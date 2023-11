Croatia osiguranje uvodi AI u procjenu štete na vozilima

Croatia osiguranje prvo u Europi uvodi automatiziranu procjenu šteta temeljenu na umjetnoj inteligenciji. Procjena štete na vozilima sada je moguća u manje od tri minute

Croatia osiguranje koje posluje u sastavu Adris grupe, predstavilo je još jednu značajnu inovaciju na hrvatskom i europskom tržištu osiguranja kojom se, uz korištenje umjetne inteligencije (AI), značajno unaprjeđuje sustav procjena šteta na motornim vozilima.

Riječ je o sofisticiranom digitalnom sustavu koji povezuje rad rotacione 360° view mehaničke platforme, video opreme i kalkulacijskog sustava za detekciju oštećenja i kalkulaciju popravka, sve s ciljem ubrzanja procesa i povećanja preciznosti procjene štete. Ovo Croatijino napredno rješenje omogućava da vozači tijekom procjene ne izlaze iz vozila, a šteta je procijenjena za manje od tri minute, što je pet puta brže od dosadašnjeg klasičnog načina.

Sustav automatizirane procjene naslanja se tehnološki na već implementiranu prijavu štete putem QR koda koja Croatijinim klijentima omogućuje brzu i samostalnu prijavu štete u samo nekoliko minuta bez potrebe za fizičkim popunjavanje papirnate dokumentacije.

U novo Croatijino procjenilište u Drmićevoj ulici u Zagrebu i razvoj AI platforme za prijavu i procjenu šteta investirano je više od 400 tisuća eura.

- U zadnje tri godine u digitalizaciju smo uložili više od 33 milijuna eura, a rješenje koje danas predstavljamo još je jedan veliki iskorak koji donosimo na hrvatsko i europsko tržište. Želimo osigurati da naši klijenti u najkraćem roku dobiju najkvalitetniju uslugu, a tehnologija nam to danas omogućuje. Nakon LAQO-a, koje je prvo na tržištu omogućilo potpuno digitalno osigurateljno iskustvo, i niz drugih inovacija poput programa Spektar, danas predstavljeno rješenje novi je veliki korak u razvoju ukupnog osigurateljnog tržišta. I dalje ćemo ostati snažno predani razvoju inovativnih rješenja za naše klijente - rekao je Davor Tomašković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja predstavljajući inovaciju.

Vančo Balen, član Uprave Croatia osiguranja je tijekom predstavljanja rekao kako je novo postrojenje ili procjenilište samo jedan od primjera rada na stvaranju dodatne vrijednosti za klijente kroz brzu i sigurnu isplatu šteta.

- U Croatiji imamo najbolje osigurateljne stručnjake s najviše znanja i iskustva u struci, te ustrajno pratimo i implementiramo najnaprednije tehnologije u usluge za klijenta, ponosan sam što tu ekspertizu potvrđujemo i ovom inovacijom - poručio je Balen.

Prosječno trajanje prijave i procjene s novom je tehnologijom pet puta brže. Klasična prijava i procjena šteta na vozilima traju od 30 do 45 minuta, a sada šest do osam minuta, od čega sama procjena traje do tri minute.

- U uređenju i opremanju novog procjenilišta želja nam je bila stvoriti ugodno okruženje za naše klijente i kolege koji svakodnevno rade na poslovima prijave i procjene šteta pa smo osmislili čitav niz sadržaja među kojima i ovu naprednu AI platformu. Proces prijave, procjene i obrade štete kreće prijavom štete putem QR koda i traje samo nekoliko minuta bez potrebe fizičkog popunjavanja papirnate dokumentacije. Zatim slijedi procjena štete na rotacionoj 360° platformi, a sve bez izlaženja iz vozila, u trajanju od maksimalno tri minute. Tijekom procjene, sustav aktivno komunicira s korisnikom kroz obavijesti na ekranu. U isto se vrijeme kroz AI rješenje obavlja prepoznavanje vozila i oštećenja te se po završetku rotacije platforme izrađuje kalkulacija popravka vozila koju će klijent zaprimiti u realnom roku - pojasnila je Vesna Sanjković, direktorica Sektora za upravljanje naknadama šteta u Croatia osiguranju. Uz prijavu i procjenu moguće je odraditi i jednostavniji popravak štete na vozilu u suradnji s partnerom na lokaciji pa klijenti mogu sve napraviti na jednom mjestu.

Projekt implementacije AI platforme u prijavu i procjenu šteta realiziran je u godinu dana, uz angažman stručnjaka iz Croatia osiguranja te u suradnji s tehnološkim kompanijama Solera, Alfa-Kov, Avitech te tvrtka I.B. tehnologije.

Svako peto vozilo ne prođe tehnički pregled

Nakon predstavljanja inovacije održana je i panel rasprava u kojoj su sudjelovali Kristijan Oslić, direktor Službe za prevenciju zlouporaba i unapređenje procesa obrade šteta u Croatia osiguranju, Krunoslav Ormuž, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Goran Zovak, Centar za vozila Hrvatske, Fakultet prometnih znanosti, Berislav Barišić Jaman, voditelj Službe traseoloških vještačenja i glavni vještak za prometno-tehnička vještačenja u MUP-ovom Centru ‘Ivan Vučetić‘.

Zovak je istaknuo tijekom panela kako je prosječna starost vozila u RH 15 godina i da to loše utječe na sigurnost prometa. Dodao je da na tehničkim pregledima svako peto vozilo ne prođe tehnički pregled.

- Svako vozilo koje je starije od 10 godina je 40 posto tehnički neispravno pokazalo je naše istraživanje - dodao je.

Dodao je da se i analizom prometnih nesreća dođe do podatka da tehnička neispravnost vozila često bude jedan od samih uzorka nesreće.

Kristijan Oslić, direktor Službe za prevenciju zlouporaba i unapređenje procesa obrade šteta u Croatia osiguranju je istaknuo kako se u zadnje dvije godine bilježi porast broja šteta koje nastaju od vremenskih nepogoda i da je to nešto što do sada nije bio slučaj.

Krunoslav Ormuž se pak dotaknuo autonomnih automobila i robotaksija za koje j rekako kako se u našem Zakon o sigurnosti na cestama spominju tek ovlaš dva puta, te da smo još sigurno desetljeće udaljeni od prave autonomne i sigurne vožnje.