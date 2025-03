Domaća AI zajednica ima preko 500 organizacija, duplo više nego 2020.

Današnji prikaz broji više od 100 aktivnih AI startupova, kao i više od 50 pružatelja usluga koji razvijaju AI rješenja

Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju CroAI, u suradnji s Data Flowers, danas je predstavila novi pregled domaćeg AI ekosustava. Prvi put nakon 2022. ponovno je dostupan sveobuhvatan popis AI timova, kompanija, startupa i inicijativa u Hrvatskoj, sada u obliku interaktivne mape, dostupne javno na web stranici Udruge.

Od prvog izdanja 2020. godine, broj identificiranih AI aktera narastao je s 200 na više od 500. Današnji prikaz uključuje više od 100 aktivnih AI startupa, kao i više od 50 pružatelja usluga koji razvijaju i implementiraju jedinstvena AI rješenja za klijente iz Hrvatske i inozemstva.

U posljednjih godinu dana hrvatski AI sektor obilježile su i značajne investicije. All Eyes On Screens, Daytona, SPLX AI, Legit, Turneo i Hypefy samo su neki od AI timova koji su uspješno zatvorili investicijske runde, potvrđujući sve veće povjerenje investitora u lokalnu scenu.

Istovremeno, svjedočimo eksploziji interesa među tradicionalnim kompanijama. Gotovo sve vodeće banke i telekomi danas eksperimentiraju s AI tehnologijama, dok sve više konzultantskih kuća nudi podršku u implementaciji i regulativi umjetne inteligencije. Posebno je vidljiv rast zajednice: sve je više AI meetupova, specijaliziranih edukacija, pa čak i medijskih kanala posvećenih praćenju razvoja domaće AI scene.

Hrvatska puna potencijala

– Landscape je živ i razvijamo ga dulje vrijeme. Ali stalno smo se vraćali na isto pitanje – kako da ga na jednostavan i razumljiv način predstavimo javnosti? Pregledno, interaktivno i smisleno. Sad smo to postigli i pozivamo sve da iskoriste AI mapu i sudjeluju u njezinoj daljnjoj izgradnji. Interes je velik, brojne inicijative izlaze na svjetlo svakog dana jer naša je zajednica mnogo aktivnija nego što si to priznajemo. Hrvatska je puna potencijala, stalno to naglašavamo, a sad smo to i vizualno prikazali – izjavio je, dopredsjednik CroAI-ja.

AI ekosustav je živo tkivo – konstantno se mijenja, razvija i širi, dodala je Martina Silov, predsjednica CroAI-ja.

– Neke kompanije se spajaju, neke nestanu, nove niču svaki mjesec. Upravo zato ovakav pregled nikad ne može biti konačan, ali može biti korisna referentna točka – za zajednicu, za investitore, za medije, za sve nas koji stvaramo ovu scenu. Nastojali smo obuhvatiti cijelu sliku – sve regije, sve tipove organizacija i sve koji doprinose razvoju umjetne inteligencije u Hrvatskoj. Ipak, sasvim je moguće da nam je netko promaknuo ili da smo vas svrstali u krivu kategoriju. Ako je tako – javite nam se. Tu smo da ovaj krajolik gradimo zajedno – poručila je Silov.