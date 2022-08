Aplikacije duhovi: Ono kad se iza kalkulatora na mobitelu kriju filmići iz kućne radinosti

Takozvane ‘ghost‘ ili ‘vault‘-aplikacije navodno najviše upotrebljavaju tinejdžeri. Navodno su i jako opasne, toliko da bi svaki roditelj trebao znati kako ih pronaći na pametnom telefonu svog djeteta. Doduše, dobro dođu i odraslima jer se u njima mogu skriti tajne: fotografije, videozapisi, poruke, pa i lokacija na kojoj se vlasnik mobitela trenutačno nalazi i sve ono što bi za njega moglo biti inkriminirajuće i opasno

Današnjim roditeljima zaista nije lako. Uza svu tehnologiju kojom su djeca okružena od rođenja, pametni telefoni su i dalje vruća tema za sve roditelje. Kada svome djetetu dati pametni telefon pitanje je oko kojega se lome koplja, a nekadašnji luksuzni predmet postao je nužnost za mnoge članovi obitelji.

Roditelji su postali control freakovi i žele znati što im dijete radi i gdje je u svakom trenutku pa se koriste raznim aplikacijama kako bi pratili lokacije i živote svojih mališana, kontrolirali ih i sačuvali od strašnog svijeta. Iako su svi današnji roditelji odrasli bez takve tehnologije i iako su svima njihovi roditelji dopuštali svakakve nepodopštine, a o praćenju nije bilo ni riječi, mnogi danas kada su postali roditelji posežu upravo za tim stvarima koje na svojoj koži u djetinjstvu nisu osjetili.

Lijepa vremena

Kada bismo prije 20-ak godina izašli iz kuće, dovoljno je bilo reći roditeljima da ideš van i to bi nekako bilo to. Oni bi rekli nešto u stilu 'pazi na sebe' i to bi bilo dovoljno. Otišao si bezbrižan, bio si ondje negdje satima gdje te nitko nije mogao dozvati, padao si, dizao se, razbijao i lomio. Nitko nije znao gdje si i što radiš, ali bi se pojavio doma kada bi pao mrak, najeo se, zaspao i sve iz početka. A roditelji bi bili bar naizgled mirni, bez komplikacija i previše pitanja što se i gdje radilo taj dan. Bila su to neka bolja vremena, pogotovo za djecu.

No to je vrijeme prošlo pojavom prvih pametnih telefona, koji su roditeljima omogućili bolju kontrolu nad svojim potomstvom. To je dovelo do toga da danas nema djeteta u školi koje nema svoj vlastiti pametni telefon, koji su mu roditelji ponosno kupili kako bi se mališan mogao javiti kad god to mami ili tati padne na pamet. Bila je to revolucija, međutim, počela se okretati protiv samih roditelja, jer djeca kao djeca, iskoristit će ono što dobiju sebi u korist.

S pametnim telefonima djeci se otvorio cijeli novi world wide web svijet, koji je postao dostupan na dlanu u bilo kojem trenutku, što je ponovno uznemirilo roditelje, ali ovaj put s dobrim razlogom. Roditelji su odjednom postali zabrinuti zbog internetskog zlostavljanja, razmjene poruka s nepoznatima i neprimjerenog sadržaja, i to s dobrim razlogom. Imati internet na dlanu odlična je stvar, ali kada su djeca u pitanju, to postaje malo kompliciranije. Roditelji bi i to pratili, ali ne mogu baš pratiti što u svakom trenutku dijete radi na internetu, a navirivanje preko ramena sigurno nikome neće pomoći.

Žele privatnost

A djeca, naravno, žele malo privatnosti kada ih se već prati od samog rođenja, pa nije čudno da su pronašla nešto što se naziva ghost ili vault-aplikacije, koje omogućuju skrivanje različitog sadržaja na pametnim telefonima. Takve aplikacije pojavile su se u isto vrijeme kao i sve ostale, jer želja za privatnosti u današnjem svijetu itekako je na cijeni, što očito znaju i djeca i tinejdžeri. A njihova se komunikacija danas češće odvija online nego uživo te im ghost-aplikacije pomažu sakriti informacije na vidljivom mjestu na njihovim pametnim telefonima.

To su aplikacije dizajnirane da sakriju stvari koje korisnik telefona ne želi da budu vidljive bilo komu drugome tko slučajno uzme mobitel u ruke. Uobičajeno je da te aplikacije sadrže slike, videodatoteke i audiodatoteke, a neke od njih čak mogu prikriti prisutnost drugih aplikacija. Iako aplikacije duhovi mogu funkcionirati kao trezor koji osigurava druge vrste informacija, one obično ne izgledaju kao trezor i nisu tako označene. Umjesto toga, dizajnirane su da izgledaju kao nešto sigurno i dosadno – nešto što ne bi privuklo pozornost osobe koja slučajno pregledava telefon.

Dosadnjikave datoteke

Jedna popularna ghost-aplikacija izgleda kao kalkulator, ali kada u taj isti kalkulator unesete šifru, on se otvara i otkriva skrivene datoteke korisnika. Secret Calculator Folder Free, Calculator Vault-Gallery Lock i Secret Photos KYMS samo su neki od primjera kalkulatora duhova. Druga pak može izgledati kao neka audiodatoteka za koju nitko ne bi pomislio da skriva neželjeni sadržaj, ali eto, skriva. Tu si i lažne GPS aplikacije koje omogućuju tinejdžerima da prikriju svoju pravu lokaciju putem aplikacija duhova. Takvih primjera je beskonačno mnogo. Sve ghost-aplikacije izgledaju kao nešto drugo i zaista ih je ponekad teško prepoznati na ekranima punim raznih aplikacija, što je naravno i bio cilj.

Kad postaje opasno

Same po sebi, aplikacije duhovi nisu nužno opasne. One su jednostavno alat kojim se djeca koriste da sakriju stvari koje ne žele da se vide. Ako tinejdžer upotrebljava takvu aplikaciju da sakrije svoj digitalni dnevnik, to možda nije ništa veći problem od tinejdžera koji sakrije papirnati dnevnik ispod svoga kreveta. Međutim, ako tinejdžer skriva eksplicitne fotografije i videozapise ili aplikacije koje ne smije upotrebljavati, to može biti mnogo veći problem.

Tinejdžeri koji dijele svoje eksplicitne fotografije ili videozapise mogu otkriti da se taj sadržaj dijeli među njihovim vršnjacima ili čak objavljuje na internetu. Tinejdžeri se također mogu naći optuženi za zločin ako posjeduju ili dijele eksplicitne fotografije drugih. Neke od aplikacija koje bi tinejdžeri mogli sakriti su one koje im omogućuju da razgovaraju sa strancima na mreži, što uvijek predstavlja određenu opasnost.

Što učiniti

Biti svjestan postojanja aplikacija duhova dobar je početak za roditelje koji su zabrinuti, ali još je važnije da se sami roditelji educiraju o tehnologiji i načinu na koji se njihovi tinejdžeri danas koriste pametnim uređajima jer će toga u budućnosti biti još više i još će se teže otkriti i kontrolirati. Također, roditelji bi trebali pratiti kakve aplikacije i datoteke njihova djeca preuzimaju, primaju i dijele.

Budući da ghost-aplikacija može sakriti prisutnost nekih aplikacija i datoteka, dobro je imati evidenciju aktivnosti vašeg djeteta na pametnom telefonu. Osim pažljivog praćenja aktivnosti mobitela, roditelji bi trebali pokušati uključiti svog tinejdžera u razgovor o opasnostima korištenja takvih aplikacija te bi trebali pokušati pomoći svom djetetu da istraži zašto smatraju da je korištenje lažnih aplikacija potrebno uz postavljanje jasnih granica i posljedica za kršenje.

U krajnjem slučaju roditelji 'iz rukava ' mogu izvući i softver za roditeljski nadzor, ali onda se vraćamo na početak priče – previše kontrole samo znači da će se djeca još više truditi sakriti svoj digitalni trag. Igra mačke i miša između roditelja i djece traje oduvijek, a s novim tehnologijama samo se preselila u digitalni svemir. Uostalom, i roditelji se često pokušavaju digitalno pritajiti, skriti i zakopati svoje tajne. No neki su naučili i lekciju o tome što znači ona poslovnica da se zaklela zemlja raju.

TOP 5 ghost-aplikacije u 2022. godini

Da bi fotografije i drugi osjetljivi podaci bili sigurni dočepa li se netko vašega otključanog telefona, mogu pomoći sljedeće aplikacije:

1. Secret Photo Vault

Lock Photos Photo Secret Vault jedna je od boljih ghost-aplikacija za iOS sustave. Osim fotografija i videozapisa, u nju možete pohraniti i audio i druge datoteke, poput PDF-ova. Možete čak postaviti i lažnu zaporku koja lopova šalje na neke druge podatke, a ne vaše skrivene. Također, svaka mapa u aplikaciji može imati vlastitu zaporku. Tu je i premium verzija koja uključuje upozorenja o provali, sigurnosno kopiranje u oblaku i uklanjanje oglasa.

2. App Lock

AppLock vam omogućuje da zaporkom zaštitite aplikacije, uključujući društvene medije, aplikacije za slanje poruka i galerije, kao i dolazne pozive. Dodatne zaštite uključuju opciju skrivanja ikone s bilo kojeg početnog zaslona ili dodavanje naslovnice aplikaciji, kao što je poruka o pogrešci koja kaže 'Nažalost, AppLock je prestao raditi'. Prednost mu je što je potpuno besplatan, bez premium nadogradnji.

3. Best Secret Folder

Ikona za ovu ghost-aplikaciju prevarit će svakoga. Budući da se app skraćeno naziva BestSF i izgleda na prvu kao aplikacija za putovanja, teško ju je uočiti kao valut-aplikaciju. Može se otključavati putem šifre, otiska prsta ili uzorka, a kada se u nju uđe, izgleda impresivno – kao pravi bankovni trezor. Nudi opciju slikanja lopova ako netko upiše krivu zaporku pa tako znate tko vam je prčkao po mobitelu dok vas nije bilo. Pro plan (1,99 dolara) uklanja oglase i uključuje kompatibilnost s Google Driveom, Dropboxom i Apple AirPlayom.

4. Gallery Lock

Kao što mu naziv kaže, Gallery Lock skriva vaše slike od potencijalnih njuškala. Nevidljivi način rada skriva ikonu aplikacije, a kamera snima svakoga tko unese pogrešnu zaporku triput zaredom. Gallery Lock je besplatan, tako da značajke poput praćenja pokušaja provale i skrivenog načina rada ne zahtijevaju nadogradnju na premium plan.

5. Vault

Ova se aplikacija upotrebljava ponajprije za skrivanje poruka i poziva, ali skriva i ostale datoteke poput fotografija i videozapisa. Premium verzija (29,99 USD na godinu ili 3,99 USD na mjesec) ima skriveni način rada koji skriva ikonu aplikacije, kamuflažnu bravu aplikacije koja skriva aplikacije u trezoru i trezor mamac za zavaravanje njuškala.