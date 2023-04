Algebra dodjeljuje čak 300.000 eura vrijednih IT stipendija za žene

U svjetlu sve veće domaće i globalne potražnje za profilima IT specijalista kojih kronično u Hrvatskoj nedostaje, Algebra u suradnji s INCO te uz podršku Google.org dodjeljuje stipendije vrijedne čak 300.000 eura za edukacije. Korisnice ove stipendije mogu biti isključivo žene koje žele nadograditi svoje vještine iz područja IT-a i time iskoračiti u svijet digitalnih zanimanja.

Preduvjeti za prijavu su služenje engleskim jezikom i osnovna digitalna pismenost, a edukacije su namijenjene mnogobrojnim ženama u nepovoljnijem položaju – onima koje žive u manjim ili ruralnim sredinama, ženama s invaliditetom, nezaposlenim ženama, ženama iz sektora pogođenih COVID-om te studenticama završnih godina studija. Preduvjet za edukaciju je uspješno obavljeno testiranje na koje se, zbog ograničenog broja mjesta, potrebno prijaviti čim prije.

- Algebra je na području Hrvatske jedini službeni partner ‘INCO Work in Tech‘ programa i s time se ponosimo, a u novu sezonu ulazimo s velikim optimizmom. Ženama koje promišljaju je li sad pravo vrijeme za školovanje, moram poručiti – upravo sada je vrijeme za nadogradnju IT vještina, posebno pogledamo li demografske trendove koji su u Hrvatskoj sve nepovoljniji te kroničnom nedostatku radne snage u tom području. Do sada smo u okviru programa certificirali 235 polaznica za koje vjerujemo da će biti kvalitetno pojačanje u IT sektoru. Osim stečenog certifikata, naše polaznice, uz potporu Algebrinih predavača, imaju priliku raditi i na jačanju samopouzdanja koje je važan preduvjet za daljnji razvoj karijere - izjavila je Sara Šušak, voditeljica projekta u Algebri.

Edukacija se provodi u okviru programa ‘Work in Tech‘, a po završetku žene stječu titulu i certifikat IT Support Specialist, koji pokriva područja podrške korisnicima, sistemske administracije, mrežne infrastrukture i IT sigurnosti. Riječ je o globalnom programu iz područja IT certifikacije kojim se trenutačno za svladavanje novih vještina koristi više od 77 milijuna ljudi.

Smisao projekta je postići veće uključivanje žena u brzorastuću IT industriju koja se i dalje bori sa značajnim nedostatkom radne snage. Zanimljivo je da su, prema Degordianu, od svih industrija upravo stručnjaci u IT sektoru najzadovoljniji svojim poslom. Pritom su žene nešto zadovoljnije od muškaraca, što predstavlja iznimku u odnosu na većinu drugih industrija.

U Spanu su također prepoznali potencijal ovih edukacija, naime, dio polaznica INCO Work in Tech programa je do sada u Spanu odrađivao stručnu praksu, a neke od njih su se nakon prakse tamo i zaposlile.

- Uvidom u program ‘Work in tech‘, prepoznali smo veliku kompatibilnost područja i tehnologija koje program pokriva sa znanjima i vještinama koje su potrebne na junior pozicijama u tehničkim timovima Spana, a vezana su uz sistemsku administraciju, upoznavanje mreža i serverske IT infrastrukture, područja IT sigurnosti te pružanja podrške korisnicima u rješavanju incidenata i zahtjeva.“ – izjavila je HR Operations Team Leader u Spanu Vlasta Carević.

Planirani početak edukacije je 29. travnja 2023., a po završetku edukacije dio najboljih polaznica dobit će priliku sudjelovati u dvotjednoj praksi, gdje će imati priliku rješavati stvarne korisničke probleme u Windows i Linux okruženjima.