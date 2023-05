Direktor Forda protiv teških i velikih baterija za električne automobile

Nemam pojma što se trenutno događa u ovoj industriji, rekao je izvršni direktor Forda Jim Farley na godišnjoj konferenciji svoje tvrtke. Ta rečenica odnosila se na stanje s baterijama za električne automobile koje su svakim modelom sve veće, pa je Farley konstatirao kako ‘baterije postaju preogromne‘.

Američki proizvođači automobila oslanjaju se na velike baterije za napajanje svojih jednako velikih električnih vozila — posebno električnih pick upova koji će uskoro preplaviti američko tržište. Automobilske tvrtke su (možda s pravom) pretpostavile da je najbolji način da se američkoj populaciji proda električni automobil, taj da se proizvodu električni pick upovi i kamioneti. A takvi modeli automobila su ogromni pa trebaju iste takve baterije kako bi takvi teški automobili imali kakav takav doseg.

Rivian R1T kamion i R1S SUV rade na baterijama od čak 135kWh. Baterija Hummera EV od 212 kWh teža je od cijele Honde Civic.

Farley je u pravu

Ovo nije održivo. Veće baterije, veći domet, teži kamioni... to nisu obilježja velike promjene koju nam automobilska industrija pokušava prodati. To je dokaz koji ide u prilog staroj poslovici, koja kaže da što se stvari više mijenjaju, to više ostaju iste. Mijenjamo loše stvari, poput emisija iz ispušnih cijevi, za druge loše stvari, poput svega što je uključeno u rudarenje, rafiniranje i proizvodnju baterije za EV – rekao je direktor Forda.

Postoji i niz zabrinutosti za okoliš oko ovih baterija za električna vozila. Takva vozila općenito su teža od svojih parnjaka s motorima s unutarnjim izgaranjem. Ali čini se da mnogi ljudi zaboravljaju da teža vozila sama po sebi više zagađuju okoliš od lakših.

No direktor Forda Farley nije zabrinut zbog okoliša već zbog cijene, jer su teže baterije skuplje, teže ih je proizvesti i imaju tendenciju da smanjuju profitne marže, prema čemu su proizvođači automobila vrlo zaštitnički nastrojeni.

Ako imate takve baterije, nećete profitirati. Dakle, moramo razgovarati o veličini i učinkovitosti - rekao je Farley.

Ipak, čini se da je i sam Farley zaboravio da je i Ford pridonio ovom problemu sa svojom baterijom za F-150 Lightning koja teži 816 kilograma, što je težina Volkswagenovo Bube.