ChatGPT-ju za petama: Photomath među najkorištenijim AI aplikacijama

Na nedavno objavljenom popisu sto aplikacija generativne umjetne inteligencije koje ljudi najviše koriste, a koje je objavila američka venture capital tvrtka Andreessen Horowitz, svoje je mjesto pronašla i hrvatska aplikacija Photomath za rješavanje matematičkih zadataka. Točnije, Photomath se našao na trećem mjestu na ljestvici pedeset najboljih GenAI mobilnih aplikacija prema broju mjesečno aktivnih korisnika, i to već drugi put ove godine. Ispred njega našli su se samo najrašireniji ChatGPT i Microsoft Edge.

Dakle, Photomath je među aplikacijama koje se temelje na umjetnoj inteligenciji, a koje ljudi najviše koriste, više nego, primjerice, Microsoftov Bing ili Copilot. Očekivano, ChatGPT je zauzeo prvo mjesto i na listi 50 najboljih AI aplikacija prema broju jedinstvenih mjesečnih posjeta, a odmah za njime slijede Character.ai i Perplexity.

Andreessen Horowitz svakih šest mjeseci objavjuje podatke o najkorišenijim AI aplikacijama, mjereći jedinstvene mjesečne posjete i mjesečno aktivne korisnike. Koliko se tržište i ekosustav umjetne inteligencije mijenjaju govori i činjenica kako je, u usporedbi s prethodnim izvješćem objavljenim u ožujku 2024., na novom popisu 30 posto novih tvrtki. ChatGPT je treći put na vrhu obje ljestvice, međutim, konkurencija je sve jača.

Photomath se na popisu najboljih GenAI aplikacija prema broju mjesečno aktivnih korisnika našao i u ožujku ove godine kada je objavljeno prvo izvješće. Tada je edtech kategorija, u koju spada i Photomath koji koristi kameru pametnog telefona za rješavanje zadaća iz matematike, istaknuta kao popularna, a samo je još šest drugih aplikacija u toj kategoriji.

Također, dok većina mobilnih AI aplikacija nisu prikupile vanjska sredstva financiranja, četiri od sedam rangiranih edtech aplikacija, uključujući i Photomath, prikupile su više od 30 milijuna dolara, prema podacima PitchBooka. Podsjećamo, hrvatska tvrtka Photomath koja stoji iza istoimene aplikacije od prošle je godine u vlasništvu Googlea. Iznos preuzimanja do danas nije poznat, iako prema neslužbenim procjenama brojka doseže oko 500 milijuna dolara. No smatra se da je Googleovo preuzimanje Photomatha najveće preuzimanje neke hrvatske tvrtke do sada.