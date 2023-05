Europska komisija odobrila Microsoftu preuzimanje Activision Blizzarda

Tehnološki gigant Microsoft od Europske je komisije dobio službeno dopuštenje za preuzimanje Activision Blizzarda i to za najveći iznos ikad zabilježen u gaming industriji.

Naime, Micorosft će jednog od vodećih igrača u svijetu gaminga i vlasnika super-popularnih igrica Call of Duty i World of Warcraft kupiti za rekordnih 69 milijardi dolara. Iako već mjesecima čekaju trenutak da odriješe kesu, Microsoftu je na put stao prvo američki, a potom i britanski regulator za tržišno natjecanje (CMA) koji su blokirali akviziciju uz objašnjenje da će ga ona učiniti dominantnim igračem u industriji, posebno u kategoriji cloud gaminga gdje će potencijalno držati monopol. No, Europska se komisija, izgleda, ne slaže sa spomenutim tijelima pa je tehnološkom divu dala zeleno svjetlo. Prema njihovom mišljenju, Microsoft neće ugroziti tržišnu utakmicu u području konzola i pretplatničkih usluga, ali bi mogao imati utjecaj na tržište cloud gaminga iako taj segment još nije rasprostranjen unutar Europske Unije. Prihvatili su Microsoftovu desetogodišnju obvezu prema kojoj će europski korisnici imati pristup igricama Activisiona na svim platformama. Kako prenosi Variety, rasplet situacije na američkom tržištu još uvijek nije poznat budući da je ročište za antimonopolsku tužbu američke Federalne trgovinske komisije zakazano tek za kolovoz.