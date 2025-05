Apis IT: Nove usluge za javnu upravu - big data i sigurnost na zahtjev

Ubrzat će se primjena AI rješenja u poslovnim procesima javne uprave u Hrvatskoj i otvoriti različite mogućnosti za automatizaciju

Tvrtka APIS IT prošlogodišnjim je investiranjem u dva podatkovna centra znatno povećala kapacitet pohrane podataka i sada radi na projektima digitalizacije javne uprave te priprema nova ulaganja. Sudeći prema riječima predsjednika Uprave APIS IT-ja Saše Bilića, slijede projekti vezani uz umjetnu inteligenciju (AI), koja će uvelike olakšati posao javnoj upravi.

U kojoj su fazi projekti digitalizacije javne uprave koju provodi APIS IT?

– Veliki projekti digitalizacije iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti u kojima sudjelujemo, poput digitalne transformacije Porezne uprave i nadogradnje kapaciteta i funkcionalnosti Centra dijeljenih usluga, sada su u pretposljednjoj godini provedbe, do sredine 2026. glavni fokus ostat će na njihovoj uspješnoj implementaciji. Paralelno radimo i na novim projektima, kao što su predstojeći lokalni izbori ili središnji registar stanovništva.

Jeste li zadovoljni poslovanjem vaših podatkovnih centara?

– Uz razvoj softvera, APIS IT danas je prepoznat i po podatkovnim centrima najviše razine sigurnosti i dostupnosti, koji su najbolji izbor za pohranu podataka i IT infrastrukture. Naša dva centra u Zagrebu i Jastrebarskom u različitim su potresnim zonama, međutim, dovoljno blizu za asinkronu replikaciju, što u slučaju bilo kakvog ispada jamči brz oporavak bez gubitka podataka. Nakon certifikata TIER 3 za dizajn, koji je naš podatkovni centar Jaska imao kao prvi u Hrvatskoj, upravo smo u postupku certifikacije sagrađenog objekta prema istom standardu. Ta je razina najvažniji operativni certifikat, koji našim klijentima daje potvrdu da je infrastruktura testirana u stvarnim uvjetima zaista otporna i redundantna. S obzirom na to da potražnja za uslugama podatkovnih centara nezaustavljivo raste, prerasli smo početne okvire te smo tijekom 2024. mnogo investirali u proširenje kapaciteta. Time smo za srednjoročno razdoblje osigurali dostatne kapacitete za potrebe javne uprave, ali i klijente iz privatnog sektora te dodatno ojačali taj izvor prihoda za tvrtku.

Koje sigurnosne usluge nudite i što to znači za klijente?

– Od ove godine svim svojim korisnicima nudimo nove sigurnosne usluge – Sigurnosno-operativni centar (SOC) i platformu za praćenje kibernetičkih prijetnji (CTI). SOC za klijente iz javnog sektora objedinjeno upravlja otkrivanjem prijetnji i ranjivosti, odgovorom na incidente, forenzikom i analizom, što smanjuje fragmentiranost i osigurava sustavan pristup upravljanju sigurnosti. Druga usluga, platforma za praćenja kibernetičkih prijetnji, namijenjena je i tvrtkama iz realnog sektora, a donosi velike prednosti u zaštiti informacijskih sustava koje omogućuju aktivnu obranu, a ne samo reaktivno djelovanje. Ranim prepoznavanjem i kontekstualizacijom prijetnji te integracijom s obrambenim alatima CTI omogućava organizaciji da bude korak ispred napadača, identificirajući prijetnje prije nego što eskaliraju u sigurnosne incidente. Primjenom automatizacije i naprednih analitičkih alata, vrijeme potrebno za otkrivanje i reakciju na prijetnje znatno se smanjuje. Tim uslugama klijentima na raspolaganje stavljamo najnaprednije alate za kibernetičku sigurnost te iskustvo i znanje naših stručnjaka bez potrebe da sami ulažu ili upravljaju složenom i skupom sigurnosnom infrastrukturom.

Kakvi su dugoročni poslovni planovi nakon velikih ulaganja u digitalizaciju?

– Osim nastavka rada na višegodišnjim projektima koji se financiraju iz europskih izvora, APIS IT je u novoj razvojnoj strategiji predvidio i nove usluge koje će javnoj upravi omogućiti korištenje i integraciju naprednih tehnologija. Planiramo napraviti iskorak i na području umjetne inteligencije, koja će u sljedećim godinama primjenu naći i u rješenjima za javnu upravu. Svjestan kadrovskih i tehnoloških ograničenja javnog sektora, APIS IT će uspostavom AI infrastrukture na zahtjev omogućiti javnoj upravi pristup toj tehnologiji bez velikih inicijalnih ulaganja u hardver, softver i stručnjake. Time će se ubrzati primjena AI rješenja u poslovnim procesima javne uprave u Hrvatskoj i otvoriti različite mogućnosti za automatizaciju rutinskih zadataka i personalizaciju usluga. Tu mislimo upotrijebiti potencijale data lakea koji razvijamo u sklopu CDU-a kako bismo najbolje iskoristili sinergijske efekte nacionalnih ulaganja i europskih fondova.