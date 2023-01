Dell planira u potpunosti prestati koristiti čipove proizvedene u Kini do 2024.

Poznati američki proizvođač računala Dell do 2024. godine planira prestati koristiti čipove proizvedene u Kini, a iz tvrtke su već rekli dobavljačima da značajno smanjuju količinu ‘made in China‘ komponenti u svojim proizvodima ne bi li diverzificirali svoj opskrbni lanac. Podsjećamo, napetost između Washingtona i Pekinga natjerala je brojne kompanije da traže izlaz iz države ne bi li smanjili rizike.

Treći najveći svjetski proizvođač računala po broju isporuka rekao je dobavljačima krajem prošle godine da namjerava ‘značajno smanjiti‘ količinu čipova proizvedenih u Kini koje koristi, uključujući one proizvedene u postrojenjima u vlasništvu nekineskih proizvođača čipova, objavio je Financial Times.

Dellov cilj je da se svi čipovi koji se koriste u njihovim proizvodima do 2024. proizvode u pogonima izvan Kine, rekli su. Taj je potez najnoviji primjer kako tehnološki rat između SAD-a i Kine motivira proizvođače elektronike da diverzificiraju proizvodnju daleko od najvećeg azijskog gospodarstva.

Kad bježi jedan, i drugi se pakiraju

- Taj cilj je prilično agresivan. Odlučan pomak ne uključuje samo one čipove koje trenutno proizvode kineski proizvođači čipova, već također i pogone u Kini od dobavljača koji nisu iz Kine - rekla je za FT osoba koja je izravno upoznata s tim pitanjem.

- Ako dobavljači nemaju odgovarajuće mjere, mogli bi na kraju izgubiti narudžbe od Della - dodala je.

Dellov poznati domaći konkurent HP također je počeo ispitivati ​​svoje dobavljače kako bi procijenio izvedivost premještanja proizvodnje i sklapanja iz Kine. Osim čipova, Dell je zamolio dobavljače drugih komponenti, kao što su elektronički moduli i matične ploče, te sastavljače proizvoda da pomognu u pripremi kapaciteta u zemljama izvan Kine, poput Vijetnama.

Prije su proizvođači računala poput Della i HP-a kupovali čipove od chip developera ne brinući previše o tome gdje su proizvedeni. Promjena stava očekivano je iznenadila neke u industriji.

- Postoje tisuće komponenti za prijenosna računala, a ekosustav je godinama bio tako zreo i potpun u Kini. Ranije smo znali da Dell ima planove za izlazak iz Kine, ali ovaj put je to donekle radikalno. Oni čak ni ne žele da se njihovi čipovi proizvode u Kini, navodeći zabrinutost zbog politike američke vlade ... To nije samo procjena To je stvaran plan koji je u tijeku, a čini se da je ovaj trend nepovratan nepovratan - rekao je direktor dobavljača čipova za Dell i HP za Nikkei Asia.

- Kontinuirano istražujemo diverzifikaciju opskrbnog lanca diljem svijeta što ima smisla za naše kupce i naše poslovanje - rekli su iz Dell-a za Nikkei Asia. Također su naglasili da je ‘Kina važno tržište na kojem imamo članove tima i kupce kojima možemo služiti‘.

Proizvođač računala nije detaljno komentirao svoje planove diverzifikacije, ali je rekao, ‘kako bismo najbolje zadovoljili potrebe i očekivanja naših kupaca i partnera, imamo geografsku raznolikost, fleksibilnost i stabilnost ugrađenu u naš globalni lanac opskrbe‘.

Indija, JI Azija, Latinska Amerika...

Washington je pojačao svoj obračun s kineskim sektorom čipova, navodeći zabrinutost zbog nacionalne sigurnosti. U listopadu prošle godine predstavio je nekoliko strogih kontrola izvoza u zemlju. Vodeći kineski proizvođač čipova SMIC rekao je u studenom da su neki od njegovih američkih klijenata koji se bave razvojem čipova počeli oklijevati oko narudžbi nakon ograničenja iz Washingtona.

Rastuće napetosti dale su dodatni poticaj tvrtkama da prebace lanac opskrbe računala dalje od Kine, uključujući i proizvodnju samih uređaja. Dell i HP, koji su zajedno isporučili više od 133 milijuna prijenosnih i stolnih računala u 2021., većinu svojih sklopova imaju u kineskim gradovima Kunshanu u provinciji Jiangsu i Chongqingu u provinciji Sichuan.

Apple planira početi proizvoditi svoja MacBook računala u Vijetnamu do sredine ove godine, što znači da bi tvrtka imala neke alternativne proizvodne baze izvan Kine za sve svoje glavne linije proizvoda.

- Rastuće geopolitičke napetosti između SAD-a i Kine jedan su od glavnih razloga zašto su proizvođači elektronike sada ozbiljniji u pogledu provedbe planova za izgradnju značajne alternativne proizvodne baze osim Kine. To vrijedi za Apple, kao i za druge američke proizvođače elektronike - rekao je Eddie Han, analitičar iz Isaiah Research, za Nikkei Asia.

Ivan Lam, tehnički analitičar iz tvrtke Counterpoint, rekao je za Nikkei Asia da će se više proizvodnih baza za elektroniku početi pojavljivati ​​u sljedećih pet do deset godina.

- Regionalna proizvodna središta pojavit će se u Indiji, u jugoistočnoj Aziji i također u Latinskoj Americi, a pomak će započeti samo sa sastavljanjem proizvoda kako bi uključio više komponenti. Još uvijek mislimo da će trebati puno vremena, ali ovaj put trend se stvarno pojavljuje i to će biti budućnost lanca opskrbe tehnologijom - zaključio je Lam.