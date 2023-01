Dodir haptičke tehnologije: Napinju se sva osjetila

Da život s tehnologijom ne bi bio lišen mirisa, okusa, njuha i dodira, osjećaja koje samo ljudi i okoliš mogu izazvati u čovjeku, tehnološki maheri odlučili su poboljšati korisničko iskustvo razvijajući tzv. haptičku tehnologiju. Sadržava ona već sofisticirane komplete za glavu, naočale, slušalice, narukvice i rukavice prožete s gomilom senzora i programa koji obećavaju drukčije podražaje i simulacije svakomu tko ih nosi, a u kontaktu je s pametnim uređajima

Tehnologija je već dugo naša svakodnevica, a posljednjih se godina još izraženije ugurala u svaki segment ljudskog života. To se nekima sviđa više, a nekima manje, no bilo kako bilo, bez nje više ne možemo pa prigrljujemo sve što nam nudi. Ipak, razdoblje pandemije i ovisnost o tehnologiji naučili su nas da u suživotu ljudi i ekrana nešto nedostaje. Virtualno iskustvo nudi nam mnogo, ali zaostaje za onim što čovjeku najviše treba – ljudskosti. Specifično, tehnologija nam može omogućiti da nekoga vidimo ili čujemo, ali ne i da ga dotaknemo. Pa kako se u stvarnom svijetu sve više udaljavamo, često nam nedostaje taj segment stvarnosti. S obzirom na to da je dodir jedna od osnovnih ljudskih potreba i da prenosi mnoge informacije, tehnološki maheri u posljednje su se vrijeme posvetili poboljšanju korisničkog iskustva upravo u tom području.

Nova dostignuća u polju haptičke tehnologije nastoje promijeniti način na koji komuniciramo u digitalnoj okolini i što bolje dočarati realnost u virtualnom svijetu. Prema Rječnik.comu, haptics označava kategoriju tehnologije koja omogućava fizičku spregu kad korisnik komunicira s virtualnim stvarima, odnosno ta vrsta tehnologije omogućava ljudima da osjete dodir, vibracije i druge oblike fizičkog kontakta s pomoću raznih uređaja. Prema tome, cilj je haptičkih uređaja učiniti korisničko iskustvo impresivnijim, prirodnijim i privlačnijim, zbog čega virtualni svijet postaje nešto što do sada nismo mogli zamisliti.

Vibrirajući dodatak zabavi

Sama tehnologija funkcionira na načelu povratne informacije s pomoću koje uređaji komuniciraju s korisnicima. Iako je njezin naziv možda nekima na prvu nepoznat, s oblikom haptičke tehnologije susrećemo se već godinama u vibracijama u mobilnim aplikacijama ili raznim igricama. Kad su u pitanju videoigre, ona u njima služi za pružanje osjeta dodira i vibracija kako bi se što više poboljšala iskustva igrača. Konkretno, neke konzole opremljene su ​haptičkim kontrolerima s pomoću kojih igrači osjete vibracije i dodir (ovisno o tome što se događa u igri), što im omogućuje da se bolje užive u igru i osjećaju kao da su u stvarnom, a ne virtualnom svijetu. I to iskustvo uskoro će se podignuti na novu razinu. Primjerice, PlayStation VR 2 imat će haptičku vibraciju VR naglavnog kompleta. Tako će igrač s pomoću vibracija u slušalicama, tehnologije 3D zvuka, pametnog praćenja oka i otkrivanja dodira prstom, dodirnih povratnih signala i adaptivnih okidača biti dodatno uključen u svijet igrice.

Vjetar sa zaslona

Osim za zabavu, ta se tehnologija upotrebljava u medicini za fizioterapiju ili simuliranje operacija, a zanimljivo je i da su prije dvije godine neurokirurzi sa Sveučilišta Johnsa Hopkinsa rekli su da su se koristili proširenom stvarnošću za izvođenje operacije spinalne fuzije i uklanjanja kancerogenog tumora iz pacijentove kralježnice, navodi Voanews.com. Haptička tehnologija zastupljena je i u drugim industrijama, poput avijacije, automobilske industrije i elektronike. Na primjer, upotrebljava se da bi poboljšala sigurnost letenja ili vožnje u automobilima jer vozačima daje informacije o stanju vozila s pomoću dodira i vibracija. Općenito, njezina se primjena širi. Iako je teško točno replicirati osjetilo dodira, istraživači su u posljednje vrijeme sve uspješniji u stvaraju tehnologije koja može simulirati i teksturu, toplinu, pa čak i vjetar.

Dokle sve tehnologija može, i ove je godine predstavljeno na CES-u, jednom od najvećih svjetskih tehnoloških sajmova koji se tradicionalno održao u Las Vegasu. Na njemu se svake godine prikazuju revolucionarne tehnologije i globalne inovacije, a na ovogodišnjem sajmu, koji je završio u nedjelju, najvažnija tema bili su upravo metaverzum i virtualna stvarnost. I to nije neobično. Naime, prema McKinseyjevim predviđanjima, ​metaverzum bi mogao generirati do pet trilijuna dolara do 2030. godine, a rad mnogih tehnokompanija i znalaca usredotočen je upravo na taj, i dalje apstraktan, pojam.

Primjeri iz Las Vegasa

Upravo zato CES je ove godine bio pravo mjesto za nadmetanje onih koji svoje kompanije žele gurnuti u novu stvarnost. Da ne bi zaostajao za konkurencijom, tajvanski tehnološki div HTC prošlog je vikenda predstavio VR slušalice, a mnogo drugih tvrtki i startupova predstavilo naočale za proširenu stvarnost i tehnologiju koja približava stvarne osjećaje – pa čak i miris – u virtualnom okružju, navodi Voanews.com. Primjerice, tvrtka OVR Technology predstavila je slušalice koje sadržavaju uložak s osam aroma koje se mogu kombinirati za stvaranje različitih mirisa, što korisnicima u virtualnoj stvarnosti omogućava da osjete miris kao da su na drugome mjestu. Tvrtka OWO pak na sajmu je predstavila VR haptičko odijelo koje simulira pucanje i ubod nožem, čime igranje želi učiniti impresivnijim, navodi Laptopmag.com.

Biznis koji raste

Doduše, takva tehnologija jedne veseli, a druge straši; nekima je to previše jer vole oldschool druženja i zabavu, a neki uživaju u svemu što nam suvremeni svijet može omogućiti. Subjektivna mišljenja na stranu, razvoj te vrste tehnologije možda i ne bi bio tako zanimljiv da se haptičkom tržištu ne predviđa rast na vrijednost veću od pet milijardi dolara na globalnoj razini do 2027., navodi IDTech Ex. Općenito, broj novih proizvoda i prodaja uređaja relevantnih za haptičku tehnologiju porasli su u posljednje vrijeme zbog pandemije, zbog čega su znatno povećani tržišni prihodi.

Osim toga, njezin je potencijal velik jer, dok se danas više od 80 posto haptičke tehnologije nalazi u mobilnim uređajima i svijetu igrica, tehnolozi koji se njome bave šire je u nove industrije. Tako se očekuje da će se njezina primjena najviše povećati u automobilskoj industriji, koja će zauzeti najveći udio na tržištu haptičke tehnologije. Velik je potencijal za ubrzanje rasta tržišta i u fokusiranju na sektore u kojima ta tehnologija do sada uopće nije bila ili nije bila dovoljno prihvaćena.

Ipak, da se ne bismo previše zanijeli, haptička tehnologija za sada možda pripada nekom drugom, virtualnom svijetu, kojem ne pripada većina običnih ljudi ili u njemu ne pronalazi način primjene. Unatoč rastu, raznim načinima uporabe i svim prednostima koje ta tehnologija ima, ne možemo zažmiriti i zanemariti negativne strane koje utječu na njezinu širu upotrebu. Ključan problem te tehnologije visoka je cijena haptičkih uređaja. Naime, uređaji koji je podržavaju skupi su za proizvodnju i održavanje, zbog čega su poprilično nedostupni većini privatnih korisnika – ili, što bi se reklo, običnim smrtnicima. Točnije, s trenutačnim cijenama takvi su uređaji dostupni velikim kompanijama. Osim toga, problem je i nedostatak standardizacije među uređajima, zbog čega postoji mnogo različitih haptičkih uređaja koji rade na različite načine, što može otežati njihovu upotrebu i održavanje u različitim područjima, objašnjava Voanew.com.

Nekima dostupnije

S druge strane, tko nema nedostataka? Pa upravo i dalje mnogo stručnjaka, vodeći se tom logikom, vjeruje da će haptička tehnologija u budućnosti imati velik utjecaj i da će se upotrebljavati u sve više različitih područja: bilo u znanosti, industriji bilo svijetu zabave. Sve u svemu, haptička tehnologija ima velik potencijal za upotrebu u različitim područjima i poboljšanju iskustva korisnika te se pretpostavlja da će, baš kao što su nekad i pametni telefoni bili mnogima nedostupni, nakon prolaska rane faze razvoja postati dostupna mnogim potrošačima. Velike tvrtke poput Microsofta ili Mete ne ulažu milijarde bez razloga, baš kao ni ostatak tehnoloških kompanija koje se s njima natječu u utrci za osvajanje tržišta te malo manje uobičajene tehnologije. Svakako, oni koji podupiru inovacije te vrste i haptičku tehnologiju općenito kažu da će široko prihvaćanje virtualne stvarnosti na kraju koristiti različitim dijelovima društva i da će omogućiti da ljudi bude s bilo kim, bilo gdje i bilo kada. Tako je za taj aspekt tehnologije, kao i bilo koji drugi aspekt koji još nije potpuno razvijen, prerano znati što će nam točno donijeti kad se potpuno razvije i uvede, no kompanije i pojedinci koji žele doživjeti neka nova i zanimljivija iskustva raširenih ruku čekaju sve što će haptička tehnologija postati. Svejedno, ako se pitate što će se vama, baš vama kao pojedincu, promijeniti u svakodnevnom životu zbog haptičke tehnologije, odgovor je vjerojatno: za sada ništa. Pioniri njezina uvođenja, kao i korištenja metaverzuma, bit će oni koji si to mogu priuštiti ili oni koji imaju preciznije potrebe, zbog čega će virtualnu stvarnost upotrebljavati kao za pomoć u radu.