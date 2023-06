AI anksioznost ‘pere‘ brojne ljudi koji se boje da će im tehnologja uzeti posao. Opravdano ili ne?

Iako nas tehnologija okružuje već niz godina i iako je već neko vrijeme sastavni dio gotovo svakog posla, u posljednje vrijeme se više nego ikad priča o tome kako će umjetna inteligencija preuzeti mnoga zanimanja. Pa dok AI entuzijasti to zagovaraju, a skeptici analiziraju koliko je to moguće, puno se ljudi sve više pita i boji što će se u budućnosti dogoditi s njihovim poslom. Odnosno, umjetna inteligencija postaje strah sve više ljudi.

Ovakav strah naziva se AI anksioznost, a izraz konkretno označava anksioznost uzrokovanu usponom umjetne inteligencije i brzinom tehnoloških promjena. I da, neki će reći da nema potrebe za strahom i da smo daleko od toga da roboti rade umjesto nas. No, ovaj strah se intenzivirao upravo ‘bumom‘ koji se stvorio oko ChatGPT-a koji je vrlo brzo mnogima postao novi najdraži asistent za sva pitanja.

Strah od nepoznatog

Inače, u ožujku je Goldman Sachs objavio izvješće koje pokazuje da umjetna inteligencija može zamijeniti oko 300 milijuna radnih mjesta na puno radno vrijeme pa onda ne čudi što je prošlogodišnja PwC-ova globalna anketa o radnoj snazi pokazala je da je gotovo trećina ispitanika pokazala zabrinutost zbog mogućnosti da njihov posao za tri godine zamijeni tehnologija, navodi BBC.

Osim toga, i nedavno istraživanje softverske tvrtke Calma pokazalo je da se 1 od 3 odrasle osobe (29 posto) osjeća tjeskobno zbog umjetne inteligencije, a njih 18 posto svoje je osjećaje opisalo kao strah. A iako je 31 posto ispitanika bilo optimistično, zanimljivo je da su mnogi ispitanici bili istovremeno i zadivljeni i nervozni zbog umjetne inteligencije.

Resurs, a ne prijetnja

No, dalo bi se diskutirati o tome koliko je i je li uopće zabrinutost potrebna. Tehnologija nezaustavljivo napreduje i to je realnost, no stručnjaci se slažu – zaposlenici se moraju usredotočiti na ono što mogu kontrolirati, a ne na nepoznanice u budućnosti. Umjesto panike zbog mogućeg gubitka posla, svi bi trebali ulagati u učenje kako raditi uz tehnologiju, a oni koji nauče AI gledati kao resurs, a ne prijetnju, dodaju stručnjaci, postat će vrjedniji potencijalnim poslodavcima.

Također, nije loše imati na umu niti to da ovo nije prvi puta da se ljudi susreću s poremećajima i novostima u industriji – od automatizacije proizvodnje, uvođenja online trgovine, rad od doma – više puta se pokazalo da se možemo prilagoditi. Pa iako uvođenje nove tehnologije (i noviteta općenito) uvijek biva uznemirujuće za neke ljude, ali stručnjaci napominju da je mnogo dobrog proizašlo iz promjena koje smo već prošli, a tehnološke promjene uvijek su bile ključni faktor za napredak društva.

Bez obzira na to kako ljudi reagiraju na AI, činjenica je da ga se nećemo riješiti pa može biti puno korisnije ostati pozitivan i gledati naprijed

Nepotreban strah

No, stručnjaci tvrde da je određena razina tjeskobe uvijek opravdana. Svejedno, možda još nije vrijeme za panične napade. Neka su istraživanja nedavno pokazala da bi strah od robota koji će preuzeti ljudske poslove mogao biti prenapuhan.

Istraživanje profesora sociologije Erica Dahlina iz studenog 2022. na Sveučilištu Brigham Young u SAD-u, pokazalo je da ne samo da roboti ne zamjenjuju ljudske radnike brzinom kojom većina ljudi vjeruje, nego neki ljudi također krivo percipiraju način i brzinu kojim alati za automatizaciju preuzimaju primat. Njegovi podaci pokazuju da je oko 14 posto radnika reklo da su vidjeli da je njihov posao zamijenjen robotima. Također, oni koji su zaista premješteni na druge poslove zbog tehnologije – njihove procjene i doživljaj promjena su bili daleko od stvarnosti.

Pa iako je potpuno normalno da se ljudi boje nepoznatog i potpuno je logično da se svi pitaju što će nam nova tehnologija donijeti, vrijedi imati na umu da će ljudi uvijek imati ulogu u poslovanju, ali u vidu posla koji roboti ne mogu obavljati. Za takve poslove su potrebne urođene ljudske kvalitete, kao što su izgradnja odnosa, kreativnost i emocionalna inteligencija... no dok ne osvijestimo noć ovih vještina i okruženi senzacionalističkim naslovima, AI anksioznost će ostati novi problem modernih ljudi.