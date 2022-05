Disrupcija tržišta: Netflix planira emitiranje sadržaja uživo

Streaming platforma je u ranoj fazi razvoj tehnologije za prijenos uživo, a tako planira prikazivati neskriptirane emisije i stand-up specijale

Streaming platforma Netflix odlučila je još se više prilagoditi novim načinima konzumacije sadržaja i svojim korisnicima ponuditi – prijenose uživo. Kako ekskluzivno saznaje Deadline, Netflix trenutno istražuje mogućnosti live streaminga. Iz kompanije su im potvrdili da su u ranoj fazi razvoja te da tako planiraju emitirati stand-up specijale i neskriptirani sadržaj. Tako bi, recimo, finalne emisije natjecanja i serijala za najbolje talente poput nadolazećeg šoua Dance 100 ili popularnog The Circlea, korisnici mogli pratiti i za kandidate glasati uživo. Također, ovaj je prijenos idealan za sadržaje poput festivala komedije Netflix Is A Joke tijekom kojeg će se održati čak 300 stand-up predstava s komičarima poput Dave Chappellea, Larry Davida ili Pete Davidsona, ali reunion emisije svojih popularnih reality šouova Selling Sunset ili Love Is Blind.

Sport upitan

Kako nastavlja Deadline, ovim poslovnim potezom Netflix će se moći svojim korisnicima ponuditi sadržaj koji prate na drugim kanalima te se u potpunosti uskladiti s takozvanim 'linearnim' mrežama, odnosno tradicionalnim televizijskim prijenosom. To, dakako, otvara i priliku za ulazak u lukrativnu sportsku industriju koja je, zbog prirode sadržaja (live prijenosa utakmica) birala konvencionalne kanale (kabelske i zemaljske). No, Deadline nije uspio dobiti odgovor na to pitanje, a niti kad će točno Netflix doista krenuti s live prijenosom. Ono što je dosad potvrđeno jest da vrhuška razmatra načine kako tehnologiju prilagoditi takvom sadržaju te da eksperimentiraju s opcijama izravnog prijenosa. Ako je suditi prema dosadašnjim potezima Netflixa i brzini prilagodbe, lako je moguće da će s live sadržaj biti dostupan već sljedeće godine.