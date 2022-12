EU optužuje Metu za kršenje antimonopolskih pravila na Marketplaceu

Nadzorna tijela Europske unije optužila su u ponedjeljak Metu, krovnu tvrtku Facebooka, za kršenje antimonopolskih pravila i to zbog platforme Marketplace, prenosi Bloomberg. Naime, sporno je što Facebookov Marketplace, platforma za kupovanje i prodaju stvari uvedena još prije šest godina, sa svojim malim oglasima narušava tržišno natjecanje i nelojalno se odnosi prema konkurenciji.

– Sa svojom društvenom mrežom Facebook, Meta doseže globalno milijarde mjesečnih korisnika i milijune aktivnih oglašivača. Naša preliminarna zabrinutost jest da Meta povezuje svoju dominantnu društvenu mrežu Facebook sa svojim online uslugama malih oglasa pod nazivom ‘Facebook Marketplace‘, što znači da korisnici Facebooka nemaju izbora nego imati pristup Facebook Marketplaceu – objasnila je Margrethe Vestager, povjerenica EU-a za antimonopolska pitanja.

Također, Facebookovi kosinici imaju pristup Marketplaceu, htjeli oni to ili ne, a time su konkurentske platforme za kupnju i prodaju isključene, odnosno povezanost Facebooka i Marketplacea daje im prednost. Europska nadzorna služba zabrinuta je što Meta nameće, kako kažu, nepoštene uvjete trgovanja koji joj dopuštaju i korištenje podataka o konkurentskim online platformama s malim oglasima.

Ova ‘Izjava o primjedbama‘ Europske komisije prvi je formalni protiv Mete otkako je Komisija počela razmatrati moguće antikonkurencijske akcije Facebooka u lipnju 2021. godine, prenosi Financial Times. Ako se istragom utvrdi da je prekršio antimonopolska pravila EU-a, Facebook bi mogao biti pogođen kaznom do 10 posto svog godišnjeg globalnog prometa. Uzimajući kao primjer Facebookove prihode iz 2021. godine koji su iznosili 117,9 milijardi dolara, kazna bi tako mogla iznositi i do 11.7 milijardi dolara, no uzimajući u obzir pad prihoda koji je Facebook zabilježio tijekom ovogodišnjih kvartala, novčana kazna vjerojatno neće biti toliko visoka.

Posljednji je to slučaj u nizu gdje EU pokušava obuzdati tržišnu moć velikih tehnoloških kompanija, kao što su Google, Apple i Amazon, što je dovelo do brojnih istraga, novčanih kazni i postroženih zakona. EU je već kaznila Facebook jer nije pružio točne informacije o preuzimanju WhatsAppa 2014. godine, a Meta je također predmet istraga u Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj.

Brojne optužbe i istrage

Međutim, Tim Lamb, Metin voditelj tržišnog natjecanja za EMEA regiju, izjavio je za Bloomberg da su ‘tvrdnje Europske komisije neutemeljene‘. Rekao je da će tvrtka ‘nastaviti raditi s regulatornim tijelima‘ kako bi pokazala da su njihove inovacije proizvoda usmjerene na konkurencijsko natjecanje, prenosi Financial Times.

EU regulator sa sjedištem u Bruxellesu istražuje Metin Facebook od 2019., no iz Mete su pokušali obuzdati istragu tužbama, a sve kako bi ograničili informacije koje službenici mogu prikupiti.

Zanimljivo, potez EU-a protiv Mete stiže u trenutku kada je EU spremna nagoditi se u sličnoj istrazi u slučaju Amazonovog korištenja podataka o prodaji konkurenata te daje li neopravdano prednost nad svojim proizvodima.

EU je danas također završila antimonopolsku istragu između sporazuma Mete i Alphabeta, krovne tvrtke Googlea, zvane ‘Jedi Blue‘, nakon što se ispostavilo da sporazum nije naštetio konkurenciji. Untoč tomu, britanska Uprava za tržišno natjecanje i tržište (CMA) i dalje nastavlja istragu o sporazumu ‘Jedi Blue‘.