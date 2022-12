Game Changer: Novac je tamo gdje su ljudi, u digitalnoj sferi

Gaming sektor, web3, kripto svijet, e-commerce i kibernetička sigurnost samo su neke od tema o kojima se posljednjih godina kontinuirano govori, a danas se o njima najviše govorilo na prvoj poslovnoj konferenciji o gamingu u Hrvatskoj nazvanoj Game Changer koja se održala u Z Centru u Zagrebu, u prostorijama Cinestara.

S više od trideset predavanja i panela konferencija je okupirala pet kinodvorana te se govorilo gotovo o svim sferama novih tehnologija. Tako je na primjer Marcel Majsan, predsjednik udruge Ecommerce Hrvatska zajedno s Mislavom Combajem, voditeljem gaming divizije, influencer marketinga i društvenih mreža u Dentsu Creative Hrvatska, i Ivanom Dovhanjem, voditeljem ecommercea tvrtke HGSPOT govorio o mogućnostima digitalne trgovine zahvaljujući najnovijoj tehnologiji.

Kako su govornici panela ustvrdili, hrvatski potrošači još nisu na razini razgovora o metaverseu, a još uvijek jako puno njih prilikom kupnje na internetu plaća pouzećem jer se boje krađe podataka pa je tako Majsan iznio podatak iz nedavnog istraživanja udruge Ecommerce Hrvatska da se čak 61 posto ispitanika boji krađe podataka prilikom kupnje na internetu.

Panelisti su razgovarali i o jednostavnim pravilima po kojima se može zaključiti je li neka web trgovina sigurna ili nije, a Majsan je napomenuo i da je udruga Ecommerce nedavno predstavila novu platformu preko koje se može provjeriti sigurnost određene internetske trgovine.

Pad kripto tržišta velika prilika

Na cijeloj konferenciji uistinu se puno govorilo o gemifikaciji baš kao i o ulogi kriptovaluta, a kako su napomenuli upravo sudionici ovog panela, sada kada je cijelo kripto tržište palo je zapravo velika prilika svima da probaju ući u svijet kripta i da se internetske trgovine već počnu pripremati za 2024. i 2025. godinu za koje se predviđaju da će biti ‘normalne‘ odnosno za vrijeme kada će se i inflacija i sve nepogode izbalansirati.

Osim kripta, veliku ulogu nose i nove društvene mreže, konkretno TikTok koji bi itekako trebao biti uključen u marketinške kampanje tvrtki.

‒ Važno je pratiti što se događa, barem dovoljno da znaš o čemu je riječ kada jednom postane popularno i neizbježno ‒ rekao je Dovhanj na panelu.

Puno se na konferenciji pričalo i o esportu i o ključnom pitanju treba li on jednog dana biti jedna od disciplina na Olimpijskim igrama, povezano s tim govorilo se i o načinima plaćanja u svijetu gaminga.

Reklamiranje u igrama već je dulje vrijeme velika stvar, pogotovo u mobilnim igrama, a kako je potvrđeno na panelu ‘Revenue streams i mogućnosti plaćanja usvijetu gaminga‘, novac je tamo gdje su ljudi i ljudi su tamo gdje je novac pa nije ni čudno da se gaming sektor toliko razvio, a zajedno s njim razvijaju se i platforme koje se šire i na druge sektore.

Jedan od sudionika panela, Nikola Jordanoski, voditelj projekta RUR eSports, potvrdio je da su mnoge tvrtke otkrile pogodnosti platformi kao što je discord pa će ga u budućnosti sve više koristiti za poslovanje s obzirom da je besplatan i lagan za rad te se vrlo lako snaći.

Pandemija postavila temelj za daljnji razvoj

Nove tehnologije su danas sveprisutne pa se mnogi tu brinu i za vlastitu djecu i za njihovo zdravlje i sigurnost, ali i na činjenicu da se tehnologija sve više uvlači u obrazovne institucije, što je za jedne dobro, a za druge pak ne.

Potreba za novim tehnologijama u obrazovanju zasigurno postoji, a s dolaskom pandemije koronavirusa mnogi su se roditelji, baš kao i djeca, susreli s konceptom online nastave. Koliko god da je ona bila loša po pitanju kvalitete i koliko god istraživanja pokazala da djeca bolje uče kada ‘normalno‘ pohađaju nastavu, pandemija je donijela napredak u tehnologiji baš po pitanju platformi za online nastavu te je dokazala da se nastava preko interneta ipak može odvijati, a postavila je i temelje za daljnji razvoj ovakvih tehnologija.

Ulaganja u obrazovne institucije sa svrhom digitalizacije danas je postala svakodnevna pojava, a tu se najviše ističe privatni sektor kao predvodnik ovakvih investicija. Kako je pak danas zaključeno na panelu ‘Edukacijska tvornica - The main challenges for the next decades‘ djeca su od najmanjih nogu uključena u tehnološki sektor, a koliko god to ljudi željeli sebi priznati ili ne, gaming se pokazao korisnim za razvijanje pojedinih vještina te se čak i preferira prilikom zapošljavanja

Ida Pandur, generalna menadžerica za regiju jednog od najvećih svjetskih blockchain eko sustava NEAR, tako je na ovom panelu napomenula da pojedine tvrtke daju dodatan plus potencijalnim zaposlenicima ukoliko su igrali ‘World of Warcraft‘ jer je znanstveno dokazano da ova igra pomaže u razvoju strateškog razmišljanja.

Važnost ‘pametnog novca‘

Teme kao što su web3, kripto i gaming, nikako ne mogu biti razdvojene od još jedne teme, a to je kibernetička sigurnost o kojoj se danas itekako govorilo. Na panelu ‘Cyber sigurnost 3.0 – glavni trendovi‘ istaknulo se koliko su ljudi zapravo malo informirani o temi informacijske sigurnosti i koliko je lako postati žrtva napada, odnosno krađe informacija.

Dok se o tome u javnosti pak vrlo malo govori, jer tko bi htio priznati da je imao kibernetički napad, u Hrvatskoj ima jako puno primjera krađe podataka i napada, no i dalje vlada mišljenje ‘to se događa nekom drugom‘ te se zapravo u kibernetičku sigurnost vrlo malo ulaže.

Govornici panela naglasili su da ljudi u ovakve potrebe krenu ulagati tek kada se sami opeku, kada konkurencija krene ulagati ili kada se sami educiraju i shvate da im je to potrebno, a od svih opcija treća se čini najboljom.

Koliko je Hrvatska jaka u IT-ju, ali i koliko se na globalnoj razini postavila kao dobra zemlja za startupove na konferenciji su pokazali Infobipov direktor za startup ekosustav Nikola Pavešić i voditelj B2B aktivnosti tvrtke Rimac Automobili, Sasha Sekovanec. Na panelu ‘ Od 0 do jednoroga - Kako financirati start up‘ panelisti su govorili o odnosima s investitorima te na koji način ostvariti dobru suradnju s investitorima.

‒ Postoji jako puno investitora koji ti mogu pomoći, svaki je novac dobar ako ti je prijeko potreban no pametni novac je ključan ‒ rekao je Pavešić.