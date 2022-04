Za tri tjedna je LEAP Summit - Na panele stiže ekipa iz Infobipa, IBM-a i Rimac Technologya, dolaze direktorica Adidasa te lovkinja Morana Zibar

Ostalo je tri tjedna do početka međunarodne multidisciplinarne konferencije LEAP Summit koja će se održat uživo 12. i 13. svibnja u Zagrebu u Branimir Mingle Mallu - CineStar Zagreb.

Sedmo izdanje najveće konferencije za mlade u jugoistočnoj Europi okupit će više od 60 predavača iz svijeta digitalnih inovacija, inženjerstva, marketinga, IT-a, održivog razvoja, poduzetništva, tehnologije, ali i niz predstavnika multinacionalnih kompanija.

Nakon što su prethodna dva izdanja zbog pandemije koronavirusa išla hibridno ovoga puta će puta konferencija zasjati u svom originalnom, živom ruhu, a bogati dvodnevni program na čak tri pozornice okupit će više od 2000 mladih iz cijele regije.

– LEAP Summit namijenjen je svima koji žele istražiti nova tržišta i trendove, a pritom se dobro zabaviti i povezati s predvodnicima različitih industrija. Zahvaljujući našem generalnom partneru Europskoj komisiji ulaz je za sve posjetitelje besplatan za oba dana, a svi su također pozvani i na naš fLEAP out party u Sky officeu na 21. katu u petak! - najavljuju organizatori iz Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije te dodaju: “Fokus ovogodišnjeg izdanja biti će na startupu, razvoju karijere i zapošljavanju, osobnom rastu, digitalnih tehnologijama, primjeni umjetne inteligencije te održivom razvoju. Kao predavači će nam se pridružiti jaka imena iz financijskog svijeta poput predsjednika Uprave InterCapital Asset Managementa Ivan Kurtović, kao i predstavnici telekomunikacijske industrije iz A1 Hrvatska, multinacionalnih kompanija poput Adidas Originals, ali i domaća imena startup scene poput Alberta Gajšaka te TikToker Dario Marčac. ”, kažu na kraju.

Infobip, Rimac Technology i IBM kao panelisti

Među dosad najavljenim panelistima su Direktor digitalnih platformi Adobe Daniel Strmečki iz IBM iX, Sara Kralj kao Recruitment partnerica iz Rimac Technology i Monika Ivanović kao voditeljica Employer branding odjela iz Infobipa.

O trendovima koje prate zapošljavanje u IT i automobilskoj te općenito tehnološkoj industriji te kako postići savršeni sklad pri tome, raspravljati će na panel raspravi Perfect Match - Don’t try to find a perfect company, find a perfect match koju će moderirati Đorđe Vukotić, Chief Sales & Operations Officer platforme Joberty, koja služi za spajanje zaposlenika i kompanija u IT sektoru.

Na tri pozornice tijekom dva dana nastupit će više od 60 govornika, među kojima su suosnivačica fintech startupa Revuto Josipa Majić, voditelj digitalnih operacija za Teva Group Zvonimir Matutinović, izvršni direktor Addiko banke Mario Žižek, osnivač digitalne agencije Ars Futura Ivan Božić, direktor Microblinka Igor Strejček, predstavnik incijative Rezolucije Z iz Večernjeg lista Andrej Ribičić, project lead iz JoomBoosa Vlatko Tutić, pjevačica i osnivačica brenda La PIEL Lana Jurčević, inženjerka Europske svemirske agencije Elisabetta Lamboglia, osnivač reklamne agencije Imago Ogilvy Damir Ciglar, direktorica strateškog planiranja Adidas Originals Puja Chakraborty, stručnjak za Google Ads i digitalni marketing Miroslav Varga, bloger i voditelj te pokretač inicijative RokOtok Domagoj Jakopović Ribafish te popularna kvizašica Morana Zibar. Za potpunu listu govornika posjetite službene stranice LEAP Summita.

Ostalo je samo nekoliko stotina ulaznica

Za sedmo izdanje najveće konferencije u jugoistočnoj Europi traži se ulaznica više. Otkako su otvorene prijave za sudionike, otišlo je više od 2500 ulaznica diljem Europe. Tijekom dvodnevnog okupljanja u Branimir mingle mallu, očekuje se 2000 posjetitelja.

Sudjelovanje za sve sudionike je besplatno, a karte su dostupne putem platforme Entrio.hr i na službenim stranicama LEAP Summita.