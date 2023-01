AI ‘robot‘ odvjetnik prvi put brani osobu na sudu

Iz svijeta umjetne inteligencije svakoga dana stigne neka nova vijest, a svaka iduća bude malo ‘luđa‘ od prethodne. Nakon što je ChatGPT pomeo internet, sada se pojavio i prvi ‘robotski‘ odvjetnik pokretan umjetnom inteligencijom koji će idućeg mjeseca u po prvi puta braniti optuženika na sudu i pokušati ga spasiti od gomile prometnih kazni koje je dotični nakupio.

Točnije, ne radi se baš o robotu kakvog mnogi zamišljaju, već se radi o AI aplikaciji koja se pokreće na pametnom telefonu, koja sluša argumente suda te formulira odgovore u stvarnom vremenu za tuženika šapćući mu ih kroz slušalici u uho.

Joshua Browder je izvršni direktor AI aplikacije kojoj je dao ime DoNotPay,a ovo mu nije prvi put da se ‘igra‘ umjetnom inteligencijom. Njegova tvrtka je do sada koristila chatbotove koje je generirala umjetna inteligencija kako bi pomogla ljudima osigurati povrat novca za WiFI tijekom leta koji nije radio, kao i za smanjenje računa te osporavanje raznih kazni. Browder kaže kako je samo s chatbotovima do sada ‘riješio‘ oko 2 milijuna raznih sporova vezanih uz korisničke službe ali i sudske procese.

Browder je za svog novog ‘AI odvjetnika‘ prikupio 27,7 milijuna dolara od tvrtki rizičnog kapitala usmjerenih na tehnologiju, uključujući Andreessen Horowitz i Crew Capital.

- U protekloj godini, AI tehnologija se stvarno razvila i omogućila nam da idemo naprijed-natrag u stvarnom vremenu s korporacijama i vladama. Razgovarali smo s tvrtkama i predstavnicima korisničkih službi kako bismo smanjili račune tvrtkama, a ono što radimo idući mjesec jest korak naprijed i pokušaj da po prvi puta upotrijebimo tehnologiju u sudnici – rekao je, pa dodao da ako robot odvjetnik izgubi slučaj, DoNotPay će pokriti sve kazne.

Legalno u nekim sudnicama

Iako većina sudova ne dopušta korištenje slušnih pomagala tijekom suđenja, postoje i sudovi gdje to pravilo ne igra ulogu, pa je Browder utvrdio da se DoNotPay tehnologija može legalno koristiti u ovom slučaju, iako nije naveo mjesto održavanja suđenja.

Međutim, AI tehnologija nije legalna u većini sudnica pa neke države zahtijevaju da sve strane pristanu na snimanje, što isključuje mogućnost ulaska ‘robota odvjetnika‘ u mnoge sudnice. Od 300 slučajeva koje je DoNotPay razmatrao samo su dva bila izvediva.

Odvjetnici ne podržavaju

Krajnji je cilj, prema Browderu, demokratizirati pravno zastupanje tako što će ga učiniti besplatnim za one koji si ga ne mogu priuštiti, u nekim slučajevima eliminirajući potrebu za skupim odvjetnicima. No s obzirom na to da je tehnologija u mnogim sudnicama nezakonita, ne očekuje da će uskoro moći komercijalizirati proizvod, ako se stvari uskoro naglavačke ne okrenu.

- Ovo u sudnici je više zagovaranje i poticanja sustava na promjenu - objasnio je Browder.

Također, dodao je da postoji veliki otpor kod odvjetnika, pa kaže da su mu čak i prijetili zatvorom, kada je ‘tvitao‘ o demonstraciji DoNotPayovog robota odvjetnika na sudu

- Postoji mnogo odvjetnika i odvjetničkih komora koje ovo ne bi podržale - rekao je Browder.

ChatGPT na pravo

Browder želi naoružati pojedince istim alatima kojima velike korporacije obično mogu pristupiti, ali su nedostupni onima bez velikih resursa.

- Ono što pokušavamo učiniti je automatizirati prava potrošača. Nove tehnologije obično prvo dospiju u ruke velikih kompanija, a naš je cilj prvo ih staviti u ruke ljudi – dodao je.

Chatbot ChatGPT koji pokreće AI nedavno je eksplodirao u popularnosti zbog svoje sposobnosti ispisivanja koherentnih eseja o širokim temama u manje od jedne minute. Tehnologija je privukla interes ulagača, a Wall Street Journal izvješćuje da bi matična tvrtka OpenAI uskoro mogla privući ulaganja koja se procjenjuju na 29 milijardi dolara. No Browder je istaknuo njegove nedostatke, au nekim slučajevima i nedostatak sofisticiranosti.

- ChatGPT je jako dobar u održavanju razgovora, ali je užasan u poznavanju zakona. Morali smo ponovno uvježbati ove umjetne inteligencije da poznaju zakon. AI je trenutno srednjoškolac i treba ga poslati na pravni fakultet – zaključio je Browder.