Varaždinski FOI proslavio veliku 60. godišnjicu osnutka

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu danas je na svečanosti u HNK u Varaždinu, uz prisustvo velikog broja studenata, nastavnika, djelatnika, gospodarstvenika i partnerskih institucija te visokih uzvanika, obilježio Dan Fakulteta i svoju veliku 60. godišnjicu postojanja, a ujedno i 48. godišnjicu od osnivanja.

Davne 1962. godine osnovana je Viša ekonomska škola u Varaždinu, koja je bila temelj za osnivanje današnjeg Fakulteta organizacije i informatike. Istu 1962. godinu obilježavaju kao početak organiziranog obrazovanja studenata u ekonomiji, poslovanju i kasnije informatici na području Varaždina i šire regije, što predstavlja još veći značaj ako uzmemo u obzir da je informatika bila i u svijetu tek u svojim začecima.

Dekanica Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep smatra da je IT industrija velika prilika za Hrvatsku te tu FOI ima veliku ulogu. Istaknula je i brojna postignuća kojima se FOI danas može podičiti, prije svega kvalitetnim interdisciplinarnim i moderniziranim studijskim programima u informatici, ekonomiji i poslovanju, zatim stvaranjem izuzetno traženih i visokokvalificiranih kadrova kakvi su danas najtraženiji na tržištu rada, a što je rezultiralo i najvećom potražnjom mladih ljudi za upis FOI-jevih studija ove godine na ljetnom upisnom roku.

– Na jedno slobodno mjesto, FOI je ove godine zabilježio interes čak 11 potencijalnih upisnika i maturanata – naglasila je dekanica.

– FOI pokazuje značajne rezultate među fakultetima, promišljajući unaprijed svoj razvoj, stoga vjerujem da ćemo i na razini Sveučilišta uspjeti staviti njihovo prostorno proširenje, Sveučilišni kampus Varaždin, u strategiju našeg daljnjeg razvoja i razvoja naše sastavnice – istaknuo je prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu.

FOI svoju nastavu temelji na modernim načelima učenja i poučavanja, a danas se pozicionirao kao vodeći fakultet u razvoju e-učenja, razvijajući vlastite programske proizvode koje stavlja na raspolaganje studentima i nastavnicima FOI-ja, i to vlastitom ekspertizom.

Uz to, FOI je jedan od projektno najaktivnijih Fakulteta u Hrvatskoj, a trenutno provodi 34 međunarodna projekata ukupne vrijednosti 200 milijuna eura. Proširujući svoje vlastite ljudske kapacitete, FOI proširuje i one prostorne, pa je tako na sjednici predstavljen i projekt obnove povijesnog zdanja Vile Oršić u Varaždinu – novog objekta FOI-ja, koji se privodi kraju zahvaljujući ukupnim ulaganjima od 9 milijuna kuna vlastitih sredstava te sredstava partnerskih IT poduzeća i institucija. Upravo tu gospodarsku suradnju FOI sustavno njeguje s više od 600 tvrtki, pretežito u IT industriji, a velik zamašnjak razvoju te industrije, posebice ovdje u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, daju studenti FOI-ja, koji i sami vrlo često postaju poduzetnici – istaknuto je na svečanosti.

U povodu Dana FOI-ja i njegove 60. obljetnice, dodijeljene su i nagrade, priznanja i zahvalnice nastavnim i nenastavnim djelatnicima, studentima FOI-ja, partnerima i prijateljima.

Nagradu za životno djelo primio je prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, a uz njega, nagrade su primili i:

za posebna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu prof. dr. sc. Blaženka D ivjak ;

; za uspješnost znanstveniku na početku karijere dr. sc. Ivana Dvorski Lacković ;

; za izuzetno zalaganje nenastavnom osoblju Tanja Novoselec , mag. oec.;

, mag. oec.; za predan rad nenastavnom osoblju A lenka Čižić , oec.;

, oec.; za izuzetan doprinos društvu prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš

Nagradu su primili i najbolji studenti prema prosjeku ocjena: David Matijanić, Tin Tomašić, Fran Sabolić, Tihana Triplat, Ana Novak, Klara Šilec, Nataša Dramac, Zlatko Pračić, Marija Kuštelega, Ivana Sitarić, Valentina Čajko, Nikolina Županić i Tihana Grbac.

Nagrade najboljim studentima prema znanstvenim, stručnim i sportskim postignućima dobili su: Josip Budak, Karla Franović, Ivan Kučan, Sara Sušac, Mislav Žnidarec, Marija Kuštelega, Magdalena Kuštelega, Mislav Matijević i Lovro Posarić. Studentica Katarina Leko primila je Priznanje za volontiranje i(ili) humanitarni rad.

Povelju ‘Prijatelj FOI-ja‘ za promociju i suradnju s FOI-jem ove je godine dobila prof. dr. sc. Lourdes Guardia Ortiz sa Otvorenog učilišta u Kataloniji, koja se uzvanicima obratila video porukom.

Priznanje FOI-ja uručeno je prof. dr. sc. Nini Begičević Ređep i izv. prof. dr. sc. Ivanu Magdaleniću za najbolji znanstveni rad u časopisu s najvećim pokazateljem citiranosti časopisa (JCI), a priznanje za uspješnu poslovnu suradnju s Fakultetom dobile su partnerske tvrtke FOI-ja: Arbona, CRATIS, CROZ, Diginet Software, IBM iX, Ekobit, Factory X, FINA, IGEA, Infinum, Infodom, Mobilisis, Northwest Agency, Oracle, Point Visible i SPECK.

Zahvalnicu za 10 godina rada Centra za podršku studentima i razvoj karijera te suradnje s IT partnerima primila je voditeljica Centra doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić.