DeepSeek promijenio pravila igre: Razvoj najnaprednijeg AI-a nije rezerviran samo za najveće

Iako je startup tvrtka DeepSeek pod svjetla reflektora došla ovog tjedna i samim time uzrokovala glavobolju američkim tehnološkim divovima, prema direktoru Velebita.AI Davoru Aničiću ona nije od jučer te već više od godinu dana izlaze radovi njihovih stručnjaka koji razvijaju obitelj LLM-a

Vijest o velikoj popularnosti aplikacije kineskog startupa DeepSeek u ponedjeljak je uzdrmala tehnološki sektor te dioničke indekse na Wall Streetu dok je u isto vrijeme izazvala sumnje u vodstvo SAD-a u razvoju umjetne inteligencije. Kako je jutros prenijela Hina, indeks S&P 500 potonuo je 1,46 posto, a Nasdaq 3,07 posto. Kao glavni razlog ove korekcije navodi se uzdizanje DeepSeekove aplikacije na vrh ljestvice najbolje ocijenjenih besplatnih aplikacija u Appleovom App Storeu, iznad američkog ChatGPT-a koji je do sada bio najpopularniji AI alat na tržištu.

DeepSeek privlači sve više korisnika koji ga smatraju naprednijim alatom od ChatGPT-a što je dovelo u pitanje popularno mišljenje da SAD vodi u svijetu u razvoju umjetne inteligencije. Uz to, DeepSeek koristi jeftinije čipove i manje podataka zbog čega je jučer pala i cijena dionice Nvidije i to za čak 17 posto što je umanjilo i tržišnu vrijednost najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju za gotovo 600 milijardi dolara čineći to najvećim dnevnim padom vrijednosti neke kompanije u povijesti Wall Streeta.

Indeks sektora proizvođača čipova pao je više od 9 posto, što je njegov najveći dnevni gubitak od 2020. godine, a pod pritiskom se našao cijeli tehnološki sektor, pa je cijena dionice Microsofta pala više od dva, a Alphabeta više od četiri posto. Cijena Dell Technologiesa, proizvođača servera za umjetnu inteligenciju, potonula je gotovo devet posto, prenosi Hina.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,02 posto, na 8.503 boda, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,53 posto, na 21.282 boda, a pariški CAC 0,27 posto, na 7.906 bodova.

Očekivana korekcija

Cijela ova situacija s kineskim DeepSeekom dovela je u pitanje je li oko umjetne inteligencije stvoren takozvani ‘balon‘ (engl. bubble) na američkom tržištu kapitala te hoće li taj balon uskoro pući. Ovo pitanje postavili smo i Milanu Horvatu (FIMA) koji nam je rekao da nema nikakvog ‘balona‘ te da je konkurencija dobrodošla.

– U pravilu male kompanije povijesno uvijek dovode u kontekst preispitivanja uspješnosti velikih, a ono najvažnije, mislim da je to bio samo snažan povod za korekciju koju smo svi očekivali na tom tržištu i koja je normalna, a koja se u pravilu događa u ovom dijelu godine – kaže Horvat koji ne očekuje nikakve veće promjene već oporavak tržišta tijekom sljedećih petnaestak do 20 dana pogotovo zbog objava rezultata poslovanja u četvrtom kvartalu 2024. godine, a nakon toga i objave rezultata za cijelu godinu, koja je bila vrlo uspješna za američke kompanije, kao i najava za 2025. za koju smatra da će također biti dobra jer je američka ekonomija stabilna.

– Velike korporacije su izvrsno likvidno stabilizirane i dalje će investirati zato jer je (umjetna inteligencija) tehnologija u svojim počecima prave masovne adopcije, a već sada kompanijama donosi relativno visoku profitabilnost – zaključuje Horvat.

Iako je startup tvrtka DeepSeek pod svjetla reflektora došla ovog tjedna i samim time uzrokovala glavobolju američkim tehnološkim divovima, prema direktoru Velebita.AI, jedne od najinovativnijih domaćih tvrtki kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, Davoru Aničiću ona nije od jučer te već više od godinu dana izlaze radovi njihovih stručnjaka koji razvijaju obitelj LLM-a (engl. Large Language Modela) od kojih je ovaj posljednji, pod nazivom R1, pobudio veliku pozornost šire javnosti u svijetu i kod nas.

– U izradi modela upotrijebljen je nešto drugačiji pristup, te su poznate tehnike CoT (engl. Chain of Thoughts) i RL (engl. Reinforced Learning) tj. podržanog učenja upotrijebljene na efikasniji način koji je omogućio dobivanje modela sa performansama vrlo sličnim najboljima na zapadu, za desetak puta manje upotrijebljene procesorske snage – objašnjava Aničić.

Glavno iznenađenje, a koje se posebno prelilo na tržište kapitala tehnoloških dionica, prema Aničiću, je u tome što je do sada premisa da je računalna snaga potrebna za razvoj najnaprednijih modela umjetne inteligencija toliko velika, da je rezervirana samo za najveće i najbogatije.

Rana faza razvoja

– Također, kineski model je dostupan kao open source model pod MIT licencom te u ovom trenutku nudi mogućnost njegovog korištenje besplatno u lokalnom okruženju. U tom smislu najveći je konkurent Ljama modelima iz Mete – govori Aničić.

DeepSeek je u svojem korištenju blisko usporediv s najnaprednijim modelima na zapadu kao što je ChatGPT o3 model kojeg nudi tvrtka OpenAI dok je istovremeno taj rezultat postignut sa mnogo manje računalnih i kapitalnih resursa, kaže Aničić navodeći da ga to čini drugačijim od drugih.

Ipak, Aničić napominje da nema načina da se provjeri jesu li podaci koji dolaze iz kineske kompanije točni barem do trenutka kada neka druga tvrtka, koristeći iste metode na sličan način, približno ne ponovi takav rezultat, a za to će, prema ovom stručnjaku za AI, biti potrebno pričekati par mjeseci.

I Aničića smo pitali nalazimo li se trenutno u takozvanom ‘AI bubbleu‘.

– Valuacije (odnos cijene i dobiti) dionica najvećih tehnoloških tvrtki u SAD-u jesu na svojim povijesnim maksimumima pa se može reći da se radi o balonu. No, koliko se balon još može napuhivati ili je pred njegovim pucanjem, nije moguće reći, barem ne iz ove naše perspektive promatrača iz daleka – kaže Aničić.

Aničić također tvrdi da je svaka konkurencija među proizvođačima dobra jer ih potiče da korisnicima daju bolju i kvalitetniju uslugu za manju cijenu.

– Tržišta su danas globalna i uvijek je dobro da postoji zdrava konkurencija. Ovakav iskorak pokazuje da je razvoj umjetne inteligencije u svojoj ranoj fazi i da prostora za napredak ima te da i u budućnosti možemo očekivati iznenađenja o kojima će se pisati – zaključuje Aničić dodajući da je sada glavno pitanje za trenutne dominantne igrače imaju li održivo nedostižnu prednost jer svaki startup, neovisno iz koje države, koji izađe na tržište s ovako uvjerljivim modelom vrhunskih preformansi prodrmat će trenutno stanje i uzdrmati vjeru tržišta u dominaciju najvećih u tom trenutku.