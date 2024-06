Digitalno planiranje, analogno odlučivanje: Ako nije zapisano u aplikaciji, nije se dogodilo

Od praćenja unosa hrane i kalorija do raspisivanja poslovnih ideja i strategija, planiranje raznih segmenata života, pa tako i poslovanja, nikada nije bilo lakše nego danas kada su na dlanu, odnosno mogu se pohraniti u pametni telefon, svi podaci koje čovjek poželi: ono za što su nam nekada služili rokovnici, blokići, bilježnice (ili bilo koji papirić koji se u tom trenutku našao pri ruci), s razvojem tehnologije i digitalnih alata zamijenile su razne mobilne aplikacije i računalni programi, kojih je na tržištu svakim danom sve više. Kako i ne bi bilo kad osim brzine i praktičnosti mnogi od njih nude i mogućnost obrade unesenih podataka, za čime potražnje ne nedostaje. A budući da tako olakšavaju kreiranje i organizaciju planova, upotrebljavaju ga i poduzetnici, osobito mlađe generacije.

Jedan od njih je Ivan Radić, direktor i predstavnik druge generacije u splitskoj obiteljskoj tvrtki Hedera koja proizvodi dodatke prehrani na bazi propolisa. U sklopu Hedere djeluje i brend Apipet koji nudi dodatke prehrani za kućne ljubimce, a Radić je kao jedan od njegovih suosnivača zadužen za digitalni marketing i prodaju. Budući da je njihovim brendovima internetska prodaja najveći generator prihoda, upotrebljavaju mnogo alata koji im poslovanje olakšava i čini efikasnijim. – Podijelio bih alate na strateške i operativne. Strateški bi bili oni koji nam olakšavaju organizacijsku strukturu, praćenje rezultata, skladištenje materijala i slično, a operativni oni kojima provodimo zamišljeno, kao što je softver za e-poštu, internetska platforma, aplikacije​ za unakrsnu (cross-selling) i dodatnu (upselling) prodaju​ – objašnjava Radić.

Neizostavni pomagači

Od strateških alata primjenjuju Notion, Googlove aplikacije, Supermetrics te, naravno, ChatGPT.

– U Notionu imamo raspisane sve godišnje ciljeve, popisane sve partnere, kontakte, buduće planove i projekte, promidžbene aktivnosti, zadatke koji se prate dan za danom. Dakle, ono što nije u Notionu, nije nam se dogodilo. Budući da smo, zapravo, mala marketinška agencija unutar vlastitog poslovanja, imamo mnogo materijala, videozapisa, slika, tekstova i još koječega, Google nam je neizostavan alat. Neizostavan nam je i Supermetrics, alat za centralizaciju podataka iz različitih izvora kao što su oglasi​ na Facebooku i Googleu​, podaci prodaje iz Shopifya i Google Analyticsa. On nam omogućava da u stvarnom vremenu pratimo krvnu sliku svog online poslovanja. ChatGPT ​služi nam kao mali asistent. Koristimo se njime za analizu podataka, pisanje, vizualizaciju, pretraživanje raznih zakona i pravila te štošta drugo. Čak smo napravili prilagođeni GPT da ga istreniramo na svojim podacima, načinima pisanja, slikama i bojama brenda pa da u njemu dobijemo uskoro i novoga kolegu u marketingu – kroz šalu obrazlaže Radić.

Što se pak operativnih alata tiče, najboljom platformom za poslovanje internetskih trgovina, pa tako i njihove, smatra Shopify. Nadalje, platforma Klaviyo omogućuje im da personaliziraju i automatiziraju poruke i marketinške aktivnosti prema kupcima koje šalju elektroničkom poštom, a Make među mnogim primjenama upotrebljavaju za ispunjavanje faktura velikog broja softvera kojima se koriste. Na taj način, kaže Radić, štedi od dva do tri sata na mjesec. Komunikacija u Apipetovu timu teče, dakako, s pomoću Slacka, a uza znanstveno osmišljene zvučne valove BrainFM-a opuštaju se i poboljšavaju fokus, produktivnost te kvalitetu sna.

I politika i IT

Osim podjele na strateške i operativne, digitalni alati mogu se razlikovati po tome jesu li besplatni ili se za njihovo korištenje (ili nekih njihovih značajki) treba izdvojiti neki novčani iznos. Od besplatno dostupnih alata marketinški konzultant s bogatim iskustvom Marijan Palić upotrebljava Apple Notes, Apple Freeform, Googleov kalendar i Google Drive, a za poslovne svrhe spreman je platiti Notion, Canvu, Submagic i ChatGPT.

– U aplikaciji Apple Notes redovito bilježim ideje, raspise i spremam u nju ključne stvari koje pronađem na internetu, a mogu mi koristiti u budućnosti. U Apple Freeformu često skiciram digitalne strategije i planove koje onda mogu predstaviti timu ili klijentima, a u Googleovu kalendaru vodim organizaciju dana, što uključuje sastanke, vrijeme za fokusiranje na posao i slično. S pomoću Google Drivea upotrebljvam zamjene za Word i Excel, a odlično je što to mogu podijeliti s klijentima, pa i na taj način lakše komunicirati s njima. Od plaćenih alata za organizaciju koristim se Notionom, koji ima mnogo primjena. Često se upotrebljava za organizaciju i raspise raznih sadržaja, ideja za objave na društvene mreže, radnih zadataka za timove, slaganje rasporeda, ali i za spremanje dokumenata. Canvu upotrebljavam za brzu izradu vizuala, jer danas gotovo nijednu objavu na društvenim mrežama ne možete objaviti bez vizuala; Submagic za titlovanje videa s pomoću umjetne inteligencije zato što znatno ubrza cijeli proces, a ChatGPT za istraživanja, ali i kreativne ideje – objašnjava Palić kojim se sve alatima koristi u poslovanju s klijentima.

No najviše mu, kaže, pomognu u brzini i prezentaciji.

– Naprimjer, kada kreiram strategiju u Freeformu, vrlo je jasna i čitljiva, zato se odmah može lako predstaviti klijentima. Tu oni vide ‘veliku sliku‘ pa nakon odobrenja strategije idemo na detaljnu razradu, što radim s pomoću Notiona. Ondje se raspišu sve osnove i ciljevi strategije, raspored faza koje slijede, i to zajedno s proračunima, te na kraju još detaljnija razrada objava na društvenim mrežama i u oglasima. Naravno, tu je i dio vezan uz razradu zadataka za svakog člana tima, to se isto tako može odlično posložiti s pomoću Notiona. Svi mogu jasno i pregledno pratiti kojim se ritmom odrađuje posao. Notion je odličan alat kojim sam se koristio od političkih kampanja, kompanija do velike i jake IT tvrtke kao što je Notch – govori Palić.

Čovjek je čovjek

Međutim, kao što su se nekada papirići s bilješkama često znali zagubiti, tako se i danas primjerice Googleovi dokumenti mogu zametnuti u moru različitih digitalnih mapa i katkad se ne mogu pronaći ni opcijom pretraživanja prema ključnim riječima. Još je nedostataka i primjera pogrešne upotrebe alata, zato oni još (barem ne do pojave AGI-ja, opće umjetne inteligencije) ne mogu zamijeniti ljudsku sposobnost planiranja i odlučivanja. Iako Paliću alati dobro služe, kad je riječ o donošenju poslovnih odluka, tu priznaje da mu ipak ne pomažu više od davanja ideja, što može npr. ChatGPT.

– Ti mi alati više pomažu da jasnije vidim ‘veliku sliku‘ cijele priče i da nakon toga sve lakše pretočim u detaljan i jasan plan s operativnim zadacima raspisanim za svakoga člana tima – objašnjava Palić.

Radić kaže da su neke informacije dobivene digitalnim alatima preduvjet za donošenje pravodobnih i u većini slučajeva točnih odluka te da su zbog njihova korištenja članovi tima brži, učinkovitiji i pametniji. Ipak, na kraju dana oni su samo to – alati. Njihovo korištenje, misli Radić, nije dovoljno za pozitivan ishod poslovanja.

– Planovi i strategije produkt su promišljanja, iskustva i znanja te velikim dijelom posljedica misije i vizije koju definiramo. Alati olakšavaju, ali, usudio bih se reći, nemaju mnogo veze s tim. U biti, ideje su bile jednake i tada i sada, a alati pomažu utoliko što trošimo manje vremena na trivijalne radnje, povećavaju našu produktivnost i efikasnost. Kad je nešto dostupno na klik-dva, lakše je odlučivati, činiti sve na vrijeme i usmjeriti napor u ostvarivanje ili definiranje ciljeva, a manje u njihovo administriranje – zaključuje Radić.