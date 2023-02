Bug Future Show: Deset trendova na koje treba obratiti pažnju u sljedećim mjesecima

Tri godine nakon što je zadnji put održan uživo, danas se u zagrebačkom Mozaik centru ponovno održao deseti Bug Future Show, tehnološka konferencija u organizaciji mjesečnika Bug. Od brojnih govornika iz svijeta tehnologije, očekivano su se najviše istaknuli Tim Stevens, američki tehnološki novinar, i Mate Rimac, izvršni direktor Rimac Grupe, Bugattija Rimac i Rimac Technologyja.

Netom prije izlaska na pozornicu i intervjua jedan-na-jedan sa Stevensom, Rimac je stigao iz Pariza gdje je upravo sinoć u Parizu na aukciji prodan Bugatti Chiron Profilée, jedini primjerak tog automobila, i to, kako je rekao, za rekordnu cijenu – oko 12 milijuna eura s porezom. Time je postao najskuplji novi automobil koji je ikada prodan.

U iskrenom je razgovoru priznao da je poslovanjem u Hrvatskoj izložio kompaniju velikom riziku te da ne zna je li bila dobra ideja graditi kampus upravo tu. No, koliko bilo izazovno, naglasio je da je ponosan što vodi svoju kompaniju u Hrvatskoj.

– Milijun je izazova u izgradnji biznisa. U početku je to bio novac, pa onda i prostor, što ćemo riješiti otvaranjem kampusa. Pravi izazov je izgraditi istinski održivo poslovanje. Postići održivu maržu profita, to je najteža stvar – istaknuo je Rimac, a dodao je i da nije promijenio mišljenje u vezi izlaska na tržište kapitala Rimca ili Bugattija, to se neće tako brzo dogoditi.

10 važnih trendova

Osim što je imao priliku intervjuirati Matu Rimca, Tim Stevens održao je i predavanje o 10 trendova na koje treba paziti u sljedećih 10 mjeseci.

Za prvi trend, Web3 tehnologiju, istaknuo je da se treba okrenuti rješavanju konkretnih financijskih problema korisnika, umjesto dosadašnjeg kritiziranja postojećeg financijskog sustava. Veliki je problem, naglasio je Stevens, izloženost negativnim vijestima o ratu, stoga je savjetovao da ograničimo vrijeme izlaganja takvim vijestima. Uz to, iako je inflacija i dalje prisutna, ipak postoje znakovi poboljšanja globalne ekonomske neizvjesnosti. Najvažnije je fokusirati se na kreiranje vrijednosti za dioničare i klijente.

Putovanja i turizam vraćaju se na velika vrata, međutim, Stevens medijima predviđa ni manje ni više nego smrt. S pojavom alata umjetne inteligencije poput ChatGPT-ja koji bi vrlo lako mogli zamijeniti novinare, Stevens misli da bi se mediji trebali okrenuti drugim izvorima prihode poput pretplatničkih modela, organizacijom evenata, sponzorstvima i premium sadržajima. Isto tako, prijeti nam novi val dezinformacija, stoga će višestruko provjeravanje izvora informacija biti od ključne važnosti.

Hoće li umjetna inteligencija pobijediti baš sve, ovisi samo i isključivo o nama samima. U narednom će razdoblju biti važno ostati zaposlen, sačuvati svoje radno mjesto, jednostavno si postavljajući pitanje – može li AI raditi moj posao i ako može, kako ja mogu svoje vještine poboljšati da umjetnoj inteligenciji bude teže zamijeniti me, objasnio je Stevens.

S obzirom na brojne trendove davanja otkaza poput great resignationa ili quiet quittinga, sve veći prioritet bit će prava radnika, a oni bi se trebali sindikalno udruživati, nastavio je Stevens.

Održivo poslovanje postaje mainstream. Svima koji se sada odlučuju otvoriti tvrtku i pokrenuti vlastiti biznis Stevens je poručio da održivost stave u samu srž svog poslovanja.

I na kraju, u ratu električnih vozila koje upravo počinje, a uz koje su vezane brojne kontroverze, Stevens zaključuje da bi najbolje rješenje bilo ponovno korištenje i recikliranje litijskih baterija koje se u njima koriste.