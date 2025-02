Analitičari: Podatkovni centri u Europi jedva drže korak s potražnjom

Velike softverske tvrtke poput Googlea i Amazona, planiraju nastaviti s planovima izgradnje "hiperrazmjernih" podatkovnih centara, a europske korporacije također trebaju više prostora povezanog s umjetnom inteligencijom

Europski podatkovni centri povećat će ove godine kapacitet za 22 posto, ali unatoč tome teško će podmiriti potražnju, povećavajući rizik europskog zaostajanja u utrci na tržištu umjetne inteligencije (AI), kažu analitičari.

Kineski DeepSeek šokirao je tržišta prošlog tjedna povećavši izglede za energetski učinkovitije AI modele.

Malo je vjerojatno da će to popraviti glavne europske probleme poput zagušenja električne mreže i nedostatka odgovarajućih lokacija za nove centre.

Velike softverske tvrtke poput Googlea i Amazona, planiraju nastaviti s planovima izgradnje "hiperrazmjernih" podatkovnih centara, a europske korporacije također trebaju više prostora povezanog s umjetnom inteligencijom.

– Pružatelji usluga ne mogu dovoljno brzo stvoriti zalihe kako bi držali korak s potražnjom – rekao je direktor istraživanja podatkovnih centara u konzultantskoj tvrtki CBRE Kevin Restivo u svom govoru na konferenciji Kickstart Europe.

Nedostatak prostora najviše se osjeti u tradicionalno velikim europskim podatkovnim centrima u Frankfurtu, Londonu, Amsterdamu, Parizu i Dublinu, gdje okviri električne mreže ograničavaju rast kapaciteta.

Kao rezultat toga, sekundarna tržišta diljem Europe rastu. Milano, Varšava i Berlin najbrže se šire u 2025. godini, no kompanije sve više traže rješenja izvan gradova.

CBRE predviđa da će kapacitet koji će bit dostupan ove godine - mjeren u poslovanju podatkovnih centara prema količini električne energije potrebne za napajanje - iznositi oko 9,1 gigavat, pri čemu će hiperrazmjerni podatkovni centri zauzimati više od trećine.

CBRE procjenjuje prosječnu cijenu za izgradnju "kolokacijskih" prostora, ili prostora koji iznajmljuju velike tvrtke, unutar podatkovnog centra diljem Europe na 12 milijuna eura po megavatu.

To implicira da će se europska industrija ove godine širi za više od 100 milijardi eura, no to je ništa naspram tekućih američkih ulaganja, osobito inicijative Stargate unutar koje bi Oracle, Microsoft i OpenAI trebali sljedeće četiri godine potrošiti 500 milijardi dolara.

– Europa riskira da padne u tehnološku ovisnost, gledajući kako se AI dominacija konsolidira između SAD-a i Kine – rekao je direktor nizozemske udruge podatkovnih centara Stijn Grove.