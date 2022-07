Besplatni alati protiv ucjenjivačkih programa

Kibernetički kriminalci koji su unatrag šest godina zarazili 1,5 milijuna uređaja zloćudnim ucjenjivačkim programima, tj. ransomwareom ipak su ostali bez tražene otkupnine vrijedne ukupno 1,5 milijardi dolara, jer su žrtve napada našle pomoć u platformi No More Ransom, inicijativi agencije Europske unije.

Ovih je dana obilježena šesta obljetnice tog projekta koji su pokrenuli Europol, nizozemska nacionalna policija (Politie) i nekolicina kibersigurnosnih i IT tvrtki. Te 2016. imali su četiri dostupna alata za dešifriranje, a sada je No More Ransom toliko narastao da nudi 136 besplatnih alata za dešifriranje za 165 varijanti ransomwarea, uključujući i neke od najraširenijih kao što su GandCrab, Revil i Maze. Doduše, porasli su i napadi.

U tu europsku liniju borbe protiv ransomwarea uključeno je već 188 partnera iz privatnog i javnog sektora, tu su i tijela za provedbu zakona i akademska zajednica te svako malo ponude nove alate za dešifriranje. Portal No More Ransom za pomoć žrtvama napada ransomwarea dostupan je na 37 jezika, pa i na hrvatskom.