Google gubi bitku: Mladi pretražuju na TikToku

Najveća internetska tražilica Google našla se u problemima pred novim nenadanim konkurentima. Naime, pokazalo se da je Tik Tok postao velika prijetnja Googleovom poslovanju te da to nije ograničeno samo na YouTube, već i na osnovne Googleove usluge poput pretraživanja i karti.

Viši potpredsjednik Prabhakar Raghavan, koji vodi Googleovu organizaciju za znanje i informacije rekao je da je prijetnja konkurenata sve veća jer su mlađe generacije sklonije društvenim medijima i videozapisima kao putu prema otkrivanju novih mjesta i događaja. U raspravi o evoluciji pretraživanja, pomalo je neozbiljno primijetio da se mlađi korisnici sada često okreću aplikacijama poput Instagrama i TikToka umjesto Google Searcha ili Mapsa u svrhu otkrivanja novih sadržaja.

- Stalno iznova učimo da novi korisnici interneta nemaju očekivanja i način razmišljanja na koji smo navikli. Recimo, upiti koje postavljaju potpuno su drugačiji od svega do sad – rekao je Raghavan i dodao kako ti novi korisnici nemaju tendenciju upisivati ključne riječi, već traže sadržaja na nove, impresivnije načine.

Raghavan je dodao i to da u njihovim studijama, oko 40 posto mladih ljudi, kada traže mjesto za ručak ne idu na Google karte ili na google tražilicu već idu na Instagram ili Tik Tok.

S rastom mlađe populacije korisnici interneta će se očito je, okrenuti društvenim mrežama kako bi pronašli ono što traže, a taj bi trend mogao s vremenom presjeći Googleov temeljni posao pretraživanja i otkrivanja — da ne spominjemo oglase koji se prodaju uz te vrste upita.

Raghavan je također objasnio kako su mlađi ljudi općenito zainteresirani za 'vizualno bogatije oblike' pretraživanja i otkrivanja, pa ne čudi da se okreću kratkim videima ili fotografijama kako bi pronašli nešto novo.

- Moramo prizvati potpuno nova očekivanja, a to zahtijeva potpuno nove tehnološke podloge - istaknuo je Raghavan.

Na primjer, Google karte sada uključuju proširenu stvarnost kako bi pomogle korisnicima da se pozicioniraju u svom okruženju, umjesto da tjeraju korisnike da shvate u kojem smjeru trebaju ići na temelju plave točke koja treperi na ekranu. Tvrtka je također nedavno najavila druga poboljšanja Google Mapsa na svojoj konferenciji za razvojne programere Google I/O, gdje je pokazala nove 3D načine rada koji karte čine manje sličnim digitalnom obliku papirnate karte.

Raghavan je također sugerirao da će potražnja mlađih ljudi za vizualnim sadržajem promijeniti Google pretraživanje, te je naglasio kako već sad 30 posto svih upita dolazi glasovnim naredbama, jer kome se još da zamarati tipkanjem.

Stanje u Velikoj Britaniji

Britanski regulator Ofcom je proveo istraživanje o navikama konzumacije vijesti u Velikoj Britaniji a istraživanje je pokazalo da je Tik Tok najbrže rastući izvor vijesti među odraslima u VB. Prema istraživanju TikTok kao izvor vijesti koristilo samo jedan posto odraslih u Velikoj Britaniji 2020. godine, dok ih sad to čini sedam posto. To je odličan rast iako je Tik tok i dalje primarna mreža za osobe u dobi od 16 do 24 godine.