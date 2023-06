Google mora odgoditi pokretanje Barda, AI chatbota, u Europskoj uniji

Google mora odgoditi pokretanje Barda, vlastitog chatbota koji se temelji umjetnoj inteligenciji, u cijeloj Europskoj uniji i to zbog navodne bojazni oko kršenja regulacija o privatnosti. Naime, europski regulator, Data Protection Commission, inače smješten u Dublinu u Irskoj, objavio je u utorak kako je tehnološki gigant do sada pružio nedovoljno informacija o tome kako njegov generativni AI alat štiti privatnost Europljana čime mora jasno opravdati svrhu njegova lansiranja na Starom kontinentu.

- Google je nedavno obavijestio Komisiju za zaštitu podataka o svojoj namjeri da lansira Bard u EU i to ovog tjedna - rekao je jedan od čelnika europskog regulatornog tijela za GDPR, Graham Doyle. On je dodao i to kako ta institucija nije dobila nikakav "detaljan brifing niti uvid u procjenu utjecaja na zaštitu podataka niti bilo kakvu prateću dokumentaciju".

- Zatražili smo tu dokumentaciju i čekamo da kompanija dostavi detaljnu procjenu, ali i da odgovori na dodatna pitanja o tome kako Bard poštuje pravila o zaštiti podataka EU. To očekujemo po hitnom postupku, a to znači i da se Bard neće lansirati ovog tjedna - rekao je Doyle, a prenosi časopis Politico.eu

Nije to bezazlena situacija, među tehnološkim kompanijama vlada prava trka tko će prvi lansirati svoju tehnologiju baziranu na umjetnoj inteligenciji, pogotovo kako bi se na vrijeme zauzele startne pozicije koje je prve "osvojio" ChatGPT. Google već mjesecima predstavlja svoj konkurentna Barda, ali se ta tehnološka kompanija do sada držala podalje od zemalja EU, gdje su moćni regulatori privatnosti zadali muke čak i kreatorima ChatGPT-a, OpenAI-ju, zbog nedostatka algoritma kojim se štiti privatnost korisnika.

- Želimo Bard učiniti dostupnijim, uključujući i za korisnika u Europskoj uniji, a to ćemo učiniti odgovorno, nakon razgovora sa stručnjacima, regulatorima i kreatorima politike - rekao je glasnogovornik Googlea.

Inače, ChatGPT je privremeno zabranjen u Italiji, a na razini cijele EU traje javna rasprava o tome kako i koliko regulurati AI tehnologiju, a pritom ne zaustaviti razvojne procese, što je samo po sebi vrlo izazovno pitanje.