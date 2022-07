Europa bi već ovog ljeta mogla ostati bez Facebooka i Instagrama?

Irska Komisija za zaštitu podataka (Data Protection Commission – DPC) korak je bliže presudi koja bi mogla zaustaviti Facebook i Instagram u prijenosu korisničkih podataka iz Europe u SAD. Naime, kako piše Reuters, taj je irski regulator privatnosti podataka prošli tjedan zajedno s drugim regulatorima Europske unije objavio ažurirani nacrt naredbe za blokiranje mehanizma koji Meta, u čijem su vlasništvu Facebook i Instagram, koristi za prijenos podataka, a koji je privremeno donešen 2020. godine.

No, najviši europski sud proglasio je sporazum koji dopušta tu naredbu nevažećim zbog zabrinutosti oko nadzora nad korisničkim podacima, pa su Europska unija i SAD uz preliminarni dogovor o prijenosu podataka nastavile razmjenjivati podatke. The New York Times navodi da su Meta i brojne druge tvrtke koristile pravni mehanizam poznat kao 'standardna ugovorna klauzula' kako bi omogućile protok podataka.

A zašto je slanje korisničkih podataka iz Europe u SAD-a problematično? Kako navodi Business Insider, to pitanje datira još od kada je zviždač američke Nacionalne sigurnosne agencije Edward Snowden otkrio da podaci pohranjeni na američkom tlu mogu biti dostupni američkim špijunskim agencijama.

DPC je zbog toga paralelno nastavio istragu nad Facebookom i Instagramom, a prošli je tjedan o nacrtu svoje konačne odluke obavijestio svoje kolege u EU. DPC je vodeći regulator EU-a za Metu i mnoge druge velike svjetske tehnološke tvrtke, zbog lokacije njihovog EU sjedišta u Irskoj. Glasnogovornik DPC-a nije htio komentirati konkretan sadržaj odluke.

Prema pravilima EU-a o privatnosti uvedenim 2018. godine, regulatori diljem EU imaju mjesec dana da daju svoje mišljenje prije donošenja konačne odluke. Svi prigovori, koji se redovito ulažu u takvim slučajevima, mogli bi produljiti rokove odluke mjesecima. Uz DPC, regulatori su Europski odbor za zaštitu podataka, odbor predstavnika država članica EU i Europski parlament.

S obzirom na to, Meta je upozorila da bi takav zastoj, do uvođenja novog transatlantskog okvira za prijenos podataka, vjerojatno onemogućio pružanje značajnih usluga kao što su Facebook i Instagram u Europi. Drugim riječima, te platforme već od ovog ljeta ne bi više bile dostupne Europljanima.

Voditeljica DPC-a Helen Dixon u veljači je rekla za Reuters da zaustavljanje Metinih protoka podataka neće odmah pogoditi druge velike tehnološke tvrtke, ali da bi potencijalno postojale 'stotine tisuća entiteta' koje bi trebalo uzeti u obzir.

– Ovaj nacrt odluke, koji podliježe pregledu europskih tijela za zaštitu podataka, odnosi se na sukob zakona EU-a i SAD-a koji je u procesu rješavanja. Pozdravljamo sporazum EU-a i SAD-a za novi pravni okvir koji će omogućiti nastavak prijenosa podataka preko granica i očekujemo da će nam ovaj okvir omogućiti da obitelji, zajednice i gospodarstva ostanu povezani – rekao je glasnogovornik Mete.

Konačna naredba ne bi se odnosila na Metinu podružnicu WhatsApp, budući da ta platforma unutar grupe drugačije vodi obradu podataka.

Američki predsjednik Joe Biden u ožujku je postigao privremeni sporazum s Ursulom von der Leyen, predsjednicom Europske komisije, ali nisu postigli konačan dogovor. Dužnosnici EU tada su rekli da će vjerojatno biti potrebni mjeseci da se privremeni sporazum pretvori u konačni pravni dogovor, stoga se on ne očekuje prije kraja ove godine.

Techcrunch pak prenosi da Max Schrems, odvjetnik i europski borac za privatnost podataka, koji je tužio Facebook za prijenos podataka još 2013. godine, također sumnja da će doći do brzog rješenja ove situacije. On predviđa da će proceduralni prigovori nastaviti ometati ovaj postupak još mjesecima, pa čak i godinu dana. Prije početka nove školske godine ne moramo očekivati gašenje Facebooka i Instagrama, zaključuju u Techcrunchu.