- prodekan za student, studijske programe i digitalizaciju Izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić – prodekanica za strateška partnerstva i projekte

– prodekanica za strateška partnerstva i projekte Izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine – prodekan za poslovanje i infrastrukturu

– prodekan za poslovanje i infrastrukturu Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka – prodekan za kvalitetu i internacionalizaciju

Danas je ujedno bio i prvi dan svim brucošima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za koje je organizirana posebna svečanost kojoj su nazočili dekanica i prodekani. Tom prigodom dekanica je poželjela svim studentima prve godine dobrodošlicu.

– Dobrodošli na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet je osnovan 1920. godine, proslavili smo 102 godine uspješnog rada i poslovanja. U tom razdoblju promovirano je više od 80.000 studenata i više od 800 studenata je steklo titulu dokrora znanosti. Gotovo nema institucije u Hrvatskoj u kojoj nije zaposlen netko od naših studenata i na to smo osobito ponosni.

Ovaj fakultet krase brojni uspjesi, 2019. dobili smo američku AACSB akreditaciju čime smo postali fakultet koji zadovoljava kriterije koje zadovoljava samo 5 posto fakulteta u svijetu. Ove godine stekli smo i EQUIS akreditaciju što je velik uspjeh. Diploma Ekonmomskog fakulteta u Zagrebu vrijedi svugdje u svijetu. Ove godine od nešto manje od 30.000 srednjoškolaca koji biraju studijske programe, Ekonomski fakultet ostvario je gotovo 10.000 prijava – izjavila je nova dekanica.