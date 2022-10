Sanja Sever Mališ, prva dekanica u povijesti Ekonomskog fakulteta - Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ službeno je preuzela dužnost dekanice Ekonomskog fakulteta – Zagreb i time je postala prva žena na funkciji Dekana tog fakulteta.

Titulu doktora znanosti Sever Mališ je stekla je 2010. godine na temu “Interni nadzorni mehanizmi u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja”, a dodatno usavršavanje nastavila na European Institute for Advanced Studies in Management u Barceloni, Španjolska te na University of Applied Sciences Osnabrück, Njemačka.

Sever Mališ dobitnica je i brojnih nagrada, nagrade Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za njezin diplomski, a kasnije i magistarski rad.

Dobitnica je i nagrade “Mijo Mirković” Ekonomskog fakulteta - Zagreb za knjigu “Analiza financijskih izvještaja”.

Od 2018. godine,Sever Mališ obnašala je funkciju prodekanice za poslovne procese i strateška partnerstva.