FER-ov Andrija Miličević u top 1 posto svjetske zajednice podatkovnih znanstvenika

Godine 2010. pokrenut je Kaggle, platforma koja okuplja inženjere, studente, kompanije i sve koje zanima područje umjetne inteligencije i podatkovnih znanosti. Iza Kaggle-a stoji ni manje ni više nego div Google te je, s preko 10 milijuna registriranih članova, najveća zajednice podatkovnih znanstvenika na svijetu. Osim dijeljenja znanja, posebno su popularna i izazovna natjecanja koja pokrivaju znanja iz cijelog područja strojnog učenja i umjetne inteligencije. Upravo je naš Andrija Miličević osvojio zlatnu medalju na jednom takvom prestižnom natjecanju u organizaciji Kaggle-a.

Prediktivni model za bolje razumijevanje svemira - s Južnog pola

Na ovogodišnje natjecanje "IceCube - Neutrinos in Deep Ice" prijavilo se čak 812 timova znanstvenika i inženjera iz cijeloga svijeta. Cilj natjecanja bio je pomoći znanstvenicima koji rade u IceCube Neutrino Observatory da dobiju bolji uvid u ponašanje zvijezda, gamma zračenja i crnih rupa, a kroz izradu prediktivnog modela smjera kretanja neutrino čestica.

O važnosti, ali i primjenjivosti ovog modela govori činjenica da je Ice Cube neutrino opservatorij prva ustanova takve vrste na svijetu, dizajnirana da promatra svemir iz dubine leda na Južnom polu. Naime, ovaj impresivni detektor se sastoji od 5160 manjih detektora smrznutih na dubini od 1450 do 2450 metara, a vrijedan je 279 milijuna američkih dolara.

FER-ov Andrija Miličević u top 1 posto na svjetskoj platformi Kaggle

Ovime je Andrija Miličević ispunio uvjete za dodjelu titule Kaggle Grandmaster u kategoriji natjecanja iz umjetne inteligencije ukupno osvojivši 5 zlatnih medalja. Trenutno zauzima visoko 48. mjesto na sveukupnoj rang ljestvici od preko 200 000 aktivnih natjecatelja na samoj platformi, odnosno u top 1 posto svih natjecatelja. O značaju same platforme u svijetu umjetne inteligencije govori činjenica da su brojna razvijena rješenja vrlo često objavljena u prestižnim znanstvenim časopisima. Tim Andrije Miličevića nedavno je objavio rezultate jednog takvog natjecanja u časopisu Nature Methods (Analysis of the Human Protein Atlas Weakly Supervised Single-Cell Classification competion) u suradnji s prof. Emmom Lundberg sa Sveučilišta Stanford, a sada je ostvario još značajniji uspjeh u samostalnoj kategoriji.

Osim izvrsnih rezultata u području umjetne inteligencije, Andrija je i primjer interdisciplinarnosti kakvu se nadamo više vidjeti u Hrvatskoj. Danas ovaj sjajan istraživač radi kao asistent na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, a ima diplomu s čak dva fakulteta - FER-a, ali i Medicine. 2019. godine dobio je i dekanovu nagradu za najbolji znanstveni radi koji je kombinirao umjetnu inteligenciju i neuroznanost.