Europa novim zakonima ‘uvodi red‘ na internetu

Nakon što je postao vlasnik Twittera Elon Musk je odmah tvitao ‘the bird is freed‘ ili ‘ptica je oslobođena‘, što je impliciralo da će Twitter pod njegovim vodstvom biti otvoreniji prema slobodi govora te da neće banirati one koji kažu, što ja znam, da samo žena može roditi. Naravno, nije dugo trebalo da se neki beskičmenjak iz Europske unije javi na ovaj Muskov tvit, a to je učinio povjerenik Europske unije za internetsko tržište Thierry Breton koji je odgovorio kako će ‘u Europi ptica letjeti prema našim EU pravilima‘. Jer kada netko priča o slobodi govora, kao evo sada Musk, to za 67-godišnjeg Bretona, inače najbogatijeg političara u EU prema časopisu People With Money s procijenjenih 58 milijuna dolara vrijednosti, nikako nije dobro. Čuj, da ptica leti gdje hoće, lude li ideje.

Uz svoj tvit je Brenton dodao hashtag #DSA, što označava novi Zakon o digitalnim uslugama (Digital Services Act) koji upravo stupa na snagu u Europskoj uniji. Radi se novom skupu pravila za big tech tvrtke koje posluju na europskom tržištu a cilj mu je učiniti internetske tvrtke odgovornima za društvene rizike poput govora mržnje. Bretonov tvit bio je upozorenje Musku da će Twitter morati slijediti DSA pravila.

- S EU Zakonom o digitalnim uslugama, vrijeme velikih online platformi koje se ponašaju kao da su prevelike da bi ih bilo briga bliži se kraju. DSA postavlja jasne, usklađene obveze za platforme proporcionalne veličini, utjecaju i riziku – rekao je Bretonov glasnogovornik.

Dodao je da je Europa otvorena ‘ali pod našim uvjetima‘.

- Svatko tko želi imati koristi od europskog tržišta morat će ispuniti naša pravila, uključujući moderiranje, otvorene algoritme, slobodu govora, transparentnost, govor mržnje, osvetničku pornografiju i uznemiravanje. Komisija će nadzirati velike platforme, moći će im nametnuti sankcije ili zabraniti poslovanje na jedinstvenom tržištu Unije u slučaju ozbiljnih kršenja pravila – dodao je.

Nakon DSA stiže i DMA

Digital Market Act (DMA) prati Zakon o digitalnim uslugama (DSA) koji zajedno čine paket Zakona o digitalnim uslugama EU-a koji će radikalno reformirati pravne dužnosti i odgovornosti pružatelja digitalnih usluga u EU.

Kako piše Wired, iz Unije žele da Amazon, Google, Meta i ostali učine svoje platforme ‘otvorenijima‘ već iduće godine. U svakom slučaju, novi DMA zakon će donijeti velike promjene što potvrđuje i Gerard de Graaf, EU dužnosnik koji je pomogao u usvajanju DMA zakona početkom ove godine.

- Očekujemo da će posljedice biti značajne, a tehnološke tvrtke će morati otvoriti svoje ‘zazidane vrtove‘- rekao je de Graaf za Wired.

Dao je i primjer, tih kako ih je nazvao ‘zazidanih vrtova‘.

- Ako recimo imate iPhone, trebali biste moći preuzimati aplikacije ne samo iz App Storea, već i iz drugih trgovina – kaže je de Graaf.

DMA zahtijeva da dominantne platforme dopuste ‘ulaz‘ manjim konkurentima. Po tome bi recimo, ako koristite WhatsUp, trebali moći dobivati poruke i iz konkurentskih aplikacija poput Signala ili Telegrama, a novi Zakon bi također trebao spriječiti Amazon, Apple i Google da preferiraju svoje aplikacije i usluge nad drugima.

Prije nego li novi zakon stupi na snagu, EU mora odlučiti koje su tvrtke dovoljno velike da ih se može klasificirati kao ‘čuvare vrata‘ (gate keepers) podvrgnute najstrožim pravilima. De Graaf očekuje da će u toj grupi biti desetak tvrtki, a imena tih tvrtki će biti objavljena na proljeće iduće godine. Ti će ‘vratari‘ tada imati šest mjeseci da se usklade s novim pravilima.

Inače, De Graaf je trenutno u Kaliforniji kako bi pomogao razjasniti divovima iz Silicijske doline da su se pravila promijenila, pa kaže kako usprkos naporima, očekuje val tužbi koje će pokušati osporiti nova europska pravila za Big Tech tvrtke.

- Ključna poruka je da su pregovori gotovi, da smo u situaciji usklađenosti. Možda im se to ne sviđa, ali to je tako - kaže de Graaf.

Poput zakona EU-a o digitalnoj privatnosti (GDPR), očekuje se da će DMA dovesti do promjena u načinu na koji tehnološke platforme služe ljudima jer će se neki detalji usklađenosti lakše implementirati na globalnoj razini. De Graaf tvrdi da su stroža pravila za tehnološke divove potrebna ne samo kako bi se zaštitili ljudi i druge tvrtke od nepoštenih praksi već kako bi se društvu omogućilo da u potpunosti iskoristi prednosti tehnologije.

No, kao što je rekao, vrlo vjerojatno sijedi val tužbi, a koliko će sve to trajati, i hoće li tužbe odgoditi početak primjene novih Zakona, tek ćemo vidjeti.